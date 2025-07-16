Звіт про березневі події у Зоні MX





Bitcoin знаходиться на порозі нового циклу халвінгу, формуючи ринковий тренд, подібний до попередніх років під впливом цієї події. У першій половині березня бичачий тренд продовжив неухильно зростати з лютого. У другій половині місяця, з наближенням халвінгу, ціни почали знижуватися, при цьому найнижча точка падіння ціни Bitcoin склала приблизно 60 000 $.





Цього місяця ціна токена MX кинула виклик цьому тренду, стабільно зростаючи та перевищивши поріг у 4,45 $, встановивши новий історичний максимум. Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й отримаєте доступ до ексклюзивних щомісячних подій, у яких користувачі мають можливість брати участь в аірдропах безплатних токенів. Дізнайтеся більше про переваги володіння MX у статті " Три головні переваги для власників MX ".









У березні 2024 року платформа MEXC загалом провела 297 подій з аірдропами, у тому числі 2 події Launchpool і 295 подій Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на суму понад 17,58 млн $ з APY до 99%. Станом на перший квартал 2024 року платформа MEXC провела загалом 697 подій, розподіливши винагороди на суму понад 41,57 млн $. У середньому щомісяця проводилося 232 події, у межах яких було розподілено 13,86 млн $ у вигляді винагород.





Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед 297 подій з аірдропами у березні чотири найкращі токени зросли більш ніж на 500%. Токеном з найбільшим зростанням у березні став DAT, зі сплеском ціни до 38 943%. Другим найкращим токеном цього місяця був CATBOY зі зростанням на 1057%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 250%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31.03) DAT 25 березня 2024 р. 38 943% CATBOY 5 березня 2024 р. 1057% CSWAP 17 березня 2024 р. 951% FAKEAI 1 березня 2024 р. 502% ETHFI 18 березня 2024 р. 344% GOLDEN 2 березня 2024 р. 299% WX 4 березня 2024 р. 295% GUI 14 березня 2024 р. 291% TONUP 16 березня 2024 р. 266% KOKO 28 березня 2024 р. 265%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.