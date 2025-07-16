Звіт про червневі події у Зоні MX





Після місячної корекції та змін, наприкінці червня MX знову перевищив позначку 4 $, досягнувши максимуму в 4,61 $. Незважаючи на загальний спад ринку, MX проявив стійкість, утримуючи стабільну ціну близько 4 $ і зміцнюючи довіру власників. Утримуючи токени MX, ви зможете отримувати прибуток від зростання ціни та матимете можливість брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях, щоб отримати винагороди у вигляді аірдропів. Щоб дізнатися більше про переваги власників MX, ви можете переглянути статтю " Три головні переваги для власників MX ".









У червні 2024 року платформа MEXC провела загалом 200 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 10,59 млн $, з APY у 50%.





Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у червні, 7 найкращих токенів зросли понад 100%. Серед них токен SOLLY є першим з найбільшим зростанням на 320,13%, тоді як PEIPEI посів друге місце зі збільшенням на 239,85%, з невеликим відривом слідує токен BEBE із 236,1%. Кожен з трьох найкращих токенів зріс понад 200%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 30 червня) SOLLY 29 червня 2024 р. 320,13% PEIPEI 15 червня 2024 р. 239,85% BEBE 3 червня 2024 р. 236,1% QDFI 24 червня 2024 р. 181,1% UB 8 червня 2024 р. 151,9% DICK 26 червня 2024 р. 111,4% GPU 22 червня 2024 р. 106%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб взяти участь, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Якщо ви власник MX, то можете переказувати MX на свій ф’ючерсний рахунок і використовувати відрахування MX для комісій за торгівлю ф’ючерсами USDT-M, скориставшись знижкою 10%.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.