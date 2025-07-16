Звіт про травневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.05)
MAGAETH
22 травня 2024 р.
675,28%
KTC
31 травня 2024 р.
224,3%
SABAI
14 травня 2024 р.
185,33%
MON
27 травня 2024 р.
156,67%
RBT
16 травня 2024 р.
149,36%
KARRAT
10 травня 2024 р.
149,2%
MPC
31 травня 2024 р.
146%
DSYNC
20 травня 2024 р.
144,2%
FOMONET
2 травня 2024 р.
135,16%
BEER
29 травня 2024 р.
130,25%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від