Протягом останнього місяця ціни на Bitcoin та Ethereum постійно зростали, що призвело до пожвавлення на криптовалютному ринку в цілому. Ціна MX, на тлі коливань, перевищила позначку в 3,1 $. Крім того
Звіт про січневі події у Зоні MX

16 липня 2025
0m
Протягом останнього місяця ціни на Bitcoin та Ethereum постійно зростали, що призвело до пожвавлення на криптовалютному ринку в цілому. Ціна MX, на тлі коливань, перевищила позначку в 3,1 $. Крім того, команда MEXC оголосила про кількість викуплених і спалених токенів MX у 4 кварталі 2023 року, зберігши пропозицію токенів MX в обігу на рівні 100 мільйонів. Для більш детальної інформації ви можете прочитати це оголошення.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє отримувати прибуток від зростання їхньої ціни, але й надає доступ до ексклюзивних щомісячних подій, що дозволяють користувачам брати участь у подіях з безплатними аірдропами. Дізнайтеся більше про переваги утримання MX у статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про січневі події у Зоні MX


У січні 2024 року платформа MEXC провела загалом 201 подію з аірдропами, включаючи 2 події Launchpool та 199 подій Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на суму понад 12,9 млн $, що дозволило досягти показника APY на рівні 98%.

Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед 201 аірдропа три токени, що займають перші три позиції, зросли в ціні більш ніж на 300%, причому найбільше зростання спостерігалося у токена DGI — на 386,8%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни всі токени мали підвищення ціни на понад 100%, а п’ять найпопулярніших токенів зазнали підвищення на понад 300%.

10 найкращих високоякісних токенів у січні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31.1)
DGI
24 січня 2024 р.
386,8%
VPR
4 січня 2024 р.
375,29%
CELL
30 січня 2024 р.
369,5%
CAU
16 січня 2024 р.
278,87%
KLS
31 січня 2024 р.
213,8%
APEX
10 січня 2024 р.
199,71%
PYI
31 січня 2024 р.
196,5%
ORAIX
29 січня 2024 р.
161,4%
KITTY
30 січня 2024 р.
157,44%
DUEL
12 січня 2024 р.
147,88%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


