Matchain (MAT): децентралізована платформа штучного інтелекту для епохи Web3

В епоху Web3 дані та штучний інтелект стали безцінними активами. Однак нагальні проблеми продовжують виникати: Хто контролює ваші персональні дані? Чи справді штучний інтелект служить вашим інтересам, чи просто витягує вигоду?





Matchain (MAT) дає вичерпну відповідь. Будучи першою платформою штучного інтелекту рівня 2 у блокчейні BNB, Matchain надає користувачам повне право власності на їхні цифрові ідентичності та персональні дані. Використовуючи технології децентралізованого штучного інтелекту, Matchain встановлює новий орієнтир для розвитку Web3. Що відрізняє Matchain від інших платформ? Як побудована її основна технологія?





У цьому огляді ви дізнаєтеся про екосистему Matchain і отримаєте інформацію, необхідну для оцінки та використання цієї нової можливості.













1) Дані користувачів, що контролюються сторонніми особами:

В екосистемі Web2 платформи на кшталт Google та Facebook виступають у ролі "воротарів" даних — вони зберігають, аналізують і монетизують персональну інформацію мільярдів користувачів, не пропонуючи справедливого зворотного зв’язку чи винагороди. Користувачі практично не мають контролю над тим, як їхні дані використовуються, передаються або поширюються.





2) Фрагментовані цифрові ідентичності та відсутність взаємодії між платформами:

Більшість Web3-застосунків мають власні ізольовані системи акаунтів, що призводить до фрагментації цифрових ідентичностей та обмеженої взаємодії між платформами. Це ускладнює процес верифікації особи та змушує користувачів щоразу проходити перевірку у різних децентралізованих застосунках (dApp), що створює незручний користувацький досвід і витрати ресурсів.





3) Централізований ШІ та неналежне використання даних:

Сучасні системи штучного інтелекту переважно розробляються та контролюються централізованими структурами. Такі моделі залежать від величезної кількості користувацьких даних, проте процеси їх збору та використання здебільшого непрозорі, що створює серйозні ризики для конфіденційності користувачів.













Matchain було створено для вирішення фундаментальних проблем, з якими стикаються Web3 та штучний інтелект. Побудована на основі блокчейну BNB, Matchain є платформою ШІ рівня 2, яка використовує передові технології, зокрема доведення з нульовим розголошенням (ZK) та OP Stack, щоб безпосередньо протистояти централізації даних, фрагментації ідентичностей та монополізації штучного інтелекту.





Основу Matchain становлять три ключові стовпи:





1) Децентралізований ШІ: Платформа надає спільноті можливість розгортати та поширювати моделі штучного інтелекту без потреби в централізованих серверах, забезпечуючи більшу прозорість і контроль з боку користувачів.





2) Децентралізована ідентичність (DID): Завдяки системі MatchID, яка відповідає стандартам W3C, Matchain об’єднує Web3-гаманці та Web2-акаунти в єдину цифрову ідентичність, що забезпечує безперебійну взаємодію в межах екосистеми.





3) Суверенітет даних: Користувачі зберігають повну власність і контроль над своїми персональними даними, з можливістю вирішувати, чи будуть, як і з ким ділитися їхніми даними, отримуючи при цьому справедливу компенсацію за використання їхніх даних.





Поєднуючи блокчейн, штучний інтелект і технології збереження конфіденційності, Matchain є не просто платформою — це важливий крок до реалізації дійсно орієнтованого на користувача майбутнього Web3.





4) Помітні досягнення









Перший ШІ рівня 2 на блокчейні BNB: Matchain стала першопрохідцем в інтеграції ШІ та блокчейну в екосистемі BNB, встановивши новий стандарт для майбутнього децентралізованого ШІ.





Інтеграція з OP Stack і участь в екосистемі Superchain: використовуючи модульну інфраструктуру OP Stack від Optimism, Matchain забезпечує покращену кросчейн-безпеку та взаємодію, що додатково зміцнює її технологічну базу.





Понад 500 мільйонів транзакцій невдовзі після запуску основної мережі: стрімке зростання обсягу транзакцій на платформі підкреслює як високий ринковий попит, так і перевірену практичну корисність Matchain.









Matchain реалізує своє бачення за допомогою трьох ключових механізмів:





1) Архітектура рівня 2 на основі OP Stack

Matchain використовує модульний фреймворк OP Stack від Optimism, щоб забезпечити низьку комісію за gas і високу пропускну здатність, пропонуючи розробникам безперешкодну роботу. Повна сумісність з віртуальною машиною Ethereum (EVM) дозволяє існуючим dApp на Ethereum або Optimism мігрувати на Matchain без необхідності модифікації коду.





2) BNB Smart Chain як рівень доступності даних

BNB Smart Chain слугує рівнем зберігання та верифікації для всіх транзакцій. Відокремлюючи рівень виконання (рівень 2) від рівня доступності даних, Matchain підвищує продуктивність, підтримуючи при цьому безпеку та можливість аудиту ончейн.





3) Модель взаємодії користувач-дані-штучний інтелект

3.1 Реєстрація matchID: Користувачі створюють унікальну цифрову ідентифікацію, яка пов'язує кілька гаманців Web3 й акаунтів Web2, слугуючи основою їхньої присутності ончейн.





3.2 Контрольований обмін даними:

Персональні дані, такі як соціальні взаємодії, шифруються і передаються тільки з явного дозволу користувача, що забезпечує конфіденційність і згоду.





3.3 Участь у навчанні ШІ: Розробники можуть розгортати моделі штучного інтелекту та навчати їх на дозволених користувачами наборах даних, забезпечуючи при цьому приватність і захист інформації.





3.4 Заробіток через участь: Користувачі можуть заробляти токени MAT, надаючи дані, здійснюючи стейкінг, беручи участь у майнінгу ліквідності або взаємодіючи з dApp, що працюють на основі ШІ.





Ця синергічна модель, поєднання масштабованості рівня 2, суверенітету даних і децентралізованого ШІ, позиціонує Matchain як базовий рівень для розширення прав користувачів в екосистемі Web3, що керується штучним інтелектом.









1) Безпечна цифрова ідентичність для користувачів Web3: Позбавляє ризику витоків даних на різних платформах, дозволяючи користувачам повністю контролювати свої цифрові ідентичності через matchID.





2) Екосистема ШІ-dApp, що орієнтована на користувача: Matchain підтримує широкий спектр децентралізованих застосунків на основі ШІ в таких секторах, як DeFi, охорона здоров'я, освіта та децентралізовані соціальні мережі. Всі застосунки можуть легко інтегрувати matchID і токен MAT для аутентифікації та стимулювання.





3) Інтеграція з метавсесвітом: Дозволяє користувачам створювати стійкі, верифіковані цифрові профілі у віртуальних середовищах, включно з обліковими даними особистості, сертифікатами навичок і історією активності, що покращує персоналізацію та безперервність у метавсесвіті.





4) Верифікація освіти та працевлаштування: Академічні та професійні сертифікати можуть зберігатися у вигляді прив'язаних токенів (SBT), що дозволяє роботодавцям безпечно і прозоро перевіряти документи про освіту ончейн.









Символ токена: MAT

Мережа: основна мережа Matchain (рівень 2 на блокчейні BNB)

Загальна пропозиція: 100 мільйонів









Транзакції та комісії за gas: MAT використовується для оплати транзакцій і виконання смартконтрактів у мережі Matchain.





Управління:

Власники МАТ мають право пропонувати та голосувати за оновлення протоколу, відіграючи активну роль в управлінні мережею.





Винагороди та заохочення: Передбачено стейкінг, програми ліквідного майнінгу та заохочення для розробників, щоб активізувати взаємодію з екосистемою.





Монетизація даних:

Коли користувачі дозволяють моделям ШІ або dApp використовувати свої дані, вони отримують винагороду у вигляді токенів MAT.





Matchain офіційно запустила другий раунд публічного продажу Genesis License 21 квітня, продовжуючи динаміку своєї програми аірдропу, яка розпочалася в жовтні 2024 року, з постійними винагородами, спрямованими на стимулювання участі та розширення спільноти.









Крок 1. Приєднайтеся до Telegram-бота "MatchQuest"

Відвідайте офіційний бот за адресою t.me/matchain_fam_bot і виберіть "Почати Match Quest", щоб його запустити.





Крок 2. Виконайте основні завдання

Підпишіться на Matchain у X

Приєднуйтесь до спільнот Telegram та Discord

Діліться публікаціями та запрошуйте друзів (отримуйте додаткові 3–10% бонусних балів)





Крок 3. Грайте в мінігру "Catch M"

Заробляйте бали Match, граючи у мінігру всередині бота.

Примітка: бали можна буде обміняти на токени MAT за фіксованим коефіцієнтом після офіційного запуску токенів, як буде оголошено додатково.

















Петрикс Барбоза (CEO): засновник і стратегічний керівник Matchain.

Анастасія Дріневська (CMO): відповідає за маркетингову та комунікаційну стратегії.

Джессі Сяо (CBDO): очолює напрям бізнес-розвитку та стратегічних партнерств.





Команда зосереджена на створенні екосистеми, де приватність і суверенітет особистих даних визнаються базовими правами людини.









Paris Saint-Germain (PSG): Matchain став ексклюзивним партнером PSG з цифрової ідентичності на 2024–2027 роки. У межах співпраці створено спільну інноваційну студію для впровадження Web3-рішень. Мета — надати фанатам можливість безпечно керувати своїми персональними даними та цифровими взаємодіями.





RWA Inc.: Співпрацює з Matchain над створенням екосистеми токенізації активів на основі блокчейн-технологій з використанням ШІ.





Ankr: Надає RPC-сервіси для підтримки розробників у створенні dApp на Matchain.





Matchain — це більше, ніж просто блокчейн-проєкт. Це ворота в нову еру взаємодії штучного інтелекту та цифрових даних. Завдяки передовим технологіям, партнерству з PSG, інтеграції з OP Stack і зростаючому попиту на децентралізовану ідентичність (DID), Matchain впевнено формує себе як основу інфраструктури Web3 нового покоління. Участь в екосистемі Matchain на ранньому етапі — наприклад, через отримання токенів MAT під час аірдропу — дає змогу стати частиною проєкту з великим потенціалом від самого старту.





Якщо ви шукаєте платформу, яка швидко реагує на тренди, є зручною для користувачів і активно підтримує нові проєкти, MEXC — ідеальний вибір. Її оптимізований функціонал і безперебійна робота дозволять вам легко приєднатися до торгівлі, щойно MAT стане доступним.









Також ви можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у пов’язаних подіях з депозитів і торгівлі. Виконуйте прості завдання і отримуйте шанс виграти вагомі винагороди.









Питання: що таке Matchain (MAT)?

Відповідь: Matchain – це перша платформа ШІ рівня 2, побудована на блокчейні BNB, що поєднує технологію блокчейну з децентралізованим ШІ, щоб дати користувачам можливість контролювати свої ідентифікаційні дані та дані про себе. Платформа підтримує децентралізовану ідентичність (DID), монетизацію даних і зручну екосистему dApp на основі штучного інтелекту.





Питання: як працює Matchain?

Відповідь: Matchain працює як рішення рівня 2, побудоване на OP Stack, з блокчейном BNB, що слугує рівнем зберігання даних. Користувачі можуть створити цифрову ідентичність (matchID), вибірково ділитися своїми даними та отримувати винагороду за участь в екосистемі.





Питання: у чому полягає корисність токена MAT?

Відповідь: MAT – це нативний токен екосистеми Matchain. Він використовується для оплати комісій за транзакції, участі в управлінні, стейкінгу, майнінгу ліквідності та винагороди користувачів за обмін даними. Крім того, MAT слугує ключовим ресурсом для навчання та експлуатації децентралізованих моделей штучного інтелекту.





Питання: як отримати аірдроп MAT?

Відповідь: слідкуйте за офіційним Telegram-ботом і беріть участь у програмі MatchQuest. Виконуйте завдання спільноти та грайте в міні-ігри, щоб заробляти бали, які згодом можна буде обміняти на токени MAT, коли відбудеться офіційний запуск токенів.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



