KernelDAO: новатор рестейкінгу, що сприяє підвищенню ефективності капіталу в Web3





MEXC з радістю оголошує офіційний лістинг KERNEL для спотової та ф'ючерсної торгівлі з 14 квітня 2025 року. Детальний розклад наведено нижче:





Спотова торгівля KERNEL/USDT : 15:00, 14 квітня 2025 р. (за Києвом) : 15:00, 14 квітня 2025 р. (за Києвом)

Ф'ючерсна торгівля KERNEL/USDC: 15:20, 14 квітня 2025 р. (за Києвом) : 15:20, 14 квітня 2025 р. (за Києвом)





Депозити для токенів KERNEL тепер доступні на MEXC. Користувачі можуть депонувати свої токени KERNEL заздалегідь для підготовки до торгівлі. Користувачі можуть депонувати свої токени KERNEL заздалегідь для підготовки до торгівлі.





KERNEL Airdrop+на MEXC. Виконуйте завдання з депозиту та торгівлі, щоб розділити призовий пул у 135 000 USDT. Крім того, ми запрошуємо вас взяти участь у подіїна MEXC. Виконуйте завдання з депозиту та торгівлі, щоб розділити призовий пул









KernelDAO — це новаторський протокол ресейкінгу, який змінює екосистему Proof-of-Stake (PoS). Розблоковуючи розподілену безпеку та створюючи додаткові можливості для отримання прибутку, KernelDAO значно підвищує ефективність використання капіталу, забезпечуючи при цьому економічно ефективну безпеку для децентралізованих мереж.





На сьогоднішній день KernelDAO розгорнуто в більш ніж 10 блокчейн-екосистемах, зокрема Ethereum, BNB Chain, Arbitrum та Optimism, зі загальною заблокованою вартістю (TVL), що перевищує 2 мільярди $, і ця цифра продовжує невпинно зростати.





Інфраструктура KernelDAO побудована навколо трьох основних продуктів:





Kernel: провідна інфраструктура рестейкінгу у мережі BNB, яка лише за три місяці після запуску перевищила 660 мільйонів $ у TVL, підтримуючи середньомісячний темп зростання на рівні 40%.

Kelp LRT: другий за величиною протокол токенів ліквідного ресейкінгу (LRT) в екосистемі Ethereum, в якому на сьогоднішній день у стейкінгу знаходиться понад 600 000 ETH.

Gain: токенізоване рішення для винагород, розроблене, щоб допомогти користувачам максимізувати потенціал заробітку та безперешкодно отримувати доступ до аірдропів найвищого рівня. Завдяки інтуїтивно зрозумілій моделі винагород, ринкова капіталізація Gain досягла понад 120 мільйонів $ органічного зростання.





Розширюючи можливості стейкерів, розробників та протоколів, KernelDAO прагне просувати наступне покоління інновацій у сфері рестейкінгу. Його ширша місія полягає у створенні інклюзивного доступу до нових технологій та слугуванні фундаментальною основою для зміцнення децентралізованих економік.









Токен KERNEL функціонує як єдиний актив управління в екосистемах Kernel, Kelp LRT і Gain, відіграючи фундаментальну та інтеграційну роль у всьому комплексі протоколів KernelDAO.





Загальна пропозиція KERNEL обмежена 1 мільярдом токенів, з початковою циркуляційною пропозицією в 162 317 496 KERNEL, що становить 16,23% від загальної емісії на момент запуску.





KernelDAO використовує систему розподілу токенів, орієнтовану на інтереси спільноти, що відповідає основним принципам децентралізованого управління, сталого розвитку екосистеми, довгострокового створення цінності та справедливого розподілу. Як зазначено в офіційному документі, стратегія розподілу токенів має наступну структуру:

Користувачі та спільнота (55%) 10% призначено на 1-й сезон аірдропів По 5% на 2-й та 3-й сезони 35% зарезервовано для довгострокових винагород спільноти, які поступово розблоковуються з часом Команда (20%) 30-місячний період нарахування Під час запуску токени не розподіляються Приватний продаж (20%) —— Фонд екосистем (5%) ——













Токен KERNEL відіграє важливу та інтегровану роль в екосистемах Kernel та Kelp. Його основна користь полягає у такому:





1) Спільна безпека через Kernel Користувачі можуть використовувати KERNEL для надання економічної безпеки децентралізованим застосункам, побудованим на платформі Kernel, що сприяє підвищенню стійкості та надійності екосистеми.





2) Механізм страхування від слешингу

Токени KERNEL у стейкінгу виконують роль страхування від інцидентів зі слешингом (штрафами), які можуть виникати з rsETH та іншими учасниками протоколу. В обмін на це стейкери можуть отримувати частку в розподілі винагород протоколу. Крім того, ці токени у стейкінгу допомагають покривати можливі слешингові події безпосередньо на платформі Kernel, забезпечуючи додатковий рівень зниження ризиків та стимулюючи участь через спільне отримання винагород.





3) Участь в управлінні

Управління платформою Kernel : власники KERNEL мають право голосувати з ключових питань управління, включаючи комісію за протокол, умови слешингу та інші параметри, пов'язані з платформою.

Управління Kelp LRT і Gain: власники токенів можуть брати участь у прийнятті управлінських рішень в межах ширшої екосистеми, включаючи вибір і зміну балансу служб активної валідації (AVS), пропозиції операторів та інші стратегічні ініціативи.





Фактично, KERNEL слугує як основою управління, так і механізмом посилення економічної безпеки в екосистемах Kernel і Kelp, що позиціонує його як важливий компонент довгострокового розвитку децентралізованої інфраструктури.









У 2024 році KernelDAO було успішно залучено 10 мільйонів $ стратегічного фінансування від провідних інституційних інвесторів, серед яких Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited та Hypersphere Ventures.





Крім того, KernelDAO запустив стратегічний екосистемний фонд на суму 40 мільйонів $ за підтримки ключових інвестиційних партнерів, таких як Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures та Cypher Capital. Цей фонд спрямований на прискорення розвитку понад 45 інноваційних проєктів, які інтегрують інфраструктуру рестейкінгу Kernel, ще більше підвищуючи корисність KERNEL та розширюючи його присутність в екосистемі BNB Chain.









KernelDAO має стратегічну позицію для того, щоб скористатися низкою можливостей на ринках, що розвиваються, зокрема:





Надання рішень для ліквідного рестейкінгу Ethereum та інших провідних блокчейн-активів;

Створення надійної інфраструктури рестейкінгу в екосистемах рівня 1, таких як BNB Chain, з планами розширення на інші блокчейн-мережі;

Сприяння конвергенції DeFi, CeFi та традиційних фінансів шляхом розвитку інтеграції токенізованих DeFi, CeDeFi та активів реального світу (RWA).





Завдяки постійному розвитку стійких, інноваційних продуктів та інфраструктури, KernelDAO прагне змінити ландшафт DeFi та створити стійку довгострокову цінність для учасників своєї екосистеми.









Якщо ви шукаєте торгову платформу, яка пропонує високу ліквідність, низькі комісії, гнучке кредитне плече та безпечний, безперебійний користувацький досвід, MEXC — ваш ідеальний вибір. MEXC стане першою біржею, на якій відбудеться лістинг токена KERNEL як у спотовій, так і у ф'ючерсній торгівлі. Щоб почати торгувати KERNEL на MEXC, виконайте три простих кроки:





1) Відкрийте та увійдіть в застосунок або на офіційний вебсайт MEXC;

2) Введіть «KERNEL» в рядок пошуку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгову пару;

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та розмістіть ордер.







