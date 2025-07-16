KiloEx: від безперебійної торгівлі до інноваційних механізмів — переосмислення концепції Prep DEX





KiloEx — це децентралізована біржа (Perp DEX), зосереджена на торгівлі безстроковими контрактами. Вона прагне забезпечити користувачам зручний і ефективний торговий досвід, покращуючи стабільність і надійність транзакцій завдяки інноваційним механізмам. KiloEx підтримує кілька блокчейнів, зокрема BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko і Base.





KiloEx використовує різницю в ставках фінансування, щоб прив'язати ціни безстрокових контрактів до спотових цін, забезпечуючи цінову стабільність. Торгуючи на платформі KiloEx, користувачі мають наступні переваги:





Немає потреби в нативних gas-токен ах : підтримує оплату за gas у USDT або USDC, усуваючи необхідність додаткової конвертації.

Транзакції без витрат на gas з безперервним досвідом : жодних складних процесів підписання транзакцій, що забезпечує зручний досвід торгівлі.

Ефективне виконання, порівнянне з CEX: оптимізована технологія підвищує швидкість торгівлі та ефективність взаємодії.





Згідно з офіційними даними, загальний обсяг торгівлі на KiloEx перевищив 36 млрд $, а відкритий інтерес склав понад 8 млн $ (включаючи відкритий інтерес за 24 години, який досяг майже 1,3 млн $). Платформа має майже 8 мільйонів користувачів, а її Telegram-спільнота зросла до понад 1 мільйона користувачів.













KiloEx пропонує повністю децентралізований протокол безстрокових контрактів, який підтримує торгівлю з кредитним плечем до 125x для понад 70 криптоактивів, включаючи BTC, ETH, мемкоїни, DeFi токени, активи, пов'язані з ШІ, а також валютні торгові пари на Forex. Завдяки унікальній моделі пулу ліквідності Vault, KiloEx підвищує ефективність ліквідності та гарантує стабільну дохідність.









KiloEx замінює традиційну модель книги ордерів інноваційною системою з двома пулами. Це дозволяє користувачам здійснювати торгівлю безпосередньо з пулами ліквідності в реальному часі. Також ця система усуває прослизання і зменшує ризики ліквідності, спричинені однобічними рухами ринку.









Розподіл комісій: 30% від комісій за торгівлю користувачів розподіляється до Vault, а решта використовується для комісійних та розвитку екосистеми.

Винагороди за стейкінг: стейкери базового пулу отримують частку від комісій за торгівлю, тоді як довгострокове накопичення буферного пулу забезпечує конкурентну дохідність, навіть під час ведмежих ринків, перевершуючи основні агрегатори доходу





Фіксуючи доходи від комісійних за допомогою смартконтрактів, KiloEx залучає широку мережу партнерів, що сприяє експоненціальному зростанню кількості користувачів платформи.









KiloEx має спрощений інтерфейс для торгівлі, орієнтований на новачків. Він приховує складні параметри та дозволяє відкривати й закривати позиції всього за три кроки. У разі ризику ліквідації впроваджено механізм часткової ліквідації, що запобігає повній втраті коштів користувачами.













Hybrid Vault(Гібридне сховище) дозволяє користувачам надавати ліквідність у різних типах активів, оптимізуючи структуру капіталу та забезпечуючи реальні і суттєві доходи для LST та інших основних активів. Hybrid Vault складається з двох частин: половина загальної вартості сховища становить USDT, а інша половина складається з не-USDT активів. Цей високий дохід походить від комісій за торгівлю, які надають користувачі в межах моделі Vault.









KiloEx підтримує кілька блокчейнів, включаючи BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko та Base. Завдяки вбудованому кросчейн мосту користувачі можуть безперебійно перемикатися між мережами. У майбутньому KiloEx планує розширити підтримку на інші публічні мережі, такі як Solana.









KiloEx: створення децентралізованої торгової платформи з інноваційною токеномікою». KILO — це нативний токен платформи KiloEx із загальною пропозицією в 1 мільярд. Він надає користувачам безліч переваг, включаючи участь в управлінні платформою, розподіл комісії за торгівлю та винагороди за стейкінг. Детальніше про токеноміку KiloEx читайте у статті «».





MEXC офіційно включила KILO до лістингу спотової та ф'ючерсної торгівлі, що дозволяє користувачам торгувати токеном з наднизькими комісіями.





Як купити KILO на MEXC:

застосунку MEXC або перейдіть на офіційний вебсайт MEXC. 1) Відкрийте та увійдіть доабо перейдіть на

KILO, а потім виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю. 2) Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти, а потім виберітьабо

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та завершіть угоду.





