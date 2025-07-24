Потужне повернення LTC: від «цифрового срібла» до лідера криптовалютних платежів у 2025 році

На тлі ширшого відновлення крипторинку, оновлень мережі та оновленого ринкового наративу, ветеран серед публічних блокчейнів Litecoin (LTC) переживає стрімке відродження. З моменту досягнення мінімуму в 63 $ у квітні 2025 року LTC більш ніж подвоївся лише за три місяці, подолавши позначку в 120 $ і продемонструвавши зростання понад 90 %, що привернуло широку увагу в індустрії. На тлі формування поточного бичачого циклу LTC приваблює капітал не лише завдяки своїй технічній зрілості та стабільності, а й переосмислює ринкову цінність криптоактивів, орієнтованих на платежі.

















Litecoin (LTC), запущений у жовтні 2011 року колишнім інженером Google Чарлі Лі, є «полегшеним» форком базового коду Bitcoin. Замість того щоб конкурувати з Bitcoin як засобом збереження вартості, LTC було створено як доповнення — швидший і дешевший засіб обміну, краще пристосований до щоденних транзакцій.





У порівнянні з Bitcoin, LTC має швидший час створення блоків, більшу загальну пропозицію та значно нижчі комісії за транзакції. Його місія — стимулювати реальне використання криптовалют у платіжних сценаріях, зміщуючи фокус зі «збереження вартості» на «передавання вартості».









Litecoin, який часто називають «полегшеним Bitcoin», має низку технічних і практичних переваг — особливо у сценаріях з високою частотою та невеликими сумами платежів.









Зі швидкістю створення блоку лише 2,5 хвилини — що у чотири рази швидше, ніж у Bitcoin — Litecoin суттєво пришвидшує підтвердження транзакцій.









Завдяки низькому навантаженню на мережу та більшій місткості блоків, комісії за транзакції в мережі LTC значно нижчі, ніж у Bitcoin або Ethereum, що робить її зручною для мікроплатежів.









Як і Bitcoin, Litecoin використовує механізм консенсусу Proof-of-Work (PoW) , підтримуваний глобально розподіленою мережею майнерів, що гарантує високий рівень безпеки та децентралізації.









LTC є інноватором у впровадженні передових технологій, зокрема Segregated Witness (SegWit) і Lightning Network , ставши безпечним випробувальним майданчиком для функцій, які згодом були прийняті основними блокчейнами, як-от Bitcoin.









У 2022 році Litecoin представив оновлення MimbleWimble Extension Blocks (MWEB), яке дозволяє здійснювати транзакції з опційною конфіденційністю. Як один із небагатьох головних PoW-блокчейнів, що впровадили масштабні функції конфіденційності, LTC пропонує унікальний баланс між відповідністю регуляторним вимогам і анонімністю, зміцнюючи свою позицію як платіжного активу.













У перші роки LTC мало чим відрізнявся від Bitcoin і здебільшого виконував допоміжну технічну функцію. Попри меншу увагу порівняно з BTC чи ETH , Litecoin утримував позиції серед провідних криптовалют завдяки стабільній роботі та активній спільноті розробників.









2017 рік: успішне впровадження SegWit, що заклало основу для запуску Lightning Network.

Ведмежий ринок 2018 року: попри різке падіння ціни, мережа LTC залишалась стабільною, продемонструвавши свою стійкість.

Бичачий цикл 2021 року: LTC перевищив позначку у 410 $, досягнувши історичного максимуму й ставши одним із найуспішніших «старожилів» року.













У період активного зростання кількості нових блокчейнів, команда Litecoin зосередилася на розробці модуля конфіденційності MWEB і покращенні сумісності гаманців. Хоч проєкт і не здобув такої популярності, як мемкоїни чи ШІ-проєкти, його технічні досягнення створили передумови для впевненого повернення.













У 2025 році Bitcoin подолав позначку в 120 000 $ , що відновило оптимізм на крипторинку. З поверненням капіталу до фундаментально сильних активів, LTC — який входить до топ-20 за ринковою капіталізацією — став одним із ключових варіантів для позиціювання інституційних і роздрібних інвесторів.









На відміну від надмірно волатильних мемкоїнів або токенів нових блокчейнів, LTC вирізняється високою ліквідністю та глибиною книги ордерів — якостями, які особливо важливі для інституційних стратегій накопичення й управління ліквідністю. Деякі ETF-продукти у США вже розглядають LTC як альтернативу для розміщення частки капіталу замість BTC.









Попри популярність ШІ, GameFi та SocialFi, ринок почав переосмислювати значення PoW-блокчейнів і платіжно-орієнтованого застосування. На тлі стрімкого зростання комісій і навантаження в мережі Bitcoin, LTC почали сприймати як більш практичне рішення для щоденних платежів.









Нещодавно обсяги торгівлі парами з LTC на провідних біржах, зокрема MEXC, різко зросли. Це супроводжувалося підвищеною активністю в соцмережах, а з технічного погляду LTC подолав низку ключових рівнів опору, привернувши увагу трейдерів та аналітиків.





Водночас платформа MEXC запустила подію без комісій за торгівлю LTC, що дає користувачам суттєву перевагу у витратах при купівлі. Участь у цій події дозволяє не лише знизити витрати на торгівлю, а й активніше реагувати на ринкові рухи, відкриваючи більше можливостей для прибутку

















З прискоренням впровадження блокчейну зріс інтерес до простих, швидких і безпечних платіжних криптовалют — саме в цій ніші спочатку й було задумано LTC. Це особливо актуально для ринків, що розвиваються, та екосистем мобільних гаманців.









Спільнота Litecoin активно досліджує інтеграцію з провідними кросчейн-протоколами, такими як THORChain і LayerZero. Це може забезпечити безперешкодний обіг активів між блокчейнами та розширити роль LTC у DeFi-застосуваннях.









На тлі зростання попиту на ончейн-конфіденційність, опційні приватні транзакції на базі MimbleWimble у мережі LTC забезпечують рідкісне поєднання відповідності регуляторним вимогам та анонімності, що робить актив привабливим для інституцій та користувачів із високим капіталом.









Аналітики ETF із Bloomberg Джеймс Сейффарт і Ерік Бальчунас 1 липня оцінили ймовірність затвердження SEC США спотових ETF на LTC, SOL і XRP у 2025 році на рівні 95% . Якщо США або інші юрисдикції дадуть «зелене світло» ETF на базі LTC, актив може отримати довгостроковий імпульс до зростання ціни та притоку капіталу.













Криптосвіт змінюється стрімко, але LTC стабільно утримує позиції завдяки надійності, стійкості та реальному застосуванню. Від «цифрового срібла» — до інноватора конфіденційних платежів, від технічного майданчика — до потенційного кандидата для ETF, Litecoin торує спокійний, але впевнений шлях уперед.





Останній стрибок — це не просто короткочасний сплеск ринкових емоцій, а результат нового узгодження між вартістю та наративом. У наступному криптоциклі LTC, можливо, не буде найяскравішою зорею, але, ймовірно, залишиться одним із найнадійніших «робочих конячек» індустрії.









Рекомендовано до прочитання:





Чому варто обрати MEXC Ф'ючерси : дізнайтеся про особливості та переваги торгівлі ф'ючерсами на MEXC, які допоможуть вам отримати перевагу на ф'ючерсному ринку.

Як брати участь в M-Day : дізнайтеся, як брати участь у подіях M-Day та вигравати щоденні аірдропи на суму понад 70 000 USDT у вигляді ф'ючерсних бонусів.

Посібник з торгівлі на MEXC Ф'ючерси (застосунок) : покроковий посібник з торгівлі ф'ючерсами в застосунку MEXC, ідеальний для початку роботи та опанування платформи.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.







