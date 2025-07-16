Звіт про січневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31.1)
DGI
24 січня 2024 р.
386,8%
VPR
4 січня 2024 р.
375,29%
CELL
30 січня 2024 р.
369,5%
CAU
16 січня 2024 р.
278,87%
KLS
31 січня 2024 р.
213,8%
APEX
10 січня 2024 р.
199,71%
PYI
31 січня 2024 р.
196,5%
ORAIX
29 січня 2024 р.
161,4%
KITTY
30 січня 2024 р.
157,44%
DUEL
12 січня 2024 р.
147,88%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
MEXC Launchpool — це інноваційна програма, яка дозволяє користувачам здійснювати стейкінг певних токенів і заробляти аірдропи популярних токенів або криптовалют, які нещодавно пройшли лістинг. Токени,
Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автом
У криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод.1. Що таке лімітний ордер1.1 ВизначенняЛімітний ордер дозволяє
Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для поч