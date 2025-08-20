LDO виріс на 73% за тиждень: чи зможе лідер у сфері ліквідного стейкінгу втримати це зростання?

Сфера ліквідного стейкінгу вже давно є предметом пильної уваги та стратегічно важливою сферою. Останнім часом Lido (LDO), провідний проєкт у цій галузі, продемонстрував сильний висхідний імпульс і став центром уваги на ринку.





Згідно з ринковими даними MEXC, станом на 16:00, 11 серпня, за Києвом, LDO продемонстрував сильний і стійкий висхідний імпульс протягом останнього тижня. 6 серпня ціна піднялася з приблизно 0,92 USDT до максимуму 1,5913 USDT, що свідчить про загальне зростання майже на 73%. Хоча під час зростання було кілька короткочасних відкатів, загальна тенденція залишалася бичачою, зі структурою постійно вищих максимумів і вищих мінімумів. Наразі LDO дещо відкотився і протягом останніх двох днів консолідується на рівні 1,50 USDT. Зараз він торгується на рівні 1,4919 USDT.













Lido (LDO) — це безпечне рішення для ліквідного стейкінгу криптовалют із Proof-of-stake(PoS). Воно підтримує стейкінг Ethereum 2.0 (the Merge), а також зростаючу екосистему інших блокчейнів PoS рівня 1. Користувачі можуть здійснювати стейкінг своїх токенів із PoS за допомогою Lido і отримувати токенізовану версію застейканих активів у співвідношенні 1:1. Ці токенізовані активи можна використовувати на інших протоколах DeFi для отримання додаткового прибутку, і водночас отримувати винагороду за стейкінг від активів, депонованих за допомогою Lido.





LDO — це токен управління протоколу Lido, який використовується для стимулювання учасників мережі. Він також надає власникам права управління в Lido DAO, що дозволяють їм голосувати за ключові рішення протоколу. Що більше LDO має користувач, то більша вага його голосу.









LDO та протокол Lido пропонують наступні значні переваги:





Механізм ліквідного стейкінгу: завдяки автоматичному випуску stETH, Lido дозволяє здійснювати стейкінг з ліквідністю, що вирішує проблему заблокованих активів у традиційних моделях стейкінгу.

Лідерство на ринку: Lido займає понад 88% ринку в просторі децентралізованого стейкінгу ETH, і виступає основним каналом для інституційних та роздрібних учасників.

Розширення мультичейну: окрім Ethereum, Lido продовжує розширення в інші екосистеми, такі як окрім Ethereum, Lido продовжує розширення в інші екосистеми, такі як Solana , що пропонує користувачам більшу гнучкість та більше можливостей для стейкінгу.

Безпека та прозоре управління: смартконтракти Lido пройшли кілька етапів аудиту. Відкрита система управління дозволяє спільноті голосувати за ключові рішення, що підвищує як безпеку, так і довіру.













Зростання TVL та обсягу торгівлі: згідно з даними, загальна заблокована вартість (TVL) Lido перевищила 3,8 млрд $ (у діапазоні приблизно від 3,817 млрд $ до 3,84 млрд $), а обсяг торгівлі за 24 години значно зріс у порівнянні з минулим роком.









Потоки капіталу: обсяг відкритих позицій зріс до сотень мільйонів доларів, а ставки фінансування на ринку деривативів залишаються додатними, що свідчить про схильність ринку до лонг позицій. Крім того, великі обсяги капіталу витікають з бірж на приватні гаманці, що свідчить про зростання інтересу до довгострокового утримання.









Загалом, LDO продемонстрував сильний висхідний імпульс за короткий період. Від зростання TVL до руху капіталу, дані відображають як підвищену увагу ринку, так і зростання довіри інвесторів.













1) Регуляторна ясність як каталізатор: на початку серпня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала постанову під назвою « на початку серпня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала постанову під назвою « Постанова щодо певних видів ліквідного стейкінгу », в якій роз'яснила, що ліквідний стейкінг не є пропозицією цінних паперів, за винятком певних обставин. Це значно зменшило попередню регуляторну невизначеність і стало бичачим сигналом для галузі.





2) Пропозиція викупу викликала інтерес ринку: 7 серпня, член спільноти Lido, Kuzmich подав на розгляд управлінського форуму проєкт пропозиції «План викупу LDO». Пропозиція передбачає, що Lido має розпочати динамічний викуп LDO на основі балансів скарбниці з метою підвищення ефективності капіталу, підтримки ціни токена та відновлення впевненості ринку в цінності LDO.









3) ETF на ETH у стейкінгу вже на горизонті: нещодавно BlackRock подала до SEC заявку на включення механізмів стейкінгу до своїх пропонованих нещодавно BlackRock подала до SEC заявку на включення механізмів стейкінгу до своїх пропонованих спотових ETF на Ethereum . Хоча заявка ще перебуває на стадії розгляду, остання позиція SEC свідчить про те, що процес схвалення не матиме значних перешкод. Оскільки Lido наразі володіє майже 25% ринку стейкінгу на Ethereum, очікується, що потенційне затвердження ETF із можливістю стейкінгу сприятиме розширенню бізнесу Lido та залученню нових притоків капіталу. Ця думка ще більше посилила оптимізм ринку щодо LDO.









Ключовий технічний прорив Lido полягає в його здатності автоматично генерувати токени ліквідного стейкінгу (такі як stETH), що дозволяє користувачам отримувати винагороду за стейкінг, і водночас брати участь у заходах DeFi. Ця подвійна функціональність, отримання прибутку в поєднанні з ліквідністю активів, значно покращує ефективність капіталу, адже дозволяє активам у стейкінгу залишатися активними в межах ширшої криптоекосистеми.





Крім того, Lido активно будує мультичейн мережу стейкінгу, яка виходить за межі Ethereum. Завдяки підтримці послуг стейкінгу в декількох блокчейнах рівня 1, Lido пропонує користувачам ширший вибір і більш гнучкі інвестиційні стратегії. Таке розширення мультичейну дозволяє користувачам вибирати варіанти стейкінгу на основі унікальних характеристик і переваг кожного блокчейну, що ще більше покращує користувацький досвід і використання капіталу.









Після переходу Ethereum на Proof-of-stake (PoS) ліквідний стейкінг став основною сферою екосистеми DeFi. Як провідний протокол у цій сфері, Lido (LDO) займає понад 88% ринку децентралізованого стейкінгу ETH, що робить його кращим вибором як для інституційних, так і для роздрібних учасників, які хочуть отримати доступ до економіки стейкінгу.









Завдяки підтримці трьох основних каталізаторів — пом'якшення регуляторних вимог (рекомендації SEC), зростання очікувань щодо ETF з можливістю стейкінгу та пропозиція викупу, запропонована спільнотою — LDO, схоже, вступає в ранню стадію відновлення своєї цінності. Його технічні переваги, домінування на ринку та розширення екосистеми забезпечують міцну основу для довгострокового розвитку.





Однак не слід забувати про невизначеність на ринку. Швидке зростання цін на вищих рівнях також збільшує ймовірність короткострокових коригувань. Особливо важливо оцінювати технічні показники разом із даними про потік капіталу та настрої. Інвесторам слід залишатися терплячими та розсудливими, і використовувати як показники ончейн, так і технічний аналіз для оцінки ризиків і можливостей, а також мати стратегії для орієнтування в умовах потенційної волатильності.





Загалом, як провідний гравець у сфері ліквідного стейкінгу, LDO має значний потенціал розвитку. У мінливому криптопросторі він має всі передумови для того, щоб і надалі сприяти розвитку інфраструктури ліквідного стейкінгу.











