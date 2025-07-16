Звіт про липневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 5 серпня)
MSI
7 липня 2024 р.
796%
ZCD
25 липня 2024 р.
587%
CATDOG
27 липня 2024 р.
366%
WIHF
1 липня 2024 р.
102%
PIVX
3 липня 2024 р.
85%
NEIROETH
31 липня 2024 р.
83%
HPO
25 липня 2024 р.
83%
LRDS
24 липня 2024 р.
73%
SYNT
10 липня 2024 р.
73%
TIME
29 липня 2024 р.
64%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі
У листопаді 2024 року президентські вибори в США завершилися перемогою Трампа, якого було обрано наступним президентом. Результати виборів спричинили стрімке зростання криптовалютного ринку, ціни на B
Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від