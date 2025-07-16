Розпочато битву за стейблкоїн корейського вона: хто візьме гору — банки, технологічні гіганти чи інноватори

З глобальним розвитком цифрових валют і технології блокчейн, стейблкоїни — важливий компонент цифрової економіки — швидко стають предметом уваги регуляторних органів і комерційних структур у різних країнах. Південна Корея, ключовий центр інновацій у сфері фінансових технологій в Азії, зараз є свідком повномасштабної гонки за розробку стейблкоїнів, прив'язаних до корейського вона. У цій статті наведено глибокий аналіз останніх кроків банківських альянсів, технологічних гігантів та компаній Web3 Південної Кореї, а також розглянуто, хто може очолити цю хвилю трансформації цифрових валют.









Після введення в дію Закону про захист користувачів віртуальних активів у 2023 році регулятори Південної Кореї чітко дали зрозуміти, що стейблкоїни, особливо ті, що прив'язані до корейського вона, будуть розглядатися як категорія, що потребує першочергового регулювання. Ця зміна політики зумовлена кількома ключовими факторами:





Наслідки краху Terra: інцидент з інцидент з LUNA та UST у 2022 році завдав значних збитків південнокорейським користувачам. У відповідь на це регулятори зобов'язали всі проєкти стейблкоїнів впровадити прозорі та контрольовані механізми резервування.

Зростання потреби в безпеці платежів та контролі системних ризиків: стейблкоїни все частіше розглядаються як дієвий інструмент для платежів, заощаджень і транскордонних переказів. Без регулювання вони можуть становити ризик для фінансової системи.

Підтримка інновацій у сфері фінтех та блокчейну: незважаючи на обережність регуляторів, уряд Південної Кореї залишається відкритим до того, щоб стейблкоїни відігравали роль у майбутньому розвитку фінтех, і прагне залучити проєкти, що відповідають вимогам, та іноземні інвестиції.





Проєкт регуляторних норм щодо стейблкоїнів, опублікований у червні 2025 року, є важливим поворотним моментом для ринку. Уряд активно просуває законодавство щодо Основного закону про цифрові активи, який офіційно підтримує випуск стейблкоїнів, прив'язаних до корейського вона, ліцензованими суб'єктами. Це забезпечує міцну правову та політичну основу для цього сектору. Очікується, що період з кінця 2025 року до початку 2026 року буде критичним для бурхливого зростання стейблкоїнів, прив'язаних до корейського вона.





Добре регульоване середовище, ймовірно, підвищить довіру ринку, приверне додаткові інвестиції від фінансових установ та інноваційних компаній, а також прискорить впровадження стейблкоїнів у платіжних розрахунках, транскордонних грошових переказах та ширшій екосистемі цифрових фінансів.









Згідно з останнім законопроєктом про регулювання, Південна Корея встановила високі вимоги до випуску стейблкоїнів, наголосивши на подвійній меті: дотримання фінансових вимог і технологічний контроль. Основні аспекти включають:









Подати заявку на випуск стейблкоїнів, прив'язаних до корейського вона, можуть лише установи, які відповідають таким критеріям:





Мають статус фінансової установи або сертифікацію від фінансових регуляторів;

Забезпечують 100% резервне покриття (резерви мають зберігатися у готівці або короткострокових державних облігаціях);

Здійснюють щоденний або щотижневий аудит і публічно розкривають структуру резервних активів;

Відкрити рахунок у місцевому банку для зберігання коштів та надати регуляторним органам доступ до нього в режимі реального часу.









Стейблкоїни заборонено розміщувати на неліцензованих біржах.

Біржі повинні надавати інтерфейси, що забезпечують прозорість торгових записів.

У разі відхилення ціни платформи зобов'язані надсилати попередження та обмежувати торгівлю.









Використання таких термінів, як «стейблкоїн» або «прив'язаний до вона», заборонено без попереднього схвалення регуляторного органу;

Проєкти, які вводять користувачів в оману, негайно зазнають делістингу, а винні можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.





Ця нормативно-правова база конкурує з нормативно-правовою базою Монетарного управління Сінгапуру (MAS) та Монетарного управління Гонконгу (HKMA) , що відображає подвійну мету Південної Кореї щодо обмеження ризиків при випуску стейблкоїнів та стратегічного керівництва для розвитку Web3.













Після оголошення політики південнокорейські банки швидко відреагували. Кілька банківських груп вже зареєстрували або подали заявки на реєстрацію торгових марок та документи, пов'язані з «KRW Stablecoin». Приклади:





IBK Industrial Bank of Korea , Shinhan Financial Group та Hana Bank , сформували команди з розробки стейблкоїнів, що відповідають вимогам законодавства. Такі великі установи, як, сформували команди з розробки стейблкоїнів, що відповідають вимогам законодавства.

Платіжні платформи, що підтримуються фінтех-компаніями, такі як Kakao Pay та Toss, досліджують моделі інтеграції стейблкоїнів в електронну комерцію та ігрові платежі.

KB Bankза повідомленнями, співпрацює з корейською блокчейн-компанією ICON над технічним тестовим майданчиком для випробування сценаріїв, що поєднують механізми прив'язки до вона, кліринг/розрахунки ончейн та інтеграцію фінансового регулювання. за повідомленнями, співпрацює з корейською блокчейн-компанією ICON над технічним тестовим майданчиком для випробування сценаріїв, що поєднують механізми прив'язки до вона, кліринг/розрахунки ончейн та інтеграцію фінансового регулювання.





Ці банки не тільки реагують на вимоги дотримання нормативних вимог, але й оцінюють довгостроковий потенціал внутрішніх стейблкоїнів у місцевих платежах, транскордонних грошових переказах та розрахунках, інтегрованих у Web3.









Провідний південнокорейський провайдер мобільних платежів Kakao Pay прискорює свої ініціативи щодо стейблкоїнів, подавши до Корейського відомства інтелектуальної власності кілька заявок на реєстрацію торгових марок з такими ключовими словами, як «KRW», «K» і «P». Ці заявки охоплюють торгівлю віртуальними активами, електронні перекази та послуги фінансових посередників.





За Kakao Pay стоїть публічний блокчейн Kaia, мережа, спільно розроблена дочірньою компанією Kakao Ground X та блокчейн-підрозділом LINE від Finschia. Проєкт має на меті забезпечити кросчейн-взаємодію між 250 мільйонами користувачів KakaoTalk і LINE, просуваючи інтегровану екосистему блокчейну, соціальних комунікацій та платежів. Голова KaiaChain публічно заявив, що мережа підтримуватиме комплексну емісію стейблкоїнів з прив'язкою до корейського вона на своїй основній мережі, позиціонуючи себе як нову інфраструктуру цифрових активів.









Web3-компанії нового покоління, як-от Nexus, уже запустили стейблкоїн KRWx, прив'язаний до корейського вона, зареєстрували відповідні торговельні марки й активно виходять на міжнародні ончейн-ринки. Тим часом традиційні платіжні компанії, зокрема Danal, відновлюють свої стратегії цифрових активів, використовуючи зрілі POS-системи та інфраструктуру клірингу для підтримки використання стейблкоїнів в офлайн-платежах і споживчих транзакціях. Ці компанії роблять акцент на технологічних інноваціях та інтеграції екосистем, гнучко реагуючи на попит ринку та демонструючи значний потенціал у таких нішевих секторах, як транскордонні платежі та DeFi.









З огляду на поточну нормативно-правову базу та ринкові тенденції, очікується, що стеблкоїни корейського вона набудуть популярності в таких ключових сферах:









Використовуючи потужну ігрову індустрію Південної Кореї та активний ринок NFT, стейблкоїни корейського вона можуть слугувати ончейн-валютою для систем балів або транзакцій з ігровими предметами. Це покращить дотримання вимог та збільшить утримання користувачів в ігрових екосистемах.









Інтегровані з усталеною інфраструктурою KYC в Кореї, стейблкоїни корейського вона мають потенціал для забезпечення швидких платежів у Східній Азії, включаючи коридори грошових переказів до Японії, Тайваню та Гонконгу. Це може сприяти глобальній експансії корейських брендів, пропонуючи стабільне та ефективне платіжне рішення.









Деякі банки експериментують з використанням стейблкоїнів для міжбанківського клірингу з метою поєднання традиційних внутрішніх банківських систем з активами ончейн. Це створило б альтернативи на основі блокчейну для B2B-розрахунків та валютних потоків.





Незважаючи на чіткий регуляторний напрямок та перспективні прогнози, залишається кілька викликів:





Інтеграція технічного та фінансового аудиту є складною: банки повинні тісно співпрацювати з командами блокчейну, щоб створити перевірені та зручні для регуляторів системи резервування.

Високі капітальні бар'єри для випуску: стартапи можуть зіткнутися з труднощами при вході на ринок, що потенційно може призвести до олігополістичного ринку стейблкоїнів.

Прогалини в законодавчому регулюванні: деякі закордонні платформи можуть продовжувати пропонувати послуги для не затверджених стабільних монет, прив'язаних до вона, що ускладнює повний регуляторний контроль.









Впровадження регулювання стейблкоїнів є важливим кроком у завершенні формування політичної бази Південної Кореї щодо цифрових активів. Це не тільки посилює захист активів інвесторів, але й дає чіткий сигнал для банків та інноваційних проєктів. З глобальної точки зору, Південна Корея прагне створити комплексну екосистему, що поєднує стейблкоїни, які відповідають вимогам законодавства, інституційну підтримку та технологічне впровадження, що піддається аудиту. Ця гонка стосується не лише фінансових інновацій — вона покликана стимулювати розвиток цифрової економіки Кореї та підвищити її конкурентоспроможність у сфері міжнародних платежів. Той, хто вийде в лідери, може визначити тон у глобальному ландшафті стейблкоїнів, тому цей розвиток заслуговує на пильну увагу.





