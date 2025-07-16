Токеноміка Kaspa є важливою для власної екосистеми, розробленою для здійснення справедливого розподілу, децентралізації та довгострокової стійкості. Її модель випуску токенів базується на основних приТокеноміка Kaspa є важливою для власної екосистеми, розробленою для здійснення справедливого розподілу, децентралізації та довгострокової стійкості. Її модель випуску токенів базується на основних при
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Токеноміка ...ий розподіл

Токеноміка Kaspa: справедливий запуск, поступовий халвінг та сталий розподіл

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини#Базовий
Kaspa
KAS$0.057081-19.90%
NodeAI
GPU$0.1347+0.89%
DeFi
DEFI$0.00138-13.91%

Токеноміка Kaspa є важливою для власної екосистеми, розробленою для здійснення справедливого розподілу, децентралізації та довгострокової стійкості. Її модель випуску токенів базується на основних принципах, закладених Сатоші Накамото у Bitcoin, водночас усуваючи недоліки традиційного розподілу токенів у блокчейнах завдяки інноваційним механізмам халвінгу та справедливому процесу майнінгу.

1. Огляд токена Kaspa


Токен Kaspa (торгова пара: *URLS-KAS_USDT*) має загальну пропозицію 28,7 млрд токенів і використовує модель поступового скорочення емісії для регулювання випуску токенів. На відміну від циклу халвінгу, який відбувається кожні чотири роки, Kaspa реалізує плавне щомісячне зменшення зі швидкістю (1/2)^(1/12), приблизно 8,33%, що призводить до зменшення винагороди за блок на 50% щорічно. Такий підхід зберігає дефляційну складову халвінгу, уникаючи при цьому ринкових коливань, які часто асоціюються з різким падінням емісії.

2. Справедливийзапуск проєкту Kaspa


Kaspa був запущений в листопаді 2021 року без попереднього майнінгу, без попереднього продажу та без приватних розподілів. Всі токени розподіляються виключно через майнінг, що забезпечує справедливий і прозорий процес розподілу токенів. Спочатку майнінг базувався на апаратному забезпеченні центрального процесора, але з розвитком проєкту учасники спільноти розробили програмне забезпечення для майнінгу на графічних процесорах, щоб ще більше демократизувати доступ та участь.

3. Децентралізація в майнінгу Kaspa


Архітектура blockDAG Kaspa підтримує генерацію субсекундних блоків, що значно знижує волатильність винагород і підвищує можливість самостійного майнінгу. Це дозволяє майнерам з меншими обчислювальними потужностями отримувати стабільний дохід без необхідності приєднуватися до великих майнінг-пулів. В результаті протокол зменшує ризик централизації майнінгу та зміцнює децентралізацію і безпеку мережі.

4. Еволюції апаратного забезпечення для майнінгу Kaspa


CPU-майнінг: у перший місяць після запуску основної мережі майнінг здебільшого здійснювався за допомогою процесорів (CPU). Це надало раннім учасникам спільноти доступний спосіб вступу до мережі та можливість брати участь з самого початку.

GPU-майнінг: у грудні 2021 року члени спільноти Kaspa представили перше програмне забезпечення для майнінгу на GPU, що значно підвищило ефективність майнінгу та залучило ширшу базу учасників.

FPGA-майнінг: подальший прогрес полягав у поступовому впровадженні майнінгу на FPGA (Field-Programmable Gate Array), що ще більше збільшило потужність хешування та операційну ефективність мережі.

ASIC-майнінг: квітень 2023 року ознаменував початок ери ASIC для Kaspa, коли IceRiver випустила перші майнери на інтегральних схемах (ASIC), оптимізовані для протоколу Kaspa, що дозволило досягти нового рівня продуктивності і масштабованості в майнінгу.

5. Принципи розподілу токенів Kaspa


Нативний токен KAS розподіляється виключно через майнінг, уникаючи попередніх продажів і приватних розподілів, які можуть призвести до централізації та нерівного доступу. Ця справедлива і прозора модель розподілу гарантує, що всі майнери мають рівні можливості для заробітку токенів, зміцнюючи довіру спільноти і сприяючи більш децентралізованій мережі. Механізм поступового скорочення емісії додатково підтримує довгострокову стійкість цінності, запроваджуючи контрольовану пропозицію токенів з плином часу.

6. Стратегічна роль токеноміки Kaspa


Токен KAS функціонує не лише як засіб обміну, але й як ключовий механізм стимулювання в екосистемі Kaspa. Майнери отримують винагороду у вигляді KAS за надання обчислювальних ресурсів для гарантування безпеки мережі, тоді як користувачі використовують KAS для транзакцій та оплати комісій у мережі. З розвитком екосистеми токен має відігравати все більш важливу роль в інших випадках використання, включаючи смартконтракти, децентралізовані фінанси (DeFi) та ширші застосунки Web3, підвищуючи свою загальну корисність та цінність.

7. Як придбати Kaspa


1) Відкрийте та увійдіть до застосунку MEXC або на офіційний вебсайт
2) Введіть «KAS» в рядок пошуку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю KAS
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і параметри ціни, а потім завершіть торгівлю.


Токеноміка Kaspa зосереджена на справедливості та сталості, базуючись на оригінальних принципах побудови Bitcoin та впроваджуючи інноваційні механізми емісії та способи майнінгу для досягнення більшої децентралізації та ширшої участі. Модель токенів не тільки забезпечує міцну основу для екосистеми Kaspa, але також пропонує цінну інформацію та рекомендації для подальшого розвитку технології блокчейну.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT