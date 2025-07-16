LayerBank — це некастодіальний протокол децентралізованого кредитування без дозволу, що підтримує кілька основних блокчейн-мереж, зокрема Ethereum, Arbitrum і Optimism. Користувачі можуть депонувати сLayerBank — це некастодіальний протокол децентралізованого кредитування без дозволу, що підтримує кілька основних блокчейн-мереж, зокрема Ethereum, Arbitrum і Optimism. Користувачі можуть депонувати с
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/LayerBank: ...ового ринку

LayerBank: побудова кросчейн-сумісного децентралізованого фінансового ринку

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
Bitcoin
BTC$111,168.67-5.04%
Ethereum
ETH$3,759.42-6.89%
USDCoin
USDC$0.9988-0.10%
DeFi
DEFI$0.001384-13.71%

LayerBank — це некастодіальний протокол децентралізованого кредитування без дозволу, що підтримує кілька основних блокчейн-мереж, зокрема Ethereum, Arbitrum і Optimism. Користувачі можуть депонувати свої криптоактиви на LayerBank як заставу для отримання кредитів або доходів від депозитів.

LayerBank прагне створити універсальний децентралізований кросчейн-сумісний грошовий ринок, який допомагатиме користувачам ефективніше керувати своїми криптоактивами, покращувати використання капіталу та максимізувати прибутки, зрештою створюючи комплексну фінансову кросчейн-екосистему.

1. Основні функції


Децентралізоване кредитування: LayerBank пропонує відкритий ринок кредитування, що дозволяє користувачам позичати інші активи, використовуючи основні криптовалюти, як-от BTC, ETH і USDC як заставу. На відміну від традиційних банківських позик, LayerBank усуває посередників, забезпечуючи прямі потоки капіталу між користувачами.

Кросчейн-сумісність: протокол підтримує взаємодію з активами кросчейн, дозволяючи користувачам вільно конвертувати активи між різними блокчейн-мережами. Це значно підвищує ліквідність і доступність активів.

Динамічне коригування процентної ставки: LayerBank використовує смартконтракти для автоматичного коригування процентних ставок на основі ринкового попиту та пропозиції. Коли попит на кошти зростає, процентні ставки зростають, щоб заохотити здійснення депозитів, а коли попит падає, процентні ставки знижуються, щоб сприяти запозиченням.

Безпека та прозорість: усі транзакції та потоки коштів публічно реєструються та є прозорими в блокчейні, що дозволяє користувачам відстежувати рух коштів за допомогою смартконтрактів. Крім того, LayerBank дотримується високих стандартів аудиту для гарантування безпеки своїх смартконтрактів.

Майнінг ліквідності та оптимізація дохідності: LayerBank має механізм майнінгу ліквідності, який винагороджує користувачів за депозит коштів. Платформа також підтримує стратегії автоматичного реінвестування, допомагаючи користувачам максимізувати свої прибутки.

2. Технічні переваги LayerBank


2.1 Децентралізована архітектура без дозволу


На відміну від платформ централізованого кредитування, LayerBank не вимагає від користувачів пройти KYC (верифікацію особи). Кожен може вільно депонувати та знімати кошти, а транзакції здійснюються безпосередньо через смартконтракти.

2.2 Механізм автоматичного коригування ставок


LayerBank має механізм автоматичного коригування ставок, який гарантує, що система може автоматично балансувати ризики в періоди надзвичайної волатильності цін на активи, таким чином захищаючи інтереси як позичальників, так і кредиторів.

2.3 Кросчейн-сумісність


LayerBank забезпечує безперебійне кредитування в різних блокчейн-мережах, зменшуючи ізоляцію, яка зазвичай спостерігається на традиційних платформах кредитування DeFi.

3. Токеноміка


Екосистема LayerBank обертається навколо свого нативного токена ULAB. ULAB виконує кілька функцій:


  • Голосування щодо управління: власники ULAB можуть брати участь в управлінні спільнотою та формувати майбутній напрямок платформи.
  • Розподіл прибутку: власники ULAB можуть отримати додаткові винагороди за стейкінг своїх токенів.
  • Механізм викупу та спалювання: платформа використовуватиме частину свого доходу для викупу та спалювання ULAB, зменшуючи циркуляційну пропозицію та збільшуючи вартість токенів.

4. Причини обрати LayerBank


Традиційні процеси позики є обтяжливими, часто потребуючи від позичальників фізичного надання застави у фінансових установах. LayerBank руйнує цю традиційну модель, усуваючи посередників у торгівлі активами, ф'ючерсних контрактах та ощадних рахунках, тим самим створюючи простіше та ефективніше середовище кредитування для користувачів. Крім того, LayerBank не обмежується певним блокчейном, а підтримує всі мережі EVM рівня 2, дозволяючи користувачам насолоджуватися покращеною ліквідністю та зручністю використання в усій блокчейн-екосистемі, що забезпечує безпрецедентний рівень зручності.

Як кредитна платформа DeFi, LayerBank постійно розширює свої функціональні межі. Вона підтримує більше кросчейн активів для диверсифікації платформи та задоволення різноманітних потреб різних користувачів. Водночас LayerBank оптимізує свої алгоритми смартконтрактів, щоб зробити динамічні коригування процентних ставок більш точними та ефективними, забезпечуючи збалансований ринок між попитом і пропозицією. Крім того, LayerBank планує запровадити функції управління децентралізованих автономних організацій, щоб надати спільноті більше повноважень приймати рішення та сприяти демократизації платформи.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT