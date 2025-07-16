У липні під впливом офіційного лістингу спотових Ethereum-ETF і позитивних виступів кандидата в президенти США Трампа ринок криптовалют продемонстрував бичачу тенденцію, а загальна ринкова капіталізацУ липні під впливом офіційного лістингу спотових Ethereum-ETF і позитивних виступів кандидата в президенти США Трампа ринок криптовалют продемонстрував бичачу тенденцію, а загальна ринкова капіталізац
У липні під впливом офіційного лістингу спотових Ethereum-ETF і позитивних виступів кандидата в президенти США Трампа ринок криптовалют продемонстрував бичачу тенденцію, а загальна ринкова капіталізація повільно зростала.

У липні ціна MX коливалася близько 4 $. Крім того, біржа MEXC оголосила інформацію про спалювання MX за другий квартал 2024 року, де загалом було спалено 2 232 000 MX. Ця дія ще більше стабілізувала ринкову ціну MX, підвищивши довіру серед власників. Утримуючи токени MX, ви зможете отримувати прибуток від зростання ціни та матимете можливість брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях, щоб отримати винагороди у вигляді аірдропів. Щоб дізнатися більше про переваги власників MX, ви можете переглянути статтю "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про липневі події у Зоні MX


У липні 2024 року платформа MEXC провела загалом 175 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 10 млн $, з APY до 50%.

Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у липні, три найкращі токени зросли на 360%. Серед них найбільшим є зростання токена MSI на 796%, тоді як ZCD посів друге місце зі зростанням на 587%. Навіть токен TIME з найнижчим приростом у першій десятці токенів, продемонстрував зростання на 64% та хороші прибутки. Для отримання більш детальної інформації про прибутки від токенів ви можете звернутися до таблиці нижче.

10 найкращих токенів у липні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 5 серпня)
MSI
7 липня 2024 р.
796%
ZCD
25 липня 2024 р.
587%
CATDOG
27 липня 2024 р.
366%
WIHF
1 липня 2024 р.
102%
PIVX
3 липня 2024 р.
85%
NEIROETH
31 липня 2024 р.
83%
HPO
25 липня 2024 р.
83%
LRDS
24 липня 2024 р.
73%
SYNT
10 липня 2024 р.
73%
TIME
29 липня 2024 р.
64%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб взяти участь, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Якщо ви власник MX, то можете переказувати MX на свій ф’ючерсний рахунок і використовувати відрахування MX для комісій за торгівлю ф’ючерсами USDT-M, скориставшись знижкою 10%. Крім того, платформа MEXC пропонує найнижчі комісії за спотову торгівлю на ринку, зі ставкою комісії 0% як для тейкерів, так і для мейкерів.

Торгова платформа MEXC приваблює широке коло користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність і оперативне обслуговування клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


