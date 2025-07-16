Matrixport: "Bitcoin може увійти в літню консолідацію, ключові рівні в центрі уваги"

Останній звіт Matrixport про дослідження ринку свідчить, що Bitcoin ( BTC ) поступово переходить від весняного підйому до фази «літньої консолідації». Хоча короткостроковий імпульс залишається підтриманим політикою та потоками капіталу, кілька негативних факторів, включаючи макроекономічну невизначеність, уповільнення припливу ETF та зниження активності ончейн, починають тиснути на ринкові показники. Інвесторам рекомендується уважно стежити за ключовими технічними рівнями та відповідно коригувати свої стратегії.









За даними Matrixport, Bitcoin впав більш ніж на 6% від свого тижневого максимуму станом на перший тиждень червня, досягнувши мінімуму в 103 068 $: це найрізкіше тижневе падіння (приблизно 6,9%) з березня. Основні альткоїни, такі як Ether Solana , також впали відповідно на понад 4% і 11%, що відображає загальну корекцію ринку.





Основні технічні спостереження:





Ціна BTC пробила критичний рівень підтримки, що свідчить про послаблення висхідного імпульсу.

Оборот капіталу є уповільненим, зі швидкими змінами в секторальному фокусі.

Схильність інвесторів до ризику знизилася, що підкреслює нестабільність ринкового позиціонування.









Matrixport підкреслює, що індекс ділової активності в невиробничому секторі США (ISM Non-Manufacturing PMI) нещодавно впав до найнижчого рівня з липня 2024 року, що свідчить про помірне скорочення в секторі послуг і знижує очікування щодо зростання.





Інші макроекономічні сигнали також чинять тиск на ризикові активи:





Індекс долара США залишається відносно сильним, незважаючи на короткострокову слабкість, що свідчить про стійку глобальну схильність до уникнення ризиків.

Ціни на сиру нафту продовжують падати, що вказує на ослаблення глобального попиту.

Очікування ринку щодо зниження ставок ФРС залишаються нестабільними, що сприяє невизначеності в політиці.





Ці фактори в сукупності вказують на сценарій помірної стагфляції, що обмежує потенціал криптовалютного ринку до стрімкого зростання.









Як дані ETF, так і дані ончейн вказують на ослаблення ринкової динаміки:





Минулого тижня спотовий ETF на Bitcoin зазнав чистого відтоку на понад 144 млн $, причому два дні поспіль спостерігався негативний потік.

На противагу цьому, ETF, пов'язаний з Ethereum, зафіксував приплив на суму 285 млн $, що, ймовірно, було спричинено очікуванням схвалення, відображаючи розбіжність в інституційних стратегіях.

Уповільнення зростання пропозиції стейблкоїнів та зменшення кількості активних адрес гаманців свідчать про відсутність припливу свіжого капіталу.





Matrixport зазначає, що хоча схвалення ETF на Ethereum є позитивним фактором у довгостроковій перспективі, короткострокові потоки в основному обумовлені арбітражем, а не стійким попитом інвесторів.









Останні дані ончейн показують критичні психологічні та структурні рівні в поведінці ціни Bitcoin. У звіті CryptoQuant за 8 червня було визначено 106 200 $ як основну зону опору, що відповідає середній вартості для інвесторів, які увійшли в ринок протягом останніх 1–4 тижнів. Коли BTC наближається до цього рівня, короткострокові власники, як правило, фіксують прибуток, створюючи тиск на продаж.





«Короткострокові інвестори, які зазнають збитків, схильні до паніки», — зазначив аналітик CryptoQuant Бурак Кесмечі. «Коли ціна повертається до рівня беззбитковості, вони можуть сказати: «Цього ризику для мене достатньо» і натиснути кнопку «продати», перетворюючи цю зону на потенційний опір (наприклад, 106,2 тис. $)».





Тим часом рівень 97 500 $ демонструє сильну підтримку, що відповідає вартості вкладень інвесторів, які увійшли в ринок 3–6 місяців тому. На відміну від короткострокових власників, ці довгострокові учасники демонструють більш сильну впевненість, надаючи фундаментальну підтримку ринку.









У несподіваному повороті подій дослідницька компанія Santiment припустила, що нещодавня публічна суперечка між Дональдом Трампом та Ілоном Маском у соціальних мережах могла ненавмисно послабити напругу на ринку. Хоча суперечка між двома відомими прихильниками криптовалюти спочатку викликала занепокоєння, Santiment стверджує, що відкрита конфронтація могла послужити клапаном для вивільнення прихованого політичного ризику. На думку компанії, таке раннє вивільнення негативних настроїв може сприяти короткостроковій стабілізації ринку.









З точки зору структури ринку, Bitcoin зараз перебуває на критичному етапі, коли короткостроковий спекулятивний капітал і довгостроковий інвестиційний капітал знаходяться в прямій конкуренції. Ця розбіжність у моделях утримання робить 106 200 $ і 97 500 $ ключовими рівнями, за якими слід стежити. Інвестори повинні уважно стежити за динамікою цін навколо цих двох точок, оскільки вони, ймовірно, будуть важливими індикаторами подальшого напрямку ринку.









Враховуючи як макроекономічні, так і структурні фактори, Matrixport прогнозує, що Bitcoin може увійти в «середньострокову фазу консолідації», подібну до тієї, що спостерігалася між вереснем 2021 року та початком 2022 року, яка потенційно може тривати від 1,5 до 2 місяців: «З огляду на перші ознаки ослаблення даних, ми можемо зіткнутися з двома місяцями економічної нестабільності. У таких умовах малоймовірно, що Bitcoin продовжить безперервне зростання, особливо з огляду на те, що ФРС навряд чи втрутиться зі зниженням ставок, поки інфляційні очікування залишаються високими».





Ключові фактори, що лежать в основі цієї думки, включають:





Уповільнення припливу коштів в ETF і відсутність значного відновлення капіталу ончейн.

Макроекономічна політика перебуває в перехідній фазі, без сильних стимулів у вигляді процентних ставок або фіскальних заходів.

З технічної точки зору, Bitcoin знаходиться в діапазоні вищих рівнів без імпульсу до прориву.









Matrixport наголошує, що інвестори повинні стежити за двома ключовими макроекономічними показниками: міжнародними цінами на нафту та індексом долара США. Ціни на нафту є барометром глобальної економічної активності; їхнє тривале зниження зазвичай свідчить про ослаблення попиту. Індекс долара, у свою чергу, відображає зміни в очікуваннях щодо політики ФРС.





Поточні ринкові ціни, зокрема бічний рух дохідності облігацій, свідчать про те, що інвестори переоцінюють траєкторію політики ФРС. Ставки можуть залишатися вищими довше, ніж передбачалося раніше, головним чином через побоювання політиків, що нова тарифна політика може спровокувати відновлення інфляції. Ця обережна позиція стає новим обмеженням для ринків.





Також важливо відзначити відстаючі ефекти тарифів: вони можуть призвести до несподіваного погіршення економічних показників у майбутньому. Ця зростаюча політична невизначеність вже спонукала інвесторів до більш консервативного позиціонування. Останні макроекономічні показники свідчать про ослаблення динаміки глобального економічного зростання, що збільшує ризик посилення волатильності протягом наступних двох місяців.





На цьому макроекономічному тлі кореляція Bitcoin з традиційними фінансовими активами зростає. Особливо з огляду на те, що ФРС зберігає жорстку позицію, а інфляційний тиск залишається невирішеним, малоймовірно, що криптовалютний ринок відокремиться і збереже незалежне зростання. Інвестори повинні визнати, що системні ризики зростають і жоден клас активів не є імунним до макроекономічних сил.









Хоча в червні спостерігався збіг технічних корекцій та політичної невизначеності, довгострокові перспективи все ще дають підстави для оптимізму. Структурні реформи, такі як інституціоналізація ETF, майбутні макроекономічні зміни та поява нових наративів, можуть стати рушійною силою наступного етапу бичачого циклу.





Інвестори повинні шукати структурні можливості в умовах короткострокової волатильності, залишатися раціональними та гнучкими, а також інтегрувати як сигнали ончейн, так і глобальні фінансові тенденції, щоб побудувати стійку середньо- та довгострокову інвестиційну стратегію.



