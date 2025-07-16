Токеноміка Kaspa: справедливий запуск, поступовий халвінг та сталий розподіл





Токеноміка Kaspa є важливою для власної екосистеми, розробленою для здійснення справедливого розподілу, децентралізації та довгострокової стійкості. Її модель випуску токенів базується на основних принципах, закладених Сатоші Накамото у Bitcoin, водночас усуваючи недоліки традиційного розподілу токенів у блокчейнах завдяки інноваційним механізмам халвінгу та справедливому процесу майнінгу.









Токен Kaspa (торгова пара: *URLS-KAS_USDT*) має загальну пропозицію 28,7 млрд токенів і використовує модель поступового скорочення емісії для регулювання випуску токенів. На відміну від циклу халвінгу, який відбувається кожні чотири роки, Kaspa реалізує плавне щомісячне зменшення зі швидкістю (1/2)^(1/12), приблизно 8,33%, що призводить до зменшення винагороди за блок на 50% щорічно. Такий підхід зберігає дефляційну складову халвінгу, уникаючи при цьому ринкових коливань, які часто асоціюються з різким падінням емісії.









Kaspa був запущений в листопаді 2021 року без попереднього майнінгу, без попереднього продажу та без приватних розподілів. Всі токени розподіляються виключно через майнінг, що забезпечує справедливий і прозорий процес розподілу токенів. Спочатку майнінг базувався на апаратному забезпеченні центрального процесора, але з розвитком проєкту учасники спільноти розробили програмне забезпечення для майнінгу на графічних процесорах, щоб ще більше демократизувати доступ та участь.









Архітектура blockDAG Kaspa підтримує генерацію субсекундних блоків, що значно знижує волатильність винагород і підвищує можливість самостійного майнінгу. Це дозволяє майнерам з меншими обчислювальними потужностями отримувати стабільний дохід без необхідності приєднуватися до великих майнінг-пулів. В результаті протокол зменшує ризик централизації майнінгу та зміцнює децентралізацію і безпеку мережі.









CPU-майнінг: у перший місяць після запуску основної мережі майнінг здебільшого здійснювався за допомогою процесорів (CPU). Це надало раннім учасникам спільноти доступний спосіб вступу до мережі та можливість брати участь з самого початку.





GPU-майнінг: у грудні 2021 року члени спільноти Kaspa представили перше програмне забезпечення для майнінгу на GPU, що значно підвищило ефективність майнінгу та залучило ширшу базу учасників.





FPGA-майнінг: подальший прогрес полягав у поступовому впровадженні майнінгу на FPGA (Field-Programmable Gate Array), що ще більше збільшило потужність хешування та операційну ефективність мережі.





ASIC-майнінг: квітень 2023 року ознаменував початок ери ASIC для Kaspa, коли IceRiver випустила перші майнери на інтегральних схемах (ASIC), оптимізовані для протоколу Kaspa, що дозволило досягти нового рівня продуктивності і масштабованості в майнінгу.









Нативний токен KAS розподіляється виключно через майнінг, уникаючи попередніх продажів і приватних розподілів, які можуть призвести до централізації та нерівного доступу. Ця справедлива і прозора модель розподілу гарантує, що всі майнери мають рівні можливості для заробітку токенів, зміцнюючи довіру спільноти і сприяючи більш децентралізованій мережі. Механізм поступового скорочення емісії додатково підтримує довгострокову стійкість цінності, запроваджуючи контрольовану пропозицію токенів з плином часу.









Токен KAS функціонує не лише як засіб обміну, але й як ключовий механізм стимулювання в екосистемі Kaspa. Майнери отримують винагороду у вигляді KAS за надання обчислювальних ресурсів для гарантування безпеки мережі, тоді як користувачі використовують KAS для транзакцій та оплати комісій у мережі. З розвитком екосистеми токен має відігравати все більш важливу роль в інших випадках використання, включаючи смартконтракти, децентралізовані фінанси (DeFi) та ширші застосунки Web3, підвищуючи свою загальну корисність та цінність.









Токеноміка Kaspa зосереджена на справедливості та сталості, базуючись на оригінальних принципах побудови Bitcoin та впроваджуючи інноваційні механізми емісії та способи майнінгу для досягнення більшої децентралізації та ширшої участі. Модель токенів не тільки забезпечує міцну основу для екосистеми Kaspa, але також пропонує цінну інформацію та рекомендації для подальшого розвитку технології блокчейну.



