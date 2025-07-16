Mantle Network (далі Mantle) – це модульне рішення ролапу рівня 2, побудоване на Ethereum. Mantle поєднує сумісність з EVM, високу масштабованість і низькі транзакційні витрати, водночас успадковуючи Mantle Network (далі Mantle) – це модульне рішення ролапу рівня 2, побудоване на Ethereum. Mantle поєднує сумісність з EVM, високу масштабованість і низькі транзакційні витрати, водночас успадковуючи
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Mantle Netw...йн фінансів

Mantle Network: розробка екосистеми рівня 2 на Ethereum для забезпечення ончейн фінансів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Layer2#Галузеві новини
Mantle
MNT$1.6121-22.06%

Mantle Network (далі Mantle) – це модульне рішення ролапу рівня 2, побудоване на Ethereum. Mantle поєднує сумісність з EVM, високу масштабованість і низькі транзакційні витрати, водночас успадковуючи безпеку основної мережі Ethereum.

Mantle використовує передову багаторівневу архітектуру, яка розподіляє складні обчислення і завдання зберігання між декількома нодами, забезпечуючи ефективну обробку даних і перевірку транзакцій. Водночас Mantle сильно зосереджується на безпеці та конфіденційності даних користувачів, впроваджуючи ряд технологій шифрування і заходів з управління ризиками, щоб гарантувати безпечну та надійну роботу мережі.

1. Ключові особливості Mantle


Архітектура ролапу: Mantle використовує валідаторів Ethereum і протоколи консенсусу, щоб значно знизити комісію за gas, зменшити затримку та підвищити пропускну здатність. Користувачі можуть налаштовувати вимоги до підтвердження транзакцій згідно зі своїми потребами, забезпечуючи майже миттєві підтвердження з мінімальними компромісами в безпеці.

Модульна архітектура: розділяє виконання транзакцій, консенсус, розрахунки та зберігання в незалежні модулі, утворюючи модульний блокчейн. Це включає рівень виконання, розроблений Mantle, сумісний з EVM, рівень консенсусу та розрахунків, прив'язаний до Ethereum, і зовнішній компонент доступності даних (DA), що працює на основі EigenDA.

Безпека Ethereum: переходи в стан рівня 2 (L2) перевіряються валідаторами Ethereum і проходять через ті ж процеси консенсусу та розрахунків, що і транзакції на рівні 1 (L1).

Модульна доступність даних: використовуючи автономні модулі DA, такі як EigenDA, Mantle досягає більш ніж 90% потенційної економії коштів у порівнянні з доступністю ончейн даних L1.

2. Нові функції в Mantle v2 Everest


Після більш ніж року стабільної роботи Mantle Tectonic, мережа запустила оновлення Everest, що знаменує великий стрибок вперед для Mantle. Це оновлення не тільки зміцнює наявну інфраструктуру, а й повністю підготовлює мережу до безперешкодної сумісності з майбутнім оновленням Ethereum Pectra. Однією з ключових подій Everest є офіційний запуск EigenDA, який пропонує революційне рішення для забезпечення доступності даних, що значно підвищує ефективність і безпеку управління даними.

Mantle підтримує тісну співпрацю з EigenDA. До запуску основної мережі EigenDA, Mantle використовувала Mantle DA, який є стороннім рівнем доступності даних, що підтримується технологією EigenDA, як своє рішення для забезпечення доступності даних.

Як рішення рівня 2 на Ethereum, Mantle також почала адаптуватися до змін, здійснених оновленням Pectra. Це включає інтеграцію нового поля (RequestsHash), представленого в EIP-7685 (розташовується в заголовку блоку), а також підтримку нового типу транзакцій (SetCodeTx), представленого в EIP-7702. Ці зусилля гарантують, що мережа Mantle залишається повністю сумісною з розвитком Ethereum, продовжуючи надавати стабільні та безперебійні послуги користувачам.

3. Токеноміка


3.1 Про MNT


Mantle використовує стійку модель токеноміки, у якій MNT слугує нативною валютою екосистеми Mantle. Загальна пропозиція MNT становить 6,219,316,768 . Графік випуску токенів розроблений таким чином, щоб забезпечити довгострокову стійкість, з поетапним розблокуванням протягом декількох років.


3.2 Варіанти використання MNT


Оплата комісій за gas: як нативний токен екосистеми Mantle, MNT потрібен для сплати комісії за транзакції рівня 2.

Голосування в управлінні: власники MNT можуть брати участь в управлінні спільнотою, голосуючи за такі пропозиції, як оновлення протоколу та розподіл коштів.

Заохочення екосистеми: Mantle створила EcoFund для підтримки проєктів на ранніх стадіях і стимулювання зростання екосистеми. Користувачі, які утримують MNT, мають право на отримання частки розподіленої винагороди.

4. Як купити токени MNT на MEXC


Стрімке зростання екосистеми Mantle набрало ще більших обертів завдяки партнерству з MEXC, однією з провідних світових криптовалютних бірж. Відома своїми низькими комісіями, блискавичними транзакціями, широким охопленням активів і високою ліквідністю, MEXC заслужила довіру інвесторів з усього світу. Гостре око біржі на нові проєкти та потужна підтримка розвитку на ранніх стадіях роблять її родючим ґрунтом для перспективних підприємств.

MEXC є першою біржею, яка провела лістинг токена MNT для спотової і ф'ючерсної торгівлі. Користувачі можуть торгувати MNT на MEXC із наднизькими комісіями.

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) Введіть MNT в рядок пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю для токена MNT.
3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість, ціну та виконайти угоду.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не містить інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових чи інших порад. Він також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати жодні активи. MEXC Навчання пропонує інформацію виключно для довідкових цілей і не є жодною формою інвестиційної консультації. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні дії, що здійснюються користувачами, не залежать від цієї платформи.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Аналізуємо Kinto: інноватор блокчейну, що змінює фінансову інфраструктуру

Аналізуємо Kinto: інноватор блокчейну, що змінює фінансову інфраструктуру

Kinto — це блокчейн-платформа рівня 2, побудована на Ethereum, призначена для зв'язку між традиційними фінансовими установами та активами реального світу за допомогою децентралізованих фінансів (DeFi)

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Що таке Layer 2? Перш ніж відповісти на це питання, давайте розглянемо основи:1. Багаторівнева архітектура блокчейнаЗазвичай блокчейни діляться на кілька рівнів: Layer 0, Layer 1, Layer 2 і Layer 3.La

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT