Mantle Network: розробка екосистеми рівня 2 на Ethereum для забезпечення ончейн фінансів

Mantle Network (далі Mantle) – це модульне рішення ролапу рівня 2, побудоване на Ethereum. Mantle поєднує сумісність з EVM, високу масштабованість і низькі транзакційні витрати, водночас успадковуючи безпеку основної мережі Ethereum.





Mantle використовує передову багаторівневу архітектуру, яка розподіляє складні обчислення і завдання зберігання між декількома нодами, забезпечуючи ефективну обробку даних і перевірку транзакцій. Водночас Mantle сильно зосереджується на безпеці та конфіденційності даних користувачів, впроваджуючи ряд технологій шифрування і заходів з управління ризиками, щоб гарантувати безпечну та надійну роботу мережі.









Архітектура ролапу: Mantle використовує валідаторів Ethereum і протоколи консенсусу, щоб значно знизити комісію за gas, зменшити затримку та підвищити пропускну здатність. Користувачі можуть налаштовувати вимоги до підтвердження транзакцій згідно зі своїми потребами, забезпечуючи майже миттєві підтвердження з мінімальними компромісами в безпеці.





Модульна архітектура: розділяє виконання транзакцій, консенсус, розрахунки та зберігання в незалежні модулі, утворюючи модульний блокчейн. Це включає рівень виконання, розроблений Mantle, сумісний з EVM, рівень консенсусу та розрахунків, прив'язаний до Ethereum, і зовнішній компонент доступності даних (DA), що працює на основі EigenDA.





Безпека Ethereum: переходи в стан рівня 2 (L2) перевіряються валідаторами Ethereum і проходять через ті ж процеси консенсусу та розрахунків, що і транзакції на рівні 1 (L1).





Модульна доступність даних: використовуючи автономні модулі DA, такі як EigenDA, Mantle досягає більш ніж 90% потенційної економії коштів у порівнянні з доступністю ончейн даних L1.









Після більш ніж року стабільної роботи Mantle Tectonic, мережа запустила оновлення Everest, що знаменує великий стрибок вперед для Mantle. Це оновлення не тільки зміцнює наявну інфраструктуру, а й повністю підготовлює мережу до безперешкодної сумісності з майбутнім оновленням Ethereum Pectra. Однією з ключових подій Everest є офіційний запуск EigenDA, який пропонує революційне рішення для забезпечення доступності даних, що значно підвищує ефективність і безпеку управління даними.





Mantle підтримує тісну співпрацю з EigenDA. До запуску основної мережі EigenDA, Mantle використовувала Mantle DA, який є стороннім рівнем доступності даних, що підтримується технологією EigenDA, як своє рішення для забезпечення доступності даних.





Як рішення рівня 2 на Ethereum, Mantle також почала адаптуватися до змін, здійснених оновленням Pectra. Це включає інтеграцію нового поля (RequestsHash), представленого в EIP-7685 (розташовується в заголовку блоку), а також підтримку нового типу транзакцій (SetCodeTx), представленого в EIP-7702. Ці зусилля гарантують, що мережа Mantle залишається повністю сумісною з розвитком Ethereum, продовжуючи надавати стабільні та безперебійні послуги користувачам.













Mantle використовує стійку модель токеноміки, у якій MNT слугує нативною валютою екосистеми Mantle. Загальна пропозиція MNT становить 6,219,316,768 . Графік випуску токенів розроблений таким чином, щоб забезпечити довгострокову стійкість, з поетапним розблокуванням протягом декількох років.









Оплата комісій за gas: як нативний токен екосистеми Mantle, MNT потрібен для сплати комісії за транзакції рівня 2.





Голосування в управлінні: власники MNT можуть брати участь в управлінні спільнотою, голосуючи за такі пропозиції, як оновлення протоколу та розподіл коштів.





Заохочення екосистеми: Mantle створила EcoFund для підтримки проєктів на ранніх стадіях і стимулювання зростання екосистеми. Користувачі, які утримують MNT, мають право на отримання частки розподіленої винагороди.









Стрімке зростання екосистеми Mantle набрало ще більших обертів завдяки партнерству з MEXC, однією з провідних світових криптовалютних бірж. Відома своїми низькими комісіями, блискавичними транзакціями, широким охопленням активів і високою ліквідністю, MEXC заслужила довіру інвесторів з усього світу. Гостре око біржі на нові проєкти та потужна підтримка розвитку на ранніх стадіях роблять її родючим ґрунтом для перспективних підприємств.





MEXC є першою біржею, яка провела лістинг токена MNT для спотової ф'ючерсної торгівлі. Користувачі можуть торгувати MNT на MEXC із наднизькими комісіями.





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) Введіть MNT в рядок пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю для токена MNT.

3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість, ціну та виконайти угоду.



