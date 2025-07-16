Kaito AI: створює найрозумнішу інформаційну платформу для Web3.









У стрімко зростаючому ринку криптовалют фрагментація інформації створює значні труднощі для інвесторів. Щоб вирішити цю проблему, колишній квантовий трейдер Citadel Ху Ю заснував платформу Kaito AI. Використовуючи технології штучного інтелекту, платформа збирає аналітику з X, Discord, різних форумів управління та інших джерел, надаючи інвесторам всебічну, актуальну та практичну інформацію. Її вже називають "Google у поєднанні з Bloomberg Terminal" для світу криптовалют.









Щоб розширити спільноту та залучити користувачів до участі, Kaito AI запровадила систему балів під назвою "Yap." Користувачі можуть заробляти бали Yap, поглиблюючи свої знання, створюючи якісний контент і взаємодіючи з іншими учасниками платформи. Згідно з офіційними оголошеннями, платформа планує провести аірдроп на суму 150 ETH для перших 1000 користувачів, що ще більше активізує спільноту.





Окрім винагород у токенах, Kaito AI представила колекцію генезисних NFT, які можуть не лише стати цінними колекційними активами, а й приносити власникам додатковий прибуток через майбутні розподіли токенів, посилюючи привабливість екосистеми платформи.









Токен KAITO служить не тільки як засіб для транзакцій на платформі, але й як механізм для власників який впливає на потік інформації в екосистемі InfoFi. Ключовою функцією є Kaito Connect, яка дозволяє користувачам голосувати за проєкти, використовуючи бали Yap, з найпопулярнішими проєктами, що з'являються на панелі Kaito Mindshare. Спочатку траплялися випадки, коли проєкти намагалися підкупити власників Yap для голосування, але з часом ця практика зменшилася через скорочення циклів голосувань. Якісні проєкти природньо привертають увагу після того, як отримують експозицію.





Yap по суті символізує увагу, функціонуючи як міра впливу творця. Користувачі можуть використовувати Yap для пошуку цінних джерел інформації, а бренди — для визначення автентичних, впливових творців. Платформа оцінює вплив Yap за трьома основними показниками:





Обсяг тематичного контенту: кількість постів, присвячених відповідній тематиці.

Залучення з урахуванням репутації: взаємодія з "Inner Circle Yappers" приносить вищі бали.

Якість контенту: оригінальність і глибина є ключовими факторами для отримання високих балів.









Як основна складова своєї екосистеми, Kaito AI готується запустити свій нативний токен KAITO. Цей токен буде слугувати фундаментальним будівельним блоком для мережі InfoFi (Information Finance), з загальним обсягом постачання в один мільярд токенів. Приблизно 54% від загального обсягу буде виділено спільноті для розвитку екосистеми, початкових винагород спільноти та майбутніх заохочень.





Токен KAITO буде використовуватись для управління, стейкінгу та як засіб оплати за послуги платформи. Смартконтракт розгорнуто на блокчейні Base, який є рівнем 2 Ethereum, що підвищує швидкість транзакцій та знижує витрати.





З моменту свого заснування Kaito AI отримала підтримку від кількох відомих венчурних капіталовкладників, включаючи Dragonfly, Mirana та Folius Ventures. На сьогоднішній день проєкт успішно завершив два значущі раунди фінансування:





Лютий 2023 року: Kaito AI вдалося залучити інвестиції в розмірі 5,3 млн $ при вартості в 40 млн $, яку очолював Dragonfly.

Червень 2023: компанія залучила додаткові 5,5 млн $, що збільшило її ринкову вартість до 87,5 млн $.







