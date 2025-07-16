LayerBank: побудова кросчейн-сумісного децентралізованого фінансового ринку

LayerBank — це некастодіальний протокол децентралізованого кредитування без дозволу, що підтримує кілька основних блокчейн-мереж, зокрема Ethereum, Arbitrum і Optimism. Користувачі можуть депонувати свої криптоактиви на LayerBank як заставу для отримання кредитів або доходів від депозитів.





LayerBank прагне створити універсальний децентралізований кросчейн-сумісний грошовий ринок, який допомагатиме користувачам ефективніше керувати своїми криптоактивами, покращувати використання капіталу та максимізувати прибутки, зрештою створюючи комплексну фінансову кросчейн-екосистему.









Децентралізоване кредитування: LayerBank пропонує відкритий ринок кредитування, що дозволяє користувачам позичати інші активи, використовуючи основні криптовалюти, як-от BTC, ETH і USDC як заставу. На відміну від традиційних банківських позик, LayerBank усуває посередників, забезпечуючи прямі потоки капіталу між користувачами.





Кросчейн-сумісність: протокол підтримує взаємодію з активами кросчейн, дозволяючи користувачам вільно конвертувати активи між різними блокчейн-мережами. Це значно підвищує ліквідність і доступність активів.





Динамічне коригування процентної ставки: LayerBank використовує смартконтракти для автоматичного коригування процентних ставок на основі ринкового попиту та пропозиції. Коли попит на кошти зростає, процентні ставки зростають, щоб заохотити здійснення депозитів, а коли попит падає, процентні ставки знижуються, щоб сприяти запозиченням.





Безпека та прозорість: усі транзакції та потоки коштів публічно реєструються та є прозорими в блокчейні, що дозволяє користувачам відстежувати рух коштів за допомогою смартконтрактів. Крім того, LayerBank дотримується високих стандартів аудиту для гарантування безпеки своїх смартконтрактів.





Майнінг ліквідності та оптимізація дохідності: LayerBank має механізм майнінгу ліквідності, який винагороджує користувачів за депозит коштів. Платформа також підтримує стратегії автоматичного реінвестування, допомагаючи користувачам максимізувати свої прибутки.













На відміну від платформ централізованого кредитування, LayerBank не вимагає від користувачів пройти KYC (верифікацію особи). Кожен може вільно депонувати та знімати кошти, а транзакції здійснюються безпосередньо через смартконтракти.









LayerBank має механізм автоматичного коригування ставок, який гарантує, що система може автоматично балансувати ризики в періоди надзвичайної волатильності цін на активи, таким чином захищаючи інтереси як позичальників, так і кредиторів.









LayerBank забезпечує безперебійне кредитування в різних блокчейн-мережах, зменшуючи ізоляцію, яка зазвичай спостерігається на традиційних платформах кредитування DeFi.









Екосистема LayerBank обертається навколо свого нативного токена ULAB. ULAB виконує кілька функцій:





Голосування щодо управління: власники ULAB можуть брати участь в управлінні спільнотою та формувати майбутній напрямок платформи.

Розподіл прибутку: власники ULAB можуть отримати додаткові винагороди за стейкінг своїх токенів.

Механізм викупу та спалювання: платформа використовуватиме частину свого доходу для викупу та спалювання ULAB, зменшуючи циркуляційну пропозицію та збільшуючи вартість токенів.









Традиційні процеси позики є обтяжливими, часто потребуючи від позичальників фізичного надання застави у фінансових установах. LayerBank руйнує цю традиційну модель, усуваючи посередників у торгівлі активами, ф'ючерсних контрактах та ощадних рахунках, тим самим створюючи простіше та ефективніше середовище кредитування для користувачів. Крім того, LayerBank не обмежується певним блокчейном, а підтримує всі мережі EVM рівня 2, дозволяючи користувачам насолоджуватися покращеною ліквідністю та зручністю використання в усій блокчейн-екосистемі, що забезпечує безпрецедентний рівень зручності.





Як кредитна платформа DeFi, LayerBank постійно розширює свої функціональні межі. Вона підтримує більше кросчейн активів для диверсифікації платформи та задоволення різноманітних потреб різних користувачів. Водночас LayerBank оптимізує свої алгоритми смартконтрактів, щоб зробити динамічні коригування процентних ставок більш точними та ефективними, забезпечуючи збалансований ринок між попитом і пропозицією. Крім того, LayerBank планує запровадити функції управління децентралізованих автономних організацій, щоб надати спільноті більше повноважень приймати рішення та сприяти демократизації платформи.



