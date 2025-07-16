Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): феномен різкого зростання ціни!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) — це популярний криптовалютний мем на блокчейн-платформі Solana, що вирізняється унікальним поєднанням високих технологій та культури розваг. За цим проєктом стоять такі впливові імена, як Ікрам Магдон-Ісмаїл (співзасновник Venmo) та Сем Лессін (ветеран-інвестор Venmo). Очікується, що JELLYJELLY стане не просто токеном, а мостом для впровадження блокчейну в реальне життя — від ігор, соціальних мереж до практичного застосування.





З моменту свого запуску JELLYJELLY викликав бурю завдяки двом факторам: американським гіркам цінових коливань і тісному зв'язку з застосунком Jelly — платформою для запису відеодзвінків з чудовою інтеграцією штучного інтелекту. Поєднання захопливих крипто-мемів і технології штучного інтелекту створило вірусну лихоманку в усій спільноті, що призвело до хвилі інвестицій і палких дискусій на всіх форумах.





Що ж робить JELLYJELLY яскравою зіркою серед тисяч інших мемкоїнів? Давайте дізнаємося про ключові елементи цього унікального проєкту в цій статті!









JELLYJELLY — це мемкоїн-проєкт, створений Ікрамом Магдоном-Ісмаїлом (співзасновником Venmo) та Семом Лессіном (ветераном-інвестором Venmo). Поєднавши свій досвід у сфері фінансів та технологій, вони впровадили блокчейн у сектор цифрових розваг, створивши криптовалюту, яка не просто розважає, але й має реальне застосування.





JELLYJELLY — це більше, ніж просто мемкоїн, це частина екосистеми відео-застосунків Jelly.

Застосунок Jelly дозволяє користувачам без особливих зусиль записувати та ділитися відео з автоматичним створенням субтитрів і заголовків на основі штучного інтелекту.

Ця унікальна концепція швидко привернула значний інтерес спільноти.





Крім того, проєкт був запущений через pump.fun, платформу, що спеціалізується на підтримці мемкоїнів на блокчейні Solana. Pump.fun допоміг JELLYJELLY отримати швидкий і прозорий вихід на ринок, зміцнивши довіру інвесторів і стимулюючи зростання токенів.









Лише за один день після запуску JELLYJELLY шокував криптовалютний ринок, збільшивши вартість на 70 000% завдяки надзвичайно високій ліквідності основних бірж, таких як MEXC. Таке колосальне зростання вважається рідкісним явищем у світі мемкоїнів, що свідчить про неймовірну привабливість проєкту для інвесторів.





Ринкова капіталізація JELLYJELLY за короткий час зросла з 18 мільйонів USD до 250 мільйонів USD, але одразу ж різко впала через технічні корективи. Наразі ціна токена коливається в районі 0,015 USD, що значно нижче від піку.





На думку аналітиків, ефект FOMO (страх втратити можливість) в поєднанні з надзвичайно агресивною маркетинговою стратегією створили екстремальні коливання для JELLYJELLY. Це одночасно і можливість, що змінює життя для тих, хто купує в потрібний момент, але також несе в собі значний ризик "пропалити дірку в кишені". Тому для інвесторів, які хочуть взяти участь у цій грі з високими ставками, необхідно уважно стежити за ціновими графіками та ринковими тенденціями.









JELLYJELLY використовує просту, але ефективну модель токеноміки, що забезпечує прозорість і справедливість для всіх інвесторів.





Загальна фіксована пропозиція: 999 999 099 токенів, без механізму спалювання або графіка випуску.

Всі токени були випущені заздалегідь, що запобігає маніпуляціям з пропозицією і забезпечує прозорість.

Ніяких приватних розподілів для команди засновників або великих інвесторів, що підтримує справедливе ринкове середовище.

Така стратегія випуску зміцнює довіру спільноти та пом'якшує негативні наслідки контролю над пропозицією.





Відсутність попереднього продажу, відсутність приватних розподілів, дотримання правил pump.fun для зменшення ризиків маніпулювання цінами.

Рівний доступ до токенів для всіх інвесторів з самого початку, що забезпечує справедливість.





Спочатку ціна JELLYJELLY різко зросла через сильний інтерес спільноти.

У довгостроковій перспективі ця модель допомагає підтримувати стабільність на волатильному крипторинку.

Ця прозора модель токеноміки не тільки зміцнює довіру до JELLYJELLY, але й робить його привабливим варіантом для інвесторів, які шукають перспективні мемкоїн-проєкти.









Jelly — це платформа для обміну відео, призначена для спрощення запису та обміну відеодзвінками. Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом застосунок автоматично додає субтитри та заголовки, роблячи контент більш професійним та цікавим без необхідності складного редагування.





Токен JELLYJELLY надає ранній доступ до преміум-функцій у застосунку.

Він слугує засобом здійснення транзакцій і заохочує залучення користувачів.

Зростання застосунку Jelly стимулює попит на токен, створюючи міцний зв'язок між ними.





JELLYJELLY має значний потенціал зростання, оскільки база користувачів застосунку Jelly розширюється. Якщо проєкт успішно побудує сильну спільноту та вийде на ринок DeFi, цінність токена ще більше зросте. Таким чином, створюється взаємопідсилюючий цикл, де розвиток застосунку стимулює попит на токени, в той час як популярність токенів розширює екосистему Jelly, забезпечуючи стійке зростання для обох сторін.









Як провідна світова цифрова торгова платформа, MEXC вирізняється низькими комісіями за транзакції, високою швидкістю торгівлі, широким розмаїттям популярних токенів і відмінною ліквідністю. Ці особливості дозволяють інвесторам скористатися можливостями на ринку, що швидко змінюється. JELLYJELLY пройшов лістинг на MEXC, що дозволяє торгувати токеном за наднизькими комісіями.





1）Відкрийте та увійдіть у застосунок або на офіційний вебсайт MEXC.

2）Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти токен JELLYJELLY та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю JELLYJELLY.

3）Виберіть тип ордера, введіть параметри, такі як кількість і ціна, і завершіть транзакцію.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) — це більше, ніж просто мемкоїн, це творче поєднання технології блокчейну Solana та реального застосування. Завдяки сміливим маркетинговим стратегіям, потужній підтримці спільноти та потенціалу зростання застосунку Jelly, проєкт швидко привернув увагу ринку. Хоча ризики залишаються, міцна технологічна основа JELLYJELLY та потенціал масштабування позиціонують його як криптоактив, на який варто звернути увагу.





Прозора та справедлива модель випуску токенів у поєднанні з ефективним маркетингом створили міцний фундамент для JELLYJELLY. Однак інвестори повинні уважно стежити за ринковими коливаннями та застосовувати стратегічні інвестиційні підходи, щоб ефективно орієнтуватися в цьому динамічному ландшафті.





Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших супутніх послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.