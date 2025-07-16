Звіт про березневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.03)
DAT
25 березня 2024 р.
38 943%
CATBOY
5 березня 2024 р.
1057%
CSWAP
17 березня 2024 р.
951%
FAKEAI
1 березня 2024 р.
502%
ETHFI
18 березня 2024 р.
344%
GOLDEN
2 березня 2024 р.
299%
WX
4 березня 2024 р.
295%
GUI
14 березня 2024 р.
291%
TONUP
16 березня 2024 р.
266%
KOKO
28 березня 2024 р.
265%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від