MEET48 (IDOL): формування нових відносин між фанами та кумирами через екосистему Web3-розваг

У традиційній індустрії розваг фанати довгий час відігравали неактивну роль як споживачі, з низьким рівнем залученості та незначною віддачею від їхньої участі. Web3 змінює цю динаміку. MEET48 передбачає «децентралізовану економіку кумирів», створюючи нову платформу для створення кумирів, керовану мережею і фан-спільнотою. Надаючи можливість фанатам стати зацікавленими сторонами та співтворцями, MEET48 перетворює залученість на реальну цінність.









MEET48 — це розважальна Web3-платформа, яка об'єднує розробку кумирів, віртуальну взаємодію, ончйен управління та економіку на основі NFT. Вона спрямована на створення відкритої екосистеми кумирів, керованої спільнотою, де фанати мають можливість спільно створювати цінність і брати участь у її розвитку. Базуючись на принципі «спільне створення кумирів, спільне створення цінностей», проєкт запроваджує заохочення у вигляді токенів, цікавий соціальний досвід та децентралізоване управління, щоб перетворити фанатів з простих спостерігачів на активних учасників з реальною економічною віддачею.





У MEET48 фанати більше не є сторонніми спостерігачами, вони стають співтворцями, які підтримують кумирів, створюють контент та беруть участь в управлінні платформою. Завдяки системі токенів IDOL користувачі можуть голосувати за кумирів, підтримувати творчі роботи, торгувати віртуальними активами і заробляти довгострокову цінність через ончейн внески. Кожна взаємодія стає життєво важливою частиною економіки токенів платформи.





Проєкт очолює команда з глибоким досвідом у сфері культури кумирів, Web3 та віртуальних соціальних мереж. З потужним спрямуванням на поєднання кумирів, блокчейну та віртуальної взаємодії, MEET48 позиціонується як розважальна інфраструктура наступного покоління, відкрита, прозора, чесна та масштабована на глобальному рівні.









MEET48 пропонує комплексний набір сценаріїв взаємодії для фанатів та кумирів, інтегруючи як ончейн функції, так і досвід віртуальної реальності/соціальних продуктів:





Віртуальні простори кумирів: У кожного кумира є спеціальна віртуальна кімната, де шанувальники можуть спілкуватися, реєструватися та надсилати подарунки, створюючи досвід цифрового спілкування.

Онлайн-вистави та фан-зустрічі з глядачами: використовуючи технологію віртуальної прямої трансляції, шанувальники по всьому світу можуть брати участь у виступах кумирів та спілкуватися з ними.

Система персоналізованої ідентифікації: користувачі можуть налаштовувати свої аватарки та приєднуватися до кумирів для спільного створення контенту або виконання завдань спільноти

Система завдань та механізм зростання рівня фанатів: беручи участь у подіях та виконуючи завдання, користувачі можуть підвищувати свій рівень, щоб отримати більше голосів та винагород від екосистеми.





Цей дизайн продукту суттєво підвищує залученість та лояльність користувачів, створюючи відчутний ончейн-імпульс для економіки IDOL









MEET48 запроваджує механізм DAO (децентралізованої автономної організації), щоб дійсно повернути владу прийняття рішень спільноті та фанатам:





Система внесення пропозицій до платформи: користувачі, які утримують токен IDOL на платформі, можуть створювати пропозиції та голосувати щодо основних питань, таких як формати подій, розподіл ресурсів та коригування правил.

Прозоре розкриття даних: усі важливі дані, пов'язані з голосуванням, розподілом доходів, рейтингами тощо, можна відстежити ончейн, щоб забезпечити справедливість.

Система управління із заохоченням: користувачі, які беруть участь в управлінні, можуть отримати додаткові нвиагороди IDOL, щоб сприяти активному залученню спільноти до розвитку платформи.





Така структура управління значно підвищує залученість фанатів і життєздатність платформи на основі саморозвитку.









У MEET48 NFT — це більше, ніж просто предмети колекціонування, вони слугують доказом прихильності фанатів та дружби з кумирами:





NFT, присвячені кумирам: відзначають певні віхи, такі як дебют або перемоги в чартах, що несуть в собі як рідкісну, так і емоційну цінність.

Віртуальні подарунки та предметні NFT: використовуються під час взаємодії та потенційно можуть бути продані.

Індивідуальні NFT прив’язані до користувача: дані ончейн, що відображають внесок користувача та його ранг, застосовуються в управлінні та для розблокування ексклюзивних переваг.





Ця система NFT не тільки збагачує інтерактивний досвід, але й пропонує фанатам шляхи до володіння активами та реалізації цінності.









В екосистемі MEET48 IDOL є основним утиліті токкеном, який забезпечує всі взаємодії між користувачами, платформою та кумирами. Його основні функції включають:





Права голосу та управління: фанати можуть використовувати IDOL, щоб підтримувати кумирів у рейтингах, впливати на напрямок контенту або голосувати за пропозиції щодо управління.

Валюта платформи: використовується для придбання віртуальних подарунків, квитків на події, ексклюзивних товарів тощо.

Заохочення та розподіл доходів: учасники спільноти та творці контенту кумирів можуть отримувати винагороди IDOL, виконуючи завдання або надаючи підтримку.

Платформа для торгівлі NFT: лімітовані NFT, прив’язані до основних досягнень кумирів або подій спільноти, можна карбувати і торгувати за допомогою токена IDOL.





Ця система забезпечує реальну цінність токена, створюючи самодостатній цикл між зростанням екосистеми та обігом токенів.









MEET48 завершив внутрішнє тестування продукту і початкове розгортання токенів. Наступна фаза розвитку буде зосереджена на трьох основних напрямках:





Створення глобальної спільноти: пріоритет надаватиметься створенню локалізованих багатомовних операційних команд в Японії, Кореї, Південно-Східній Азії та на західних ринках.

Екосистемні партнерства: MEET48 планує сформувати стратегічну співпрацю з провідними розважальними компаніями, командами віртуальних кумирів, NFT-платформами та біржами.

Оновлення функціональності платформи: майбутні функції включають ончейн-тренувальні табори, систему голографічних кумирів та інструменти спільного створення контенту на основі штучного інтелекту.





У довгостроковій перспективі MEET48 має на меті перетворитися на єдину платформу, що поєднує екосистему кумирів на основі Web3, метаверсію соціальних розваг та економіку управління, керовану фанатами.









MEET48 будує інноваційну економіку кумирів, де фанати є не лише глядачами, а й інвесторами, співробітниками та керівниками. Завдяки використанню токенів IDOL, управлінню DAO та захопливій віртуальній взаємодії, платформа поєднує емоційну взаємодію з фінансовими прибутками, відкриваючи нову еру Web3 для галузі розваг.





Наразі токен IDOL пройшов лістинг на MEXC для спотової та ф'ючерсної торгівлі з наднизькими комісіями . Щоб придбати IDOL на MEXC:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть IDOL і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю CLX.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та виконайте транзакцію.





Користувачі також можуть відвідати сторінку події MEXC Airdrop+ , щоб приєднатися до аірдропу токенів IDOL та отримати додаткові винагороди!



