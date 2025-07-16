Bitcoin знаходиться на порозі нового циклу халвінгу, формуючи ринковий тренд, подібний до попередніх років під впливом цієї події. У першій половині березня бичачий тренд продовжив неухильно зростати Bitcoin знаходиться на порозі нового циклу халвінгу, формуючи ринковий тренд, подібний до попередніх років під впливом цієї події. У першій половині березня бичачий тренд продовжив неухильно зростати
Навчання/Зона MX/Подія для заробітку/Звіт про бе...ї у Зоні MX

Звіт про березневі події у Зоні MX

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Популярні події#MX
MX Token
MX$2.4613-3.25%
Catboy
CATBOY$0.00211-8.26%
ChainSwap
CSWAP$0.00563-5.85%
DeepFakeAI
FAKEAI$0.001208-8.27%
Ether.Fi Foundation
ETHFI$1.1307-23.38%

Bitcoin знаходиться на порозі нового циклу халвінгу, формуючи ринковий тренд, подібний до попередніх років під впливом цієї події. У першій половині березня бичачий тренд продовжив неухильно зростати з лютого. У другій половині місяця, з наближенням халвінгу, ціни почали знижуватися, при цьому найнижча точка падіння ціни Bitcoin склала приблизно 60 000 $.

Цього місяця ціна токена MX кинула виклик цьому тренду, стабільно зростаючи та перевищивши поріг у 4,45 $, встановивши новий історичний максимум. Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й отримаєте доступ до ексклюзивних щомісячних подій, у яких користувачі мають можливість брати участь в аірдропах безплатних токенів. Дізнайтеся більше про переваги володіння MX у статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про березневі події у Зоні MX


У березні 2024 року платформа MEXC загалом провела 297 подій з аірдропами, у тому числі 2 події Launchpool і 295 подій Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на суму понад 17,58 млн $ з APY до 99%. Станом на перший квартал 2024 року платформа MEXC провела загалом 697 подій, розподіливши винагороди на суму понад 41,57 млн $. У середньому щомісяця проводилося 232 події, у межах яких було розподілено 13,86 млн $ у вигляді винагород.

Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед 297 подій з аірдропами у березні чотири найкращі токени зросли більш ніж на 500%. Токеном з найбільшим зростанням у березні став DAT, зі сплеском ціни до 38 943%. Другим найкращим токеном цього місяця був CATBOY зі зростанням на 1057%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 250%.

10 найкращих високоякісних токенів у березні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.03)
DAT
25 березня 2024 р.
38 943%
CATBOY
5 березня 2024 р.
1057%
CSWAP
17 березня 2024 р.
951%
FAKEAI
1 березня 2024 р.
502%
ETHFI
18 березня 2024 р.
344%
GOLDEN
2 березня 2024 р.
299%
WX
4 березня 2024 р.
295%
GUI
14 березня 2024 р.
291%
TONUP
16 березня 2024 р.
266%
KOKO
28 березня 2024 р.
265%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Оновлені правила щодо коефіцієнтів для подій Kickstarter та Launchpool!

Оновлені правила щодо коефіцієнтів для подій Kickstarter та Launchpool!

Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks

Поширені запитання про подію Kickstarter

Поширені запитання про подію Kickstarter

1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі

Звіт про вересневі події у Зоні MX

Звіт про вересневі події у Зоні MX

Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з

Як покращити свій досвід на Kickstarter за допомогою MX

Як покращити свій досвід на Kickstarter за допомогою MX

Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT