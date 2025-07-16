Запуск спотових ETF на Ethereum неминучий: як реагувати інвесторам





Короткий виклад: незважаючи на злети і падіння, його поява буде неминучою.





Очікується, що спотові ETF на Ethereum будуть офіційно затверджені і допущені до торгівлі цього тижня.





Хоча минулого тижня комісія SEC знову повернула форму S-1 емітентів спотового ETF на Ethereum, що може призвести до чергової затримки лістингу, очікується, що він буде затверджений не пізніше цього літа.





Озираючись на тиждень з 20 травня, коли новина поширилася, ціна ETH підскочила на 20% за один день, з піковим тижневим зростанням на 30%. Який вплив на ринок цього разу матиме офіційний запуск спотових ETF на ETH і які торгові стратегії можуть застосувати інвестори у відповідь?









Для офіційного запуску спотових ETF на ETH необхідно затвердити два ключових документи: форму 19B-4 і форму S-1, обидва з яких є обов'язковими. Одним словом, форма 19B-4 подається біржею і слугує документом про допуск, який дозволяє провести лістинг ETF на біржі, а форма S-1 подається емітентом і містить детальну інформацію про ETF.





24 травня цього року SEC офіційно затвердила форми 19B-4 для восьми спотових ETF на Ethereum, зокрема від BlackRock, Fidelity і Grayscale. Потім увага була зосереджена на формах S-1, які повинні бути введені в дію емітентами ETF до того, як розпочнеться торгівля. Після подання першого проєкту документів S-1 31 травня, SEC надала свої коментарі в середині червня. 21 червня установи подали переглянуті версії форм S-1, таким чином завершивши перший раунд розгляду.





Аналітик ETF з Bloomberg Ерік Балчунас заявив у своїй статті, що на основі змін, внесених кожним емітентом, очікується, що спотові ETF на Ethereum будуть запущені 2 липня. Цей прогноз був широко прийнятий на ринку, оскільки всі попередні аналізи Еріка щодо криптовалютних спотових ETF підтвердилися, що зробило його аналіз надійним індикатором.





Однак стався несподіваний розвиток подій. 29 червня SEC знову повернула форми S-1 з кількома зауваженнями, попросивши емітентів усунути їх і подати форми повторно до 8 липня. Тобто для початку торгівлі ETF необхідно пройти щонайменше ще один раунд подачі документів. Тому дуже малоймовірно, що ETF запустяться на початку липня.





Насправді, голова SEC Гері Генслер раніше публічно заявляв, що очікує, що S-1 буде затверджено десь влітку цього року. "Терміни, коли біржові фонди (ETF), прив'язані до криптовалюти Ethereum, зможуть розпочати торгівлю, значною мірою залежать від того, наскільки швидко емітенти відповідатимуть на запити Комісії з цінних паперів і бірж США. SEC завершить розгляд документів за формою S-1 якомога швидше, забезпечуючи прозорість ринку і захищаючи інтереси інвесторів".





Твердження Гері Генслера небезпідставні. Як правило, загальний час розгляду S-1 займає від 60 до 120 днів, тому ринок точно побачить спотові ETF ETH найпізніше у вересні. Якщо емітенти будуть активніше реагувати на вимоги SEC, спотові ETF на ETH можуть бути схвалені "раптово".









Інвесторів найбільше турбує, як зміниться ринкова ціна, якщо будуть затверджені спотові ETF на ETH.





Якщо говорити про спотові ETF на Bitcoin, то після затвердження 10 січня цього року ціна BTC впала з 49 000 $ до 38 500 $ в один момент, тобто більш ніж на 20%. Причиною такого падіння став вплив Grayscale на ринок – комісія за управління спотовими ETF Grayscale на Bitcoin (GBTC) становить 1,5%, а в кількох інших провайдерів комісія становить близько 0,2%. Деякі користувачі Grayscale, потребуючи ребалансування своїх портфелів, спричинили падіння ціни.





Така сама ситуація може статися і зі спотовими ETF на ETH. Зараз комісія за управління Grayscale Ethereum Trust (ETHE) становить 1,5% із загальним обсягом 2,931 млн ETH (приблизно 9,95 млрд $). Декілька інших претендентів мають нижчу комісію за управління, ніж Grayscale. Наприклад, комісія за управління у Franklin Templeton становить 0,19%, а VanEck навіть відмовляється від комісії за управління - прибираючи комісію за управління першими 1,5 млрд $ в активах до 2025 року, після чого буде застосовуватися комісія в розмірі 0,2%. За такого сценарію "розпродаж Grayscale", ймовірно, повториться, що потенційно може призвести до падіння ціни ETH більш ніж на 20%. Тому інвесторам не рекомендується купувати активи одразу після лістингу.





Насправді, після початкового падіння ціни, BTC зріс більш ніж на 90% протягом наступних місяців. BlackRock був основним рушієм цього зростання, оскільки його фонд IBIT був найсильнішим і мав найкращу ліквідність, із загальною вартістю чистих активів у 18,52 млрд $, що перевершило Grayscale.





BlackRock також має сильну прихильність до Ethereum. Генеральний директор компанії Ларрі Фінк заявив в інтерв'ю, що він бачить цінність у запуску спотових ETF на Ethereum і вважає, що це частина технологічної революції на фінансових ринках. Він вважає токенізацію майбутнім трендом, а фонд BUIDL, фонд цифрової ліквідності BlackRock, запущений на Ethereum.





Неважко уявити, що після офіційного схвалення спотових ETF на ETH, BlackRock, ймовірно, розпочне активну купівлю, що може призвести до зростання цін на ETH більш ніж на 50% або навіть подвоєння їхньої вартості. Зрештою, на Уолл-стріт є приказка: "Якщо BlackRock хоче, то BlackRock отримує". Як фінансовий гігант, що управляє активами в 10 трильйонів доларів США, навіть SEC, здається, поступиться місцем BlackRock.





Інсайдери галузі також оптимістично налаштовані щодо розвитку спотових ETF на ETH. Стратег J.P. Morgan Ніколаос Панігіртзоглу оцінює, що спотові ETF на Ethereum залучать від 1 млрд $ до 3 млрд $ чистого притоку цього року. Старший аналітик K33 Research Ветле Лунде прогнозує, що лише за перші п'ять місяців чистий приплив коштів може скласти 4 млрд $, що зменшить пропозицію ETH в обігу і підштовхне його ціну до зростання. Голова відділу деривативів Bitfinex Джаг Кунер припускає, що спотові ETF на Ethereum можуть залучити 10-20% коштів, які зараз надходять у ETF на Bitcoin.









Оскільки після запуску ETF, ймовірно, відбудеться "розпродаж Grayscale", інвесторам рекомендується не купувати ETH одразу. Замість цього слід почекати, поки ціна впаде, а потім купувати частками, щоб вирівняти вартість. Інвестори також можуть відкривати лонг позиції на пару ETH/BTC, яка з кінця травня піднялася з 0,046% до поточних 0,055%.





Користувачі можуть відкривати лонг позиції на ф'ючерси ETH в режимі крос-маржі на MEXC і шорт позиції на BTC, щоб досягти вищого прибутку. Для тих, хто віддає перевагу утриманню, а не частій торгівлі, ви можете депонувати ETH на MEXC, щоб взяти участь у продукті "Заощадження" з гнучкою ставкою APY в 4,8%.





Крім того, зі зростанням ціни ETH, сплячий сектор альткоїнів може побачити сплеск, особливо після того, як цього року проєкти мемів набули широкої популярності.




