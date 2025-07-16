Відновлення ліквідності ринку сприяє зростанню DeFi: багатообіцяльний початок першого кварталу 2025 року

З другої половини 2024 року світова економіка поступово вийшла з циклу посилення. Центральні банки в усьому світі перейшли до більш поступливої монетарної політики, що сприяло помітному зростанню схильності до ринкового ризику. На цьому тлі ринок цифрових активів отримав значний приплив капіталу. У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалюти зросла на 45,7%. Сектор DeFi, зокрема, привертає все більше уваги інвесторів, і його частка на ринку продовжує зростати. З огляду на перший квартал 2025 року експерти галузі залишаються оптимістичними щодо продуктивності DeFi. Очікується, що завдяки припливу капіталу, технологічним інноваціям і співпраці між екосистемами DeFi розпочнеться нова хвиля вибухового зростання.





TVL різноманітних секторів DeFi (джерело: https://defillama.com/categories









Аналіз основних секторів, зокрема ШІ, PayFi, мемкоїнів, GameFi, рівня 1 і рівня 2, показує неоднакову продуктивність. Хоча в деяких секторах спостерігався спад, PayFi та DeFi виділялися помітною силою. Квартальна прибутковість DeFi досягла дивовижних 87,55%, демонструючи величезний потенціал децентралізованих фінансів. У міру стабілізації ринку та розвитку інновацій DeFi продовжує надавати ключові можливості як для інвесторів, так і для розробників.





Сектор Щотижневий прибуток Щомісячний прибуток Щоквартальний прибуток ШІ 13,37% -13,79% -30,54% PayFi 11,25% -8,16% 241,72% Мемкоїни 8,16% -17,71% 101,86% Depin 6,17% -22,41% 38,13% GameFi 5,88% -24,66% 38,65% Рівень 2 5,26% -22,86% 25,66% Рівень 1 4,68% -8,72% 44,57% RWA 3,66% -13,95% 78,09% DeFi 2,48% -5,61% 87,55% NFTs 2,17% -29,79% 52,31% CeFi 0,93% -0,07% 40,19% Соціальні мережі -1,28% -17,81% 6,37%

(Таблиця створена MEXC, джерело: SoSoValue)









Постійне зростання екосистеми DeFi обумовлено не лише ринковим капіталом, але й подвійним поштовхом від технологічних інновацій та політичного прогресу.

Досягнення кросчейн-технологій: у 2024 році значні прориви в кросчейн-протоколах, таких як LayerZero та Cosmos, розв'язали проблему фрагментації ліквідності, яка довгий час мучила ринок DeFi. Тепер користувачі можуть легко переказувати активи між різними мережами, різко скорочуючи витрати на транзакції.

Покращення конфіденційності: запровадження технологій конфіденційності, як-от доказ з нульовим розголошенням (ZKP), посилило конфіденційність користувачів у сфері DeFi. Це не тільки підвищує безпеку, але й залучає більш відповідний капітал.

Удосконалена структура політики: протягом останнього року кілька країн поступово запровадили нормативні межі для цифрових активів, такі як пропозиція токенізованих цінних паперів США (STO) і регулювання MiCA (Регламент про ринки криптоактивів) у Європі, сигналізуючи про початок нової ери в регулювання цифрових активів. Ці рамки забезпечують чіткі вказівки для відповідного розвитку ринку DeFi, усуваючи перешкоди для інституційної участі.









В екосистемі DeFi такі ключові сектори, як майнінг ліквідності, протоколи кредитування, децентралізовані біржі (DEX) і агрегатори дохідності, зазнають нових інновацій.





Оновлення майнінгу ліквідності: на відміну від буму майнінгу ліквідності під час літа DeFi 2020 року, сьогоднішній майнінг ліквідності більше зосереджується на довгострокових стимулах та ефективності капіталу. Протоколи, що використовують динамічні механізми розподілу винагороди, залучають більше довгострокового капіталу.

Кросчейн-інтероперабельність: кросчейн-екосистема все більше взаємопов'язана. Такі рішення, як Cosmos і Polkadot, стали ключовими мостами між екосистемами блокчейнів, тоді як протоколи, такі як LayerZero, пропонують більш ефективні кросчейн-рішення для переказу активів, що значно покращує взаємодію з користувачем.

Синтетичні активи та стейблкоїни: стейблкоїни залишаються основним елементом DeFi. Очікується, що до початку 2025 року ринок децентралізованих стейблкоїнів буде зростати ще більше завдяки більшій відповідності нормативним вимогам і розширеним механізмам підтримки ліквідності. Тим часом протоколи синтетичних активів розширюють можливості використання, досягнувши значного прогресу у відображенні традиційних активів і складних похідних фінансових інструментів.

Інтеграція штучного інтелекту та DeFi (DeFAI): сектор агентів штучного інтелекту розширює можливості DeFi за допомогою інструментів управління активами на основі штучного інтелекту, автоматизованих торгових стратегій і розумних моделей ризику. Ці інновації підвищують ефективність роботи та безпеку протоколів DeFi, залучаючи звичайних інвесторів.









З відновленням ліквідності ринку та покращенням інфраструктури очікується, що DeFi матиме хороші результати в першому кварталі 2025 року. Ключові фактори включають:

Протоколи-блакитні фішки, що стимулюють зростання: відомі протоколи DeFi, такі як Uniswap, Aave та Curve, стали хабами ліквідності в екосистемі. Їхня постійна оптимізація інновацій та досвіду користувачів забезпечує свіжий імпульс для зростання сектора.

Зростання нових секторів: нові сектори, такі як децентралізована торгівля деривативами, ончейн-страхування та фінансування NFT, залучають більше розробників і користувачів. Ці сектори мають значний потенціал зростання та вливають свіжу життєву силу на ринок.

Оптимізація токеноміки: більше протоколів DeFi удосконалюють механізми надання вартості токенів шляхом викупу, спалювання та коригування винагороди, зміцнюючи впевненість користувачів в утриманні токенів.









Попри багатонадійні перспективи, DeFi все ще стикається з деякими проблемами та потенційними ризиками:





Ризики безпеки: уразливості смартконтрактів і хакерство залишаються серйозною загрозою в просторі DeFi. Протягом останнього року кілька проєктів зазнали серйозних проблем через порушення безпеки.

Фрагментація ліквідності: хоча технологія кросчейн досягла успіху, проблема надмірної фрагментації ліквідності не повністю вирішена, і деяким протоколам на менших блокчейнах може бути важко забезпечити достатнє фінансування.

Регуляторна невизначеність: у той час, як нормативні рами стають дедалі чіткішими, відмінності в політиках між країнами можуть створити проблеми для проєктів DeFi, що працюють у всьому світі.









У першому кварталі 2025 року ринок DeFi демонструє серйозні ознаки відновлення. Покращення ліквідності, технологічний прогрес і покращене політичне середовище стимулюють зростання. Однак для стабільного розширення ринку безпека та дотримання нормативних вимог посідатимуть важливе місце. Інвестори та розробники зіткнуться з широкими можливостями, але також і зі значними викликами.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не містить порад щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансового планування, бухгалтерського обліку, консалтингу чи будь-яких пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати чи утримувати будь-які активи. MEXC Навчання призначено виключно для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні рішення приймаються на ваш власний розсуд і не пов'язані з цією платформою.