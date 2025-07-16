Новий етап криптостратегії JPMorgan: від закритих випробувань до відкритості ончейн

З розвитком технології блокчейну світова фінансова система прискорює свою міграцію ончейн. Традиційні фінансові установи більше не розглядають криптоактиви як маргінальні, а все більше інтегрують їх в основну діяльність. У цьому процесі J.P. Morgan, один з найбільших комерційних банків світу, відіграє провідну роль. Протягом останніх років банк постійно інвестує в інфраструктуру блокчейну, токенізацію активів, ончейн розрахунки та криптовалютні платежі інституційного рівня, з метою забезпечення балансу між дотриманням вимог та інноваціями.





Цього місяця J.P. Morgan оголосив про пілотний випуск токена тдепозиту «JPMD» на блокчейні Base рівня 2 від Coinbase , що знаменує собою новий етап у його блокчейн-стратегії: перехід від закритих, внутрішньо контрольованих систем до відкритого, фінансового майбутнього на основі публічного блокчейну. У цьому аналізі ми досліджуємо, як J.P. Morgan прискорює глибоку інтеграцію традиційних й ончейн-фінансів за допомогою таких ключових ініціатив, як JPMD, з чотирьох аспектів: технічне розгортання, регуляторне узгодження, кросчейн співпраця і стратегія продуктів.









JPMorgan оголосив про внутрішнє пілотне розгортання JPMD (токен депозиту JPMorgan) на блокчейні Base від Coinbase — сертифікованого токена депозиту, прив'язаного до долара США.









Технічні особливості: на відміну від на відміну від стейблкоїнів , таких як USDC або USDT, JPMD безпосередньо прив'язаний до банківських депозитів, потенційно користуючись правовим захистом і фондовим наглядом, подібним до традиційних депозитів.

Пілотний контекст: наразі обмежується внутрішнім тестуванням у JPMorgan, що обслуговує інституційних клієнтів та проводить експерименти з транскордонними платежами, з планами виходу на ширший ринок після отримання дозволу від регулятора.





Запуск JPMD сигналізує про те, що традиційні банки забезпечують «легітимний вхід» для ончейн фондів через свої системи комплаєнсу, долаючи розрив між централізованими та децентралізованими фінансами як на технічному, так і на юридичному рівнях.









Керівництво JPMorgan обговорило з представниками спецгрупи SEC питання щодо криптовалют, як безпечно і з дотриманням нормативних вимог здійснити міграцію традиційних ринків капіталу на блокчейн.





Основні теми: шляхи токенізації цінних паперів, регуляторні вимоги до ринків репо ончейн, а також відмінності між токенами депозиту і стейблкоїнами.

Звітність у сфері цифрових фінансів: JPMorgan також представив свій прогрес у застосуванні блокчейну до операцій репо, випуску облігацій та інших аспектів через свою платформу цифрового фінансування.





Порядок денний обговорення цифрових активів між JPMorgan і представниками спецгрупи SEC з питань щодо криптовалют. Джерело: SEC





Ці обговорення на високому рівні відображають все більше визнання регуляторами ринків капіталу ончейн і підкреслюють активну роль JPMorgan у формуванні регульованого ринку ончейн.









Блокчейн-платформа JPMorgan Kinexys (раніше Onyx) у співпраці з Chainlink та Ondo Finance успішно завершила перший пілотний проєкт кросчейн-розрахунків за схемою «поставка проти оплати» (DvP).





Пілотний спосіб: токен Міністерства Фінансів США (OUSG), випущений в тестовій мережі Ondo, був атомарно розрахований синхронно з розрахунковим токеном в мережі Kinexys через кросчейн-протокол зв'язку Chainlink.

Технічний прорив: досягнуто синхронного розрахунку кросчейн та атомарності, що закладає технічну основу для безпечних переказів активів кросчейн у майбутньому.





Ця віха знаменує собою поступове залучення і лідерство традиційних фінансових установ у встановленні стандартів «сумісності кросчейн», подолання проблем фрагментації та ізольованості в ончейн фінансах.









За даними Бюро патентів і торговельних марок США (USPTO), JPMorgan подав заявки на торгові марки, пов'язані з JPMD , в тому числі:





Послуги з оплати цифрових активів;

Випуск та розрахунки за допомогою криптовалют;

Системи обробки фінансових транзакцій.





Це свідчить про те, що JPMorgan розглядає JPMD не просто як короткостроковий пілотний проєкт, а як наріжний камінь для всеосяжної екосистеми цифрових фінансових послуг. Подача заявок на реєстрацію торгових марок зазвичай сигналізує про намір комерціалізації та реалізації ринкових стратегій після розгортання технологічних розробок.









Ключові ініціативи Стратегічні цілі Значення для галузі Токен депозиту JPMD Банківські розрахунки ончейн Усунення регуляторних прогалин між стейблкоїнами та валютою, емітованою банками Механізм спілкування SEC Орієнтування на шляхи дотримання вимог Забезпечення легітимного простору для переходу традиційних фінансів на ончейн Пілотний проєкт із розрахунків кросчейн Підвищення ефективності співпраці мультичейн Сприяння фундаментальній інтеграції DeFi та TradFi Реєстрація торгової марки Створення екосистеми комерціалізованого продукту Створення основи для екосистеми криптовалютних фінансових послуг на базі платформи





Очевидно, що JPMorgan прискорює свою криптостратегію за допомогою інтегрованого підходу «ключові експерименти—регуляторна координація— технологічне розширення — розвиток бренду». Шлях еволюціонує від замкнутих систем (наприклад, JPM Coin) до відкритих публічних блокчейнів (наприклад, Base), використовуючи кросчейн технології та регуляторне узгодження для сприяння глибокій інтеграції між традиційними фінансами та криптосвітом.









JPMorgan змінює технологічну основу та межі банківських послуг, переходячи від систем закритих акаунтів до відкритих блокчейнів, а також від централізованих бухгалтерських книг до спільних розрахунків мультичейн. JPMD — це не просто експериментальний проєкт, а сигнал, що свідчить про прийняття Web3 світовою банківською індустрією.





У міру розвитку технологій та поступової уніфікації регуляторних стандартів, депозити активів ончейн, такі як JPMD, можуть стати новою базовою валютою на фінансових ринках, будуючи міст для традиційних фінансових установ в еру децентралізації. Ранні ініціативи JPMorgan цілком можуть визначити його позицію в глобальному фінансовому просторі протягом наступного десятиліття.



