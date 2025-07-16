Токен NXPC від MapleStory Universe: блокчейн відкриває нову еру економічного суверенітету гравців в екосистемі MMORPG

Коли класичний бренд «MapleStory» зустрічається з технологією блокчейну — починається інноваційна революція в ігровій економіці. 20-річна серія MMORPG «MapleStory Universe» офіційно входить у простір Web3. Завдяки токену NXPC та технології NFT гравці вперше отримують справжнє право власності на ігрові активи: торгівля обладнанням стає прозорою та відстежуваною, а віртуальні зусилля можна монетизувати безпосередньо. Формується відкрита економіка, спільно створена гравцями.









За останні два десятиліття MapleStory побудувала величезну віртуальну економіку, проте централізовані системи все одно обмежували гравців: торгівля обладнанням спиралася на сторонні платформи, а віртуальні активи не могли циркулювати між іграми. Цей «силос даних» призвів до процвітання підпільного сірого ринку, але також спричинив кризу довіри.





Зараз MapleStory Universe реструктуризує свою основу за допомогою технології блокчейну через запуск економічної моделі з двома токенами (NXPC + NESO), представивши три досягнення:





Справжнє володіння: ігрові предмети, такі як зброя та спорядження, можна карбувати як NFT, що дає гравцям повний контроль над своїми активами.

Прозора економіка: усі транзакції реєструються в блокчейні, що усуває торгівлю на чорному ринку та фальсифікацію даних.

Повернення вартості: гравці отримують пряму винагороду за такі дії, як створення контенту та управління спільнотою.





Ще більш інноваційним є те, що всесвіт гри буде розширюватися самими гравцями за допомогою UGC-інструментів для створення сюжетних гілок, які можна буде назавжди інтегрувати в основний наратив через голосування за управління DAO.









Як основний токен MapleStory Universe, NXPC досягає динамічного балансу попиту та пропозиції завдяки подвійному механізму «злиття та поділу», встановлюючи антиінфляційну економічну модель:









NESO: базова ігрова валюта, що використовується для щоденних витрат, таких як купівля зілля та ремонт обладнання.

NXPC: нативний блокчейн-токен, що використовується для розширених функцій, таких як карбування активів та голосування за управління.

Ці два токени є взаємоконвертованими за фіксованою ставкою, що забезпечує безперебійну інтеграцію між економіками ончейн і офчейн.









Поділ: гравці спалюють NXPC, щоб карбувати ігрові предмети у вигляді NFT, виводячи токени з обігу.

Злиття: власники NFT повинні комбінувати предмети у визначеному співвідношенні, щоб викупити NXPC, знову вводячи токени на ринок.

Цей процес відображає операції центрального банку на відкритому ринку, динамічно регулюючи пропозицію NXPC, щоб запобігти екстремальним коливанням цін.









Карбування активів: перетворення рідкісного обладнання на NFT.

Управління спільнотою: голосування за випуск нових предметів та коригування економічних параметрів.

Сумісність із протоколом: є універсальним паливом в екосистемі протоколу Nexpace.









Економічна структура NXPC включає автоматичний стабілізатор:





Злиття призводить до дефляції: коли ціна NXPC зростає, гравці більш схильні об'єднувати NFT назад у токени, збільшуючи пропозицію на ринку.

Поділ вивільняє ліквідність: коли попит на NFT зростає, гравці спалюють NXPC для карбування нових активів, зменшуючи обіг токенів.





Ця подвійна спіраль попиту та пропозиції динамічно регулюється в режимі реального часу інтелектуальним алгоритмом RX 2.0, забезпечуючи довгострокову економічну стабільність. Дані тесту Genesis, запущеного в червні 2024 року, показують, що гравці природним чином сформували циклічну модель поведінки «накопичення через злиття, створення через поділ», що призвело до зниження волатильності ціни NXPC на 73% порівняно з традиційними ігровими валютами.













Контент-мейкери — отримують винагороду в NXPC за створення карт і сюжетів у форматі UGC; найякісніші роботи можуть увійти до офіційного пулу активів.

Гравці-ремісники — синтезують рідкісні матеріали для карбування NFT високого рівня та отримують премії на ігровому маркетплейсі.

Економічні керівники — беруть участь у голосуванні DAO-пропозицій, впливаючи на напрям розвитку внутрішньоігрової економіки.





Цей цикл виробництва–споживання–управління перетворює NXPC з простого ігрового токена на форму цифрового капіталу, яка об'єднує гравців, розробників та саму інтелектуальну власність.









На відміну від більшості ігор Web3, MapleStory Universe не отримувала жодного венчурного фінансування, уникаючи ризику того, що ранні інвестори позбавляться токенів та дестабілізують екосистему. Стратегія вже показує вагомі результати:





Залученість гравців є винятковою. Фаза генезису залучила 972 000 активних адрес гаманців та згенерувала понад 31,5 мільйона транзакцій ончейн. У тесті Pioneer з 500 000 учасників 54% гравців повернулися наступного дня, а 41% залишалися активними після 32 днів.

Щоденне споживання NESO на одного гравця було в 3,2 раза більше, ніж на традиційних серверах, що свідчить про значно вищу економічну активність.









У міру розвитку інфраструктури протоколу Nexpace, NXPC поступово інтегруватиметься з іншими продуктами інтелектуальної власності Nexon, формуючи міжігрову економічну мережу. Кредити та активи, які гравці накопичують у MapleStory Universe, можна буде безперешкодно переказати на майбутні версії Dungeon & Fighter, Bubble Fighter та інші, що знаменує справжній зсув парадигми від механізму «грати, щоб заробляти» до «грати, щоб володіти».









MapleStory Universe довела, що коли технологія блокчейну глибоко інтегрується з класичним брендом інтелектуальної власності, гравці не тільки відчувають емоційний резонанс, але й отримують відчутні економічні права. Механізм злиття-поділу токена NXPC пропонує відтворювану стабілізаційну модель для економік ігор Web3. У цьому новому світі, побудованому на коді та консенсусі, кожен змах меча та кожна транзакція змінюють майбутнє цифрової економіки.





NXPC тепер доступний на MEXC. Завітайте на MEXC зараз, щоб скористатися цією ранньою можливістю та бути попереду в цьому перспективному новому секторі! Виконайте такі дії, щоб купити NXPC на MEXC: Завітайте на MEXC зараз, щоб скористатися цією ранньою можливістю та бути попереду в цьому перспективному новому секторі! Виконайте такі дії, щоб купити NXPC на MEXC:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або офіційний вебсайт

спот або ф'ючерси. 2) Знайдіть «NXPC» у рядку пошуку та виберітьабо

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а потім завершіть угоду.









Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб приєднатися до пов'язаних подій з депозиту та торгівлі. Просто виконайте кілька простих завдань, щоб отримати шанс виграти щедрі винагороди.



