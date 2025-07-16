Всесвітній економічний огляд за липень: навігація на ринку для криптотрейдерів

Липень 2025 року — місяць, насичений важливими подіями у світовій економіці. Серед основних подій — рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткової ставки, політичні сигнали Європейського центрального банку, дані щодо інфляції та зайнятості, публікація ВВП Китаю та офіційне запровадження законодавства ЄС щодо стейблкоїнів. Очікується, що ці фактори вплинуть не лише на традиційні фінансові ринки, але й на рух цін та ринкові настрої основних криптовалют, таких як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH)





Для криптоінвесторів цей період — не просто хвиля макроекономічних новин. Це вирішальний час для оцінки напрямку ринку та побудови ефективних торгових стратегій. У цій статті ми розповімо про найважливіші світові економічні події, на які варто звернути увагу в липні, і проаналізуємо їх потенційний вплив на крипторинки, пропонуючи трейдерам чітку дорожню карту для орієнтування в наступному місяці.









Дата Подія Потенційний вплив 3 липня Дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США за червень Зміцнення USD, зміна курсових очікувань, короткострокова волатильність BTC 10 липня Виступ голови ФРС Пауелла в Конгресі Потенційні «пом'якшені» сигнали, підвищена волатильність ринку 15 липня Індекс споживчих цін США (CPI), ВВП Китаю за 2-й квартал Перспективи інфляції та економічна стійкість можуть вплинути на напрямок розвитку крипторинку 24 липня Рішення Європейського центрального банку щодо відсоткової ставки Переоцінка активів у євро та настрої щодо ризиків можуть поширитися на ринки криптовалют 30 липня ВВП США за 2-й квартал (попередні дані) Оцінка макроекономічних факторів, зростання волатильності на ринку акцій США і BTC 31 липня Рішення FOMC щодо ставки, засідання Національного банку Японії Коригування прибутковості в США та поширення впливу на азійські ринки Із середини липня і надалі (поступове впровадження) Набуття чинності регламенту ЄС щодо стейблкоїнів MiCA Зміна структури ліквідності стейблкоїнів, потенційні зміни в домінуванні USDT/USDC ончейн













Заплановано, що Федеральна резервна система оголосить своє останнє рішення щодо відсоткової ставки 31 липня. Перед цим голова Джером Пауелл виступить у Конгресі 10 липня, а 15 липня будуть опубліковані основні дані про CPI (індекс споживчих цін) та PPI (індекс цін виробників). Ці події дадуть ринку нові підказки щодо того, чи будуть умови сприяти зниженню ставки у вересні.

Якщо ФРС сигналізуватиме про зміну курсу, криптовалюти, особливо BTC та ETH, ймовірно, отримають вигоду від посилення настроїв щодо «пом'якшення торгівлі». І навпаки, якщо дані будуть позитивними й зниження ставок буде відкладено, ринки можуть зіткнутися з тиском підвищення цін, що потенційно може спровокувати короткостроковий відкат цін на криптовалюти.









Європейський центральний банк має оголосити своє останнє рішення щодо відсоткової ставки 24 липня, а Національний банк Японії проведе своє засідання наприкінці місяця. Якщо Федеральна резервна система США збереже або відкладе зниження ставок, подальше пом'якшення з боку ЄЦБ може призвести до відновлення концентрації ліквідності в USD, що ще більше вплине на міжнародні потоки капіталу в криптовалюту. Тим часом, якщо Японія зберігатиме поточну монетарну політику, на азійських ринках можуть виникнути зміни в динаміці регіональних арбітражів, що потенційно вплине на структуру потоків капіталу в певних екосистемах DeFi









Починаючи з липня, регламент Європейського Союзу про ринки криптоактивів (MiCA) офіційно запроваджує нові правила щодо стейблкоїнів. Деноміновані не в євро стейблкоїни , такі як USDT й USDC, зіткнуться із жорсткішими обмеженнями, особливо щодо їх використання в торгівлі та циркуляції на європейських ринках.





Хоча MiCA здебільшого зосереджений на дотриманні традиційних фінансових вимог, його хвильові впливи можуть змінити динаміку ончейн-ліквідності. Біржі можуть скоригувати структуру своїх торгових пар, а ончейн-протоколи можуть бути змушені адаптуватися до нових регуляторних вимог, що потенційно може спричинити тимчасові зміни в пропозиції та домінуванні USDT і USDC. Трейдерам рекомендується уважно стежити за активністю карбування/спалення, змінами в пулах ліквідності та роботою кросчейн-мостів.









15 липня Китай опублікує дані про ВВП за 2-й квартал, а потім наступні основні показники, як промислове виробництво, загальне соціальне фінансування та PMI (індекс ділової активності в секторі послуг). Хоча Китай не є основним центром торгівлі криптовалютами, сила його економіки може опосередковано впливати на глобальний апетит до ризику і потоки капіталу.





Якщо дані продемонструють явні ознаки послаблення, це може посилити занепокоєння щодо глобального сповільнення, підвищивши попит на захисні активи, такі як BTC , як незалежний засіб збереження вартості. І навпаки, сильніші, ніж очікувалося, показники можуть тимчасово знизити ризикові настрої та спровокувати помірне відновлення на ширших ринках, включаючи криптовалюти.













Темпи політичних кроків Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку безпосередньо впливатимуть на тенденції доларової ліквідності та оцінювальний простір для ризикових активів. Якщо ФРС продемонструє «пом'якшену» позицію на липневому засіданні, ринки, ймовірно, переоцінять очікування пом'якшення, що дасть поштовх для зростання основних криптовалют, таких як BTC та ETH.









MiCA — це перша у світі нормативно-правова база для стейблкоїнів. Її реалізація реструктуризує обіг USDT, USDC та інших стейблкоїнів на європейському ринку. Це вплине на розподіл капіталу в екосистемах CeFi й DeFi та може спричинити короткострокові зміни або скорочення ончейн-ліквідності.









Майбутні публікації — від даних зайнятості в несільськогосподарському секторі США та індексу споживчих цін (CPI) до ВВП Китаю — є основними перевірками наративу про м'яку посадку на ринку. Будь-яке відхилення від очікувань може спровокувати різку короткострокову волатильність і посилити боротьбу між "бичачими" й "ведмежими" настроями.













Уважно стежте за реакцією ринку до і після виходу основних макроекономічних даних і політичних заяв, а також уникайте гонитви за ралі або панічних продажів під час короткострокових коливань настроїв. Трейдери також можуть використовувати тригерні ордери для попереднього позиціонування навколо основних технічних рівнів, наприклад, розміщувати шорт ордери біля зон підтримки або лонг ордери біля опору, щоб зафіксувати проривні рухи. Такий підхід не тільки знижує ризик емоційних угод під час волатильних періодів, але і підвищує ефективність входу до ринку і загальний контроль ризиків.









З наближенням двох важливих макроекономічних подій — 15 липня (індекс споживчих цін США (CPI), ВВП Китаю) та 31 липня (рішення FOMC, ВВП Єврозони та засідання Банку Японії) — волатильність на ринку, ймовірно, посилиться. У цей період трейдерам рекомендується відповідно знизити кредитне плече і визначити чіткі рівні тейк-профіту і стоп-лосу , виходячи з вартості входу. Це допоможе вчасно зафіксувати прибуток або обмежити збитки, а також запобігти високоризикованим позиціям «ва-банк» без можливості коригування.





Поради щодо стратегій стоп-лосу і тейк-профіту:





Тейк-профіт: встановіть ціну автоматичного закриття на основі цільового рівня або нещодавніх максимумів, щоб зафіксувати прибуток під час волатильних цінових коливань.

Стоп-лос: використовуйте основні рівні підтримки або максимально допустимий відсоток втрат як орієнтир, щоб обмежити потенційне зниження і уникнути безконтрольних втрат.





Багато трейдерів-початківців схильні утримувати неприбуткові позиції, сподіваючись, що ринок врешті-решт відновиться. Однак відшкодування збитків не є лінійним процесом. Чим глибше падіння, тим більший відсоток прибутку необхідний для виходу в нуль:





Зниження у відсотках Необхідний відсоток відновлення для досягнення беззбитковості 10% 11% 20% 25% 50% 100%





Отже, коли збитки стають значними, навіть за умови подальшого відновлення ринку, для досягнення беззбитковості знадобиться більше часу й сильніші коливання цін. Основна мета встановлення стоп-лосу — не «здатися», а зберегти капітал, уникнути серйозних втрат і дочекатися наступної вдалої можливості.









Стежте за змінами розподілу USDT , динамікою утримань USDC і торговою активністю основних пар на DEX — це допоможе виявити, чи зміщується ліквідність у бік певної мережі або типу активу.









Липень приносить щільне зіткнення публікацій макроекономічних даних і політичних сигналів, що значно збільшує ринкову невизначеність. У такому циклі чітке розуміння ризиків і гнучкий торговий підхід важливіші, ніж спроби передбачити кожен рух. Підтримання гнучкої позиції, ретельна інтерпретація макросигналів і відстеження мікротенденцій є основними принципами роботи на ринку з високою волатильністю.





