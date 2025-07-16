Приєднуйтесь до святкування 6-ї річниці MEXC!





У квітні MEXC святкує своє 6-річчя! Протягом останніх шести років платформа MEXC завжди дотримувалася принципу "Користувачі понад усе", прагнучи створити безпечне та стабільне торговельне середовище для користувачів.





Озираючись на минуле, платформа MEXC процвітала під час ринкових коливань, пропонуючи найшвидші лістинги та найширший вибір криптовалют, надаючи користувачам безліч варіантів. Ми також підтримуємо політику низьких комісій, щоб допомогти користувачам зменшити витрати на торгівлю. Завдяки провідній у галузі глибині ф’ючерсів і безперервній оптимізації роботи продукту ми витримали випробування численними ринковими коливаннями, забезпечивши стабільну торгівлю для всіх.





За цими досягненнями стоїть підтримка користувачів спільноти MEXC. Щоб висловити свою вдячність, ми підготували різноманітні події та щедрі винагороди з нагоди 6-ї річниці MEXC. Ми щиро запрошуємо вас відсвяткувати цю чудову подію разом з нами.









Тут ви можете знайти всі подробиці святкування 6-ї річниці MEXC. Ви можете встановлювати нагадування заздалегідь і брати участь у подіях, які вас цікавлять. Для отримання детальної інформації та умов участі в різних подіях, будь ласка, слідкуйте за оновленнями в офіційному акаунті MEXC у X (Twitter)









Платформа MEXC випустила серію рамок для аватарів на честь свого 6-річчя. Ви можете вибрати свою улюблену рамку для аватара та застосувати її до свого зображення профілю, щоб разом зустріти 6-річчя MEXC!





Період проведення: 22 квітня 2024 р. - 28 квітня 2024 р.

Критерії участі: підпишіться на офіційний акаунт MEXC у X (Twitter), додайте до зображення свого профілю рамку з нагоди 6-ї річниці MEXC, а потім уподобайте та поширте нашу публікацію про подію.

Загальний призовий пул: 300 USDT









Якщо ви ентузіаст торгівлі, ви можете завершити ф’ючерсні операції на вказану суму протягом періоду події, щоб отримати квитки для участі в розіграші, де ви можете отримати шанс розділити призовий пул на суму до 50 000 USDT.





Кількість квитків відповідно до різних обсягів торгівлі ф’ючерсами, наведена в таблиці нижче:

Умови К-сть квитків за умови досягненні цілі Досягніть обсягу торгівлі 5000 USDT 1 Досягніть обсягу торгівлі 10 000 USDT 1 Досягніть обсягу торгівлі 50 000 USDT 1 Досягніть обсягу торгівлі 100 000 USDT 1 Досягніть обсягу торгівлі 300 000 USDT 1 Досягніть обсягу торгівлі 500 000 USDT 2 Досягніть обсягу торгівлі 1 000 000 USDT 3 Досягніть обсягу торгівлі 3 000 000 USDT 4 Досягніть обсягу торгівлі 5 000 000 USDT 5 Досягніть обсягу торгівлі 10 000 000 USDT 6





Якщо ви не професійний трейдер ф’ючерсів, ви також можете взяти участь у нашій події з репосту та поширення, де ми випадковим чином виберемо 10 щасливчиків, кожен з яких отримає винагороду у 10 USDT.





Період проведення: 22 квітня 2024 р. - 28 квітня 2024 р.

Критерії участі:

Розіграш: завершуйте ф’ючерсні операції на вказані суми, щоб взяти участь у щасливому розіграші. Щоб отримати докладніші відомості про правила події, перейдіть на сторінку події.





Поширте та зробіть ретвіт: підписуйтесь на офіційний акаунт MEXC у X (Twitter), ставте вподобайки, поширюйте публікацію про подію та позначайте 3 друзів у коментарях. Заповніть Google-форму, щоб взяти участь у події.

Загальний призовий пул: 50 100 USDT









Серед учасників, які нещодавно зареєструвалися на MEXC, завершили верифікацію KYC та здійснили свою першу угоду протягом періоду події, буде випадковим чином обрано 10 щасливих користувачів, які отримають ф’ючерсний бонус у розмірі 10 USDT кожен. Ф’ючерсна бонусна винагорода обмежена 20 USDT на користувача.





Період проведення: 24 квітня 2024 р. - 26 квітня 2024 р.

Критерії участі: заповніть реєстраційну форму, зареєструйте акаунт, пройдіть верифікацію KYC і здійсніть першу угоду (на споті або ф’ючерсах) на суму не менше 100 USDT протягом періоду події.

Загальний призовий пул: 200 USDT









Змініть шпалери та відсвяткуйте 6-ту річницю MEXC разом з нами! Візьміть участь у розіграші, продемонструвавши шпалери на тему 6-ї річниці у коментарях у нашому твіті про подію.





Період проведення: 28 квітня 2024 року - 5 травня 2024 року

Критерії участі: підпишіться на офіційний акаунт MEXC у X (Twitter), ставте вподобайки, поширюйте публікацію про подію, а також поширте скриншот своїх шпалер на тему 6-ї річниці у коментарях, щоб взяти участь у події.

Загальний призовий пул: 100 USDT





На додаток до вищезазначених активностей платформа MEXC також запустила серію ексклюзивних локальних подій у різних країнах і регіонах. Ви можете стежити за каналами та соціальними мережами своєї місцевої спільноти, щоб бути в курсі відповідних подій.





🔔 Поради: ми рекомендуємо стежити за офіційними акаунтами MEXC у соціальних мережах і заздалегідь налаштувати нагадування про запуск подій, щоб не втрачати можливості виграти винагороди.





Слідкуйте за офіційним акаунтом MEXC у X (Twitter): https://twitter.com/MEXCUKR

Приєднайтеся до офіційної спільноти Telegram: https://t.me/MEXCUkraineOfficial



