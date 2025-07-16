KiloEx: створення децентралізованої торгової платформи з інноваційною токеномікою

KiloEx — це інноваційний блокчейн-проєкт, спрямований на створення багатофункціональної децентралізованої торгової платформи. Він пропонує користувачам безперешкодний, безпечний і ефективний досвід торгівлі криптовалютою. Окрім основних функцій торгівлі, KiloEx інтегрує стейкінг, пул ліквідності та механізми винагород, щоб забезпечити комплексний сервіс для криптоентузіастів та інвесторів.





У галузі криптовалют і DeFi токеноміка є ключовим фактором успіху проєкту. KiloEx забезпечує довгострокову стійкість, стимулює участь користувачів і приваблює постачальників ліквідності завдяки інноваційній моделі токеноміки.









Токеноміка KiloEx обертається навколо двох основних токенів: KILO та xKILO. Кожен із них виконує окрему функцію, водночас працюючи разом для підтримки стабільної екосистеми платформи.

KILO – нативний утиліті токен платформи KiloEx, який використовується для оплати комісій за транзакції, участі в управлінні, винагород користувачам тощо.

xKILO – неліквідний токен який не можна переказати, призначений переважно для розподілу доходів, стимулюючих механізмів і управління ризиками.









KILO та xKILO є двома основними стовпами економіки токенів KiloEx. Вони доповнюють один одного у функціональності, забезпечуючи здоровий розвиток платформи.





Механізм конвертації 1:1: користувачі можуть конвертувати KILO в xKILO, щоб отримати вигоду від розподілу доходу. Цей механізм дозволяє KILO підтримувати управління ліквідністю, а xKILO заохочує довгострокову участь в екосистемі платформи.

Механізм заохочення: користувачі, які здійснюють стейкінг xKILO, не тільки отримують частку комісії за транзакції платформи, але й отримують доступ до додаткових винагород і привілеїв. Ця подвійна система заохочень допомагає підтримувати активність на платформі, зміцнює лояльність користувачів і сприяє постійному зростанню.













xKILO відіграє центральну роль у механізмі розподілу доходів KiloEx. Користувачі, які конвертують KILO у xKILO, отримують право на частку прибутку платформи. Зокрема, користувачі які приймають участь у здійсненні односторонніх пулів стейкінгу можуть заробляти винагороди у xKILO та USDT, а також частку від комісій за торгівлю.





Розподіл комісій за торгівлю відбувається наступним чином:





40% – розподіляється на розвиток платформи та операційні витрати.

30% – винагороди для власників xKILO, щоб стимулювати довгострокове утримання та участь.

30% – спрямовані до пулів ліквідності для гарантування стабільності ринку та безперебійного проведення транзакцій.









Здійснюючи стейкінг xKILO, користувачі не тільки отримують доступ до розподілу доходів, але й відкривають для себе VIP-привілеї, такі як знижені комісії за торгівлю та пріоритетний доступ до нових функцій платформи. Така структура стимулює довгострокове утримання та стейкінг, сприяючи створенню здоровішої екосистеми для KiloEx.









Користувачі можуть викупити їхні xKILO зі стейкінгу KILO, з можливістю налаштування варіантів викупу. Процес дозволяє користувачам вибирати відсоток викупу (від 50% до 100%) та термін (від 15 днів до 6 місяців). Ця гнучкість дозволяє користувачам стратегічно керувати своїми винагородами у вигляді KILO, адаптуючись до умов ринку та особистих інвестиційних цілей.









Окрім розподілу комісій за торгівлю, xKILO є ключовим механізмом винагород та заохочення на платформі KiloEx. Він використовується в операціях платформи, включаючи винагороди для партнерів і користувачів, а також відіграє важливу роль у фонді платформи та інших специфічних випадках використання.









KiloEx побудовано навколо утиліті токена екосистеми KILO та ескроу-токена xKILO зі загальною пропозицією в 1 млрд токенів. Початковий обсяг циркуляційної пропозиції, визначений на основі події генерації токенів (TGE) й аірдропів спільноти для користувачів раннього білого списку, складає 21,17%. Розподіл наступним чином:





27 % розподіляється на екосистему, випускається лінійно протягом чотирьох років;

10% розповсюджується за допомогою аірдропів серед лояльних користувачів;

8 % зарезервовано для майбутніх винагород за стейкінг, буде випущено протягом чотирьох років;

20% спрямовано на розвиток команди й плани майбутнього розширення, із блокуванням на один рік і трирічним періодом випуску;

8 % призначено для приватних продажів, із блокуванням на один рік і трирічним періодом випуску;

10% розподілено на стратегічні інвестиції, з блокуванням на один рік і трирічним періодом випуску;

5% розподілено радникам, з блокуванням на один рік і трирічним періодом випуску;

5 % розподілено постачальникам ліквідності;

5% розподілено для ексклюзивного публічного продажу TGE через Binance Wallet;

2% зарезервовано для маркетингу.









Для цього аірдропу TGE, KiloEx розповсюдить 8,5% токенів $KILO і $xKILO в BNB Chain, а решта 1,5% буде розподілено через майбутні аірдропи. У перший рік запуску токени команди та інвесторів залишатимуться заблокованими, забезпечуючи справедливий процес запуску, керований спільнотою.









Розподіл комісій за торгівлю є ключовим елементом токеноміки KiloEx. Завдяки розподілу комісій між різними учасникам екосистеми платформа забезпечує баланс інтересів, сприяючи стабільному та здоровому розвитку.





Розподіл комісії за торгівлю: комісії, сплачені трейдерами, пропорційно розподіляються між екосистемою платформи, власниками xKILO та пулами ліквідності. Цей механізм не тільки стимулює користувачів утримувати xKILO, але й забезпечує платформу достатніми коштами для подальшого розвитку.

Казначейство та прибутковість платформи: управління казначейством KiloEx дозволяє трейдерам, які точно прогнозують ринкові тенденції, отримувати прибуток, в той час як трейдери, які роблять неправильні прогнози, отримують компенсацію маржі від казначейства. Така схема забезпечує справедливе і стабільне торгове середовище, зберігаючи при цьому добре фінансований пул ліквідності.









Токеноміка KiloEx розроблена для гарантування стійкості платформи та заохочення довгострокової участі користувачів. Поєднання KILO та xKILO не лише забезпечує ліквідність і заохочення для біржі, але й надає користувачам можливості розподілу доходу, управління ризиками та гнучкі інвестиційні опції. Оскільки децентралізовані фінанси продовжують розвиватися, інноваційна модель KiloEx має потенціал стати стандартом галузі, залучаючи більше користувачів, постачальників ліквідності та партнерів для стимулювання зростання платформи.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не надає інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових або будь-яких інших консультацій, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні дії є особистою відповідальністю користувача.