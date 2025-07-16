Lorenzo Protocol (BANK): розблокування справжньої цінності Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) — це децентралізований протокол, який розблоковує ліквідність Bitcoin (BTC) шляхом підключення BTC до DeFi та інших блокчейн-екосистем. Поєднуючи традиційні фінансові принципи з технологією блокчейну, Lorenzo Protocol пропонує ефективну та безпечну платформу для стейкінгу Bitcoin, управління ліквідністю та розподілу прибутковості.













Lorenzo Protocol надає децентралізоване, безпечне та гнучке рішення для ліквідності Bitcoin ( BTC ). Впроваджуючи токени основної ліквідності (LPT) і токени нарахування прибутку (YAT), протокол підвищує ліквідність BTC і потенціал заробітку, водночас долаючи обмеження Bitcoin у програмованості. Завдяки глибокій інтеграції з різними DeFi-платформами, Lorenzo Protocol перетворює BTC із пасивного засобу заощадження на активний фінансовий актив для кредитування, ліквідного стейкінгу та інших DeFi-операцій. Користувачі можуть здійснювати стейкінг BTC для отримання stBTC і YAT, а потім використовувати ці токени як забезпечення в різних сценаріях DeFi-операцій.









Lorenzo Protocol пропонує такі ключові функції, які допомагають користувачам максимально ефективно використовувати свої активи Bitcoin в екосистемі DeFi:









Lorenzo Protocol дозволяє користувачам здійснювати стейкінг Bitcoin в протоколі й отримувати відповідний токен ліквідного стейкінгу, stBTC. Ці токени не тільки представляють Bitcoin зі стейкінгу користувача, але також дозволяють брати участь у різних видах діяльності в DeFi, таких як кредитування і майнінг ліквідності.









Протокол запроваджує токени основної ліквідності (LPT) і токени нарахування прибутку (YAT), щоб відокремити основну суму від прибутку. LPT представляють BTC у стейкінгу, а YAT відстежують прибуток, який генерується цими BTC у стейкінгу. Такий поділ дає користувачам більшу гнучкість в управлінні та використанні своїх активів.









Інтегруючись з такими протоколами, як Wormhole і LayerZero, Lorenzo дозволяє stBTC функціонувати в різних блокчейнах. Ця можливість кросчейн-взаємодії розширює можливості використання активів Bitcoin у загальній екосистемі блокчейну.









Lorenzo підтримує різноманітні стратегії отримання прибутку, що дозволяє користувачам обирати підхід, який найкраще відповідає їхнім цілям. Варіанти включають майнінг ліквідності та кредитування через відомі протоколи DeFi, допомагаючи користувачам оптимізувати свій потенціал прибутковості.









Робочий процес Lorenzo Protocol складається з декількох етапів, спрямованих на захист активів Bitcoin, підтримку ліквідності та розподіл прибутку.









Lorenzo надає модуль зберігання, який підтримує декілька надійних сховищ, таких як Cobo, Ceffu і Chainup, для безпечного зберігання й управління стейкінгом Bitcoin користувачів. Кожна транзакція стейкінгу підлягає процесу валідації Lorenzo ончейн для перевірки її автентичності перед тим, як вона буде прийнята в протокол.









Після того, як користувач здійснює стейкінг Bitcoin за допомогою Lorenzo, протокол карбує еквівалентну кількість токенів stBTC. Кожне карбування проходить ретельну перевірку, щоб забезпечити точну обробку і точне забезпечення реальними BTC. Після цього користувачі можуть використовувати stBTC в різних протоколах DeFi для отримання додаткового прибутку.









Винагороди, які користувачі отримують за стейкінг Bitcoin, розподіляються у токенах YAT. Ці токени YAT представляють винагороду за стейкінг і можуть бути отримані за потреби через Lorenzo Protocol.









Розвиток Lorenzo Protocol розгортається в декілька етапів, кожен з яких має чіткі цілі та розширення функцій.









На першому етапі Lorenzo зосередиться на ліквідності BTC, запустивши токен ліквідного стейкінгу stBTC. Користувачі зможуть зберігати свої Bitcoin у гаманці Lorenzo Vault і брати участь в програмі стейкінгу екосистеми Babylon. Основна мета цього етапу — накопичити загальну заблоковану вартість у BTC (TVL) до запуску основної мережі Babylon, щоб користувачі могли почати отримувати винагороди якомога швидше.









На другому етапі Lorenzo буде підтримувати стейкінг більшого набору активів, еквівалентних BTC, таких як wBTC, BTCB, FBTC і stBTC, а також представить токени нарахування прибутку (YAT), щоб відокремити основну суму від прибутку. Протокол також розширить підтримку додаткових блокчейнів із Proof-of-Stake і запустить більш просунуті продукти ліквідності, що ще більше розширить його охоплення в екосистемі DeFi.









Lorenzo Protocol пропонує інноваційну основу для децентралізованого ліквідного стейкінгу Bitcoin, вирішуючи проблеми з ліквідністю й управлінням прибутковістю в BTC. Випускаючи токени основної ліквідності (LPT) і токени нарахування прибутку (YAT) та уможливлюючи кросчейн-сумісність, Lorenzo переносить Bitcoin у сферу DeFi, надаючи користувачам гнучкі інструменти для управління активами й отримання прибутку. На другому етапі розвитку протоколу буде додано підтримку більшої кількості ончейн-активів і диверсифіковано стратегії отримання прибутку для подальшого підвищення ефективності використання капіталу та прибутковості. Водночас Lorenzo вдосконалює свою кросчейн-інфраструктуру, щоб дозволити BTC і його похідним безперешкодно переміщатися через безліч екосистем DeFi, повністю розкриваючи фінансовий потенціал Bitcoin.





BANK тепер доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC. Щоб купити BANK на MEXC, виконайте ці кроки:





1) Відкрийте й увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний сайт

2) У пошуковому рядку введіть BANK і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть суму та ціну, а потім розмістіть ордер.



