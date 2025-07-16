Червневий ландшафт криптовалютного регулювання: законодавство США та політика Азії виходять на перший план

Цей місяць знаменує собою кардинальну зміну в глобальному регулюванні криптовалют, оскільки країни по всьому світу впроваджують значні політичні реформи. Від законодавства про стейблкоїни до регуляторних пісочниць, від повної легалізації до безкомпромісного правозастосування — хвиля нових правил змінює спосіб регулювання та інтегрування криптоактивів у національні системи. У цій статті ми розглядаємо останні події у В'єтнамі, Сполучених Штатах, Малайзії та Сінгапурі, пропонуючи короткий огляд динамічної глобальної карти регулювання цифрових активів.









17 червня Сенат США ухвалив Законопроєкт GENIUS (про систему регулювання стейблкоїнів) вирішальними 68 голосами проти 30, що стало першим випадком створення комплексної федеральної системи для криптоактивів, прив'язаних до долара США.









Емітенти мають утримувати високоліквідні резервні активи, такі як долари США або короткострокові державні облігації США.

Щомісячне розкриття інформації про склад резервів необхідне для гарантування повної спроможності погашення 1:1.

Створення системи ліцензування, яка запровадить офіційні стандарти перевірки емітентів.





Законопроєкт зараз розглядається в Палаті представників і для набрання чинності потребуватиме схвалення президента.





Законопроєкт GENIUS закладає правову основу для випуску стейблкоїнів у США, сигналізуючи про поступову інтеграцію стейблкоїнів у федеральну систему фінансового регулювання. Він також має далекосяжний вплив на таких великих емітентів, як Tether та Circle









14 червня Національні збори В'єтнаму ухвалили Закон про цифрові технології, офіційно включивши цифрові активи до регуляторної бази країни вперше в історії. Закон набуде чинності 1 січня 2026 року.









Цифрові активи класифікуються на дві категорії: віртуальні активи та криптоактиви.

Цінні папери, фіатні валюти та фінансові деривативи не включені до переліку.

Буде розроблено регуляторну базу, включаючи стандарти класифікації активів, механізми ліцензування та пруденційний нагляд.

Закон запроваджує вимоги щодо кібербезпеки та боротьби з відмиванням грошей, що відповідають рекомендаціям FATF.





На додаток до цифрових активів, законодавство визначає стратегічні стимули для штучного інтелекту , напівпровідників та цифрової інфраструктури, спрямовані на позиціювання В'єтнаму як регіонального технологічного центру.





Цей крок знаменує собою важливу віху на шляху цифрового фінансового регулювання В'єтнаму, сигналізуючи про його прагнення до цифрового суверенітету та модернізації регулювання. В'єтнам може стати першою країною в Південно-Східній Азії, яка створить комплексну правову базу для криптоактивів.









На симпозіумі Sasana в середині червня прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім оголосив про створення Центру інновацій цифрових активів, регуляторної пісочниці, призначеної для забезпечення контрольованого середовища для тестування нових фінансових технологій.









Стейблкоїн, забезпечений рингітом (MYR).

Дослідження програмованих платіжних застосунків.

Підтримка фінансування ланцюгів постачання та токенізації активів.





Прем'єр-міністр Анвар назвав цю ініціативу «новою главою для цифрової економіки Малайзії», підтверджуючи зобов'язання уряду інтегрувати інфраструктуру, політику та таланти, щоб позиціювати країну як регіональний фінтех-хаб. На відміну від посилення регуляторної політики, що спостерігається в деяких юрисдикціях, Малайзія дотримується більш інклюзивного та інноваційного підходу. Знижуючи бар'єри для входу за допомогою механізмів пісочниці, країна прагне сприяти експериментам у контрольованому середовищі. Очікується, що ця стратегія залучить більше проєктів Web3 у Південно-Східній Азії до інкубації та масштабування на місцевому рівні, прискорюючи зростання екосистеми цифрових активів.









Колись Сінгапур вважався регуляторним безпечним притулком для криптоінновацій в Азії, але в червні він різко змінив свою політику, видавши нові правила Валютним управлінням Сінгапуру (MAS). Ці заходи спрямовані на обмеження регуляторного арбітражу та поширення фіктивних компаній, узгоджуючи їх зі стандартами FATF для посилення дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT).









Усі організації без ліцензії постачальника послуг цифрових токенів (DTSP) повинні припинити надавати послуги іноземним клієнтам до 30 червня.

Без пільгового періоду: порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 250 000 сінгапурських доларів та до трьох років позбавлення волі.

Застосування ґрунтується на Розділі 137 Закону про фінансові послуги та ринки (FSM Act).





Грошове управління Сінгапуру (MAS) вже посилило правила минулого року, зобов'язавши ліцензовані платформи повністю відокремлювати активи клієнтів та заборонивши роздрібним торговцям участь у стейкінгу токенів. Ці останні кроки відображають ширшу тенденцію до дедалі суворішого контролю за дотриманням нормативних актів.





Замість раптового придушення, нові правила є кульмінацією давньої регуляторної дорожньої карти MAS. Хоча фірми, що дотримуються вимог, можуть процвітати за нового режиму, ті, хто не має ліцензій, тепер повинні шукати альтернативні юрисдикції. Галузь швидко переходить до більшої стандартизації та централізації. Вплив поширюється не лише на інституції. Окремі фахівці зараз стикаються з підвищеною невизначеністю. Деяким призупинили розгляд робочих віз або заявок на постійне проживання, що виявляє особисту ціну посилення нормативних актів. Це може спричинити локальний відтік талантів у криптосекторі Сінгапуру.









Від законодавчого визнання В'єтнамом до прийняття законопроєкту США про стейблкоїни, від підтримки інновацій Малайзією до посилення регуляторного контролю Сінгапуром, — глобальна криптополітика вступає у чітко багатополярну фазу:





Країна/регіон Розвиток політики Ключові слова регулювання В'єтнам Юридичне визнання криптоактивів Класифікація регулювання, боротьба з відмиванням грошей, чіткість нормативних актів Сполучені Штати Ухвалення сенатом законодавства про стейблкоїни Вимоги до резерву, прозорість, федеральна база Малайзія Офіційно запущено регуляторну пісочницю Локальний стейблкоїн, програмовані платежі, випробування технологій Сінгапур Негайне впровадження без перехідного періоду Поріг ліцензування, боротьба з арбітражем, регіональна реорганізація





Регулятивна чіткість стає новим фактором привабливості : ринки, що розвиваються, такі як В'єтнам та Малайзія, залучають технологічні інновації завдяки законодавству та механізмам пісочниці.

Жорсткіший нагляд змінює ландшафт : регуляторний поворот Сінгапуру спрямовує капітал та таланти до більш політично сприятливих центрів, таких як Гонконг, Дубай та Японія.

Стейблкоїни стають центром дотримання вимог: від законодавства США до випробувань на азійських ринках, як місцеві, так і стейблкоїни, забезпечені доларами США, підпадають під структуровані регуляторні фреймворки.





Для криптоіндустрії це знаменує собою ключовий момент як можливостей, так і викликів. Регулювання зараз змінює шляхи міграції проєктів по всьому світу, потоки капіталу та вартість дотримання вимог. У майбутньому здатність гнучко орієнтуватися в кількох юрисдикціях матиме вирішальне значення для виживання та зростання.



