У травні під впливом схвалення спотового Ethereum ETF загальний ринок поступово зростав на тлі коливань. Зростання токена MX сповільнилося після останнього сплеску, і його ціна повернулася до позначки близько 4 $. Токен MX зріс з 2,77 $ на початку року до найбільшої ціни у 5,86 $, збільшившись на 111,6%, і наразі зберігає зростання на 44,4%.

Довгострокове утримання MX може принести значні прибутки. Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання ціни, але й матимете можливість брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях, щоб отримати винагороди у вигляді аірдропів. Щоб дізнатися більше про переваги власників MX, ви можете переглянути статтю "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про травневі події у Зоні MX


У травні 2024 року платформа MEXC провела загалом 250 подій з аірдропами, у тому числі 2 події Launchpool і 248 подій Kickstarter. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 13,33 млн $, що призвело до дивовижного показника APY (річної відсоткової прибутковості) у 60%.

Згідно з даними платформи MEXC, серед усіх 250 аірдропів у травні, 10 найкращих токенів отримали приріст у понад 100%. Серед них токен MAGAETH мав найбільше зростання на 675,28%, тоді як KTC посів друге місце зі зростанням на 224,3% цього місяця. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 130%.

10 найкращих токенів у травні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.05)
MAGAETH
22 травня 2024 р.
675,28%
KTC
31 травня 2024 р.
224,3%
SABAI
14 травня 2024 р.
185,33%
MON
27 травня 2024 р.
156,67%
RBT
16 травня 2024 р.
149,36%
KARRAT
10 травня 2024 р.
149,2%
MPC
31 травня 2024 р.
146%
DSYNC
20 травня 2024 р.
144,2%
FOMONET
2 травня 2024 р.
135,16%
BEER
29 травня 2024 р.
130,25%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику, щоб придбати токени.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Якщо ви власник MX, то можете переказувати MX на свій ф’ючерсний рахунок і використовувати відрахування MX для комісій за торгівлю ф’ючерсами USDT-M, скориставшись знижкою 10%.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

