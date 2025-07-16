Звіт про січневі події у Зоні MX





Протягом останнього місяця ціни на Bitcoin та Ethereum постійно зростали, що призвело до пожвавлення на криптовалютному ринку в цілому. Ціна MX, на тлі коливань, перевищила позначку в 3,1 $. Крім того, команда MEXC оголосила про кількість викуплених і спалених токенів MX у 4 кварталі 2023 року, зберігши пропозицію токенів MX в обігу на рівні 100 мільйонів. Для більш детальної інформації ви можете прочитати це оголошення





Утримання токенів MX не тільки дозволяє отримувати прибуток від зростання їхньої ціни, але й надає доступ до ексклюзивних щомісячних подій, що дозволяють користувачам брати участь у подіях з безплатними аірдропами. Дізнайтеся більше про переваги утримання MX у статті " Три головні переваги для власників MX ".









У січні 2024 року платформа MEXC провела загалом 201 подію з аірдропами, включаючи 2 події Launchpool та 199 подій Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на суму понад 12,9 млн $, що дозволило досягти показника APY на рівні 98%.





Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед 201 аірдропа три токени, що займають перші три позиції, зросли в ціні більш ніж на 300%, причому найбільше зростання спостерігалося у токена DGI — на 386,8%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни всі токени мали підвищення ціни на понад 100%, а п’ять найпопулярніших токенів зазнали підвищення на понад 300%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31.1) DGI 24 січня 2024 р. 386,8% VPR 4 січня 2024 р. 375,29% CELL 30 січня 2024 р. 369,5% CAU 16 січня 2024 р. 278,87% KLS 31 січня 2024 р. 213,8% APEX 10 січня 2024 р. 199,71% PYI 31 січня 2024 р. 196,5% ORAIX 29 січня 2024 р. 161,4% KITTY 30 січня 2024 р. 157,44% DUEL 12 січня 2024 р. 147,88%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.



