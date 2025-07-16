KAI Battle of Three Kingdoms (далі "KAI Battle") — це стратегічна карткова гра з автоматичними битвами, розроблена на основі класичної гри Sangokushi Taisen (Битва трьох королівств) від SEGA, метою якKAI Battle of Three Kingdoms (далі "KAI Battle") — це стратегічна карткова гра з автоматичними битвами, розроблена на основі класичної гри Sangokushi Taisen (Битва трьох королівств) від SEGA, метою як
KAI Battle of Three Kingdoms: інноваційне поєднання стратегічної карткової гри та блокчейну

KAI Battle of Three Kingdoms (далі "KAI Battle") — це стратегічна карткова гра з автоматичними битвами, розроблена на основі класичної гри Sangokushi Taisen (Битва трьох королівств) від SEGA, метою якої є надання гравцям нового досвіду стратегічних боїв у стилі Трьох королівств.

1. Історія проєкту KAI Battle


Battle of Three Kingdoms — це стратегічна карткова блокчейн-гра, спільно розроблена Double Jump Tokyo та SEGA. Вона офіційно отримала ліцензію на класичну аркадну гру Sangokushi Taisen (спочатку випущену у 2005 році) від SEGA та була адаптована в мультиплатформну гру для ПК, iOS та Android.

2. Три ключові інновації KAI Battle


2.1 Аркадна стратегія зустрічається з Web3: легко вивчити, важко опанувати


Гра зберігає основний ігровий процес Sangokushi Taisen — трираундової автоматичної системи битв, що підкреслює «ментальну конкуренцію». Гравцям не потрібне складне керування; успіх залежить від розумного вибору героїв, формування команди та стратегічного планування. Битви відбуваються автоматично, роблячи ранні стратегічні рішення ключем до перемоги, де глибоке мислення стає необхідним.

2.2 «Система рекрутингу» революціонізує досвід TCG


Традиційні карткові ігри часто страждають від дисбалансу через рідкість карт. «Система рекрутингу» KAI Battle зміщує фокус на стратегію, а не на просте отримання карт високого рівня. Це відновлює суть інтелектуальної конкуренції, дозволяючи новим гравцям перемагати завдяки проникливості та тактичному розгортанню.

2.3 Подвійний розвиток: звичайні картки + NFT-картки


У грі представлено два типи карток: звичайні картки героїв та NFT-картки Пробудженого воєначальника (Awakened Warlord cards). Звичайні картки заробляються через стандартний ігровий процес і не мають атрибутів NFT, що дозволяє всім гравцям брати участь. Картки «Пробуджений воєначальник» — це лімітовані NFT з покращенням рівнів, рідкісними ілюстраціями та унікальними навичками, що поєднують колекційну цінність з ігровою функціональністю.

3. Чотири ключові особливості KAI Battle


3.1 Основні ігрові модулі


  • Початкове розгортання: гравці створюють початкову команду героїв зі загальною вартістю 4 одиниці ресурсу, щоб створити стабільну стартову позицію.
  • Фаза рекрутингу: у кожному раунді можливо набирати різні типи військ, такі як кавалерія, лучники, піхота та колісниці, що додає стратегічної різноманітності.
  • Автоматичний бій: битви відбуваються автоматично; успіх залежить від стратегічного планування наступу та захисту перед битвою.
  • Триетапне змагання: битви поділяються на початкову, середню та кінцеву фази, з набором та розгортанням на кожному етапі. Перемога досягається шляхом захоплення міста супротивника.

3.2 Система NFT та ринок


Карти «Пробуджених воєначальників» — це NFT, якими можна вільно торгувати на ринку. Гравці можуть продавати покращені карти або отримувати прибуток від торгівлі, створюючи економіку Web3, яка відображає активи на ігрову вартість.

3.3 Змагальна екосистема спільноти


Гра активно включає різноманітні режими, керовані спільнотою, включаючи битви гільдій або альянсів GvG, турніри, організовані гравцями, та офіційно спонсоровані події найвищого рівня. Учасники можуть заробляти бали з аірдропу або винагороди у токенах, сприяючи зростанню та залученню спільноти.

3.4 Підтримка мережі та платформи Oasys


Проєкт побудовано на Oasys, блокчейн-платформі, розробленій спеціально для ігрових екосистем, яка пропонує високий показник TPS та низькі комісії за пальне, щоб забезпечити користувачам безперебійний та економічно ефективний досвід.

4. Що таке SGC


4.1 Огляд SGC


KAI Battle представляє SGC як основу своєї ігрової економіки. SGC — це криптовалюта, випущена на блокчейні Oasys. Гравці можуть отримувати винагороди в SGC, беручи участь у грі, виконуючи завдання та перемагаючи у матчах. Крім того, SGC можна використовувати для придбання цифрових активів у грі, участі в аукціонах та отримання фізичних призів.

4.2 Як заробити SGC


Гравці можуть отримати SGC такими способами:

  • Винагороди за рейтинг у таблиці лідерів;
  • Винагороди за перемогу у GvG;
  • Участь в офіційних або громадських турнірах;
  • Стейкінг токенів для отримання права на дивіденди.

4.3 Механізми споживання SGC


  • Купівля наборів карток «Пробуджених воєначальників» для отримання NFT-карток;
  • Доступ до турнірів, фінальних режимів тощо;
  • Сплата реєстраційних внесків на організовані спільнотою події.

5. Як купити токени SGC на MEXC


KAI Battle of Three Kingdoms — це стратегічна карткова гра з автоматичними битвами, розроблена на основі класичної інтелектуальної власності SEGA. Вона не лише успадковує основну привабливість оригіналу, але й інтегрує інноваційну технологію блокчейну. Завдяки гарно оформленим карткам героїв, насиченому стратегічному ігровому процесу, справедливому конкурентному середовищу та активній екосистемі спільноти, KAI Battle пропонує гравцям абсолютно новий досвід стратегічних боїв у Three Kingdoms. Крім того, економіка токенів SGC у грі надає гравцям додаткові можливості для заробітку та потенціал для зростання вартості.

Токен SGC тепер доступний на MEXC. Скористайтеся цією можливістю та торгуйте з наднизькими комісіями. Ви можете купити SGC на MEXC, виконавши такі кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть SGC та виберіть спотову або фʼючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а потім виконайте транзакцію.


