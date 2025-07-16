Окрім використання платформи MEXC для спотової та ф’ючерсної торгівлі, користувачі також можуть заробляти комісійні, запрошуючи друзів. Коли користувачі запрошують друзів користуватися MEXC, вони можуОкрім використання платформи MEXC для спотової та ф’ючерсної торгівлі, користувачі також можуть заробляти комісійні, запрошуючи друзів. Коли користувачі запрошують друзів користуватися MEXC, вони можу
Як запросити друзів зареєструватися на MEXC

16 липня 2025MEXC
Окрім використання платформи MEXC для спотової та ф’ючерсної торгівлі, користувачі також можуть заробляти комісійні, запрошуючи друзів. Коли користувачі запрошують друзів користуватися MEXC, вони можуть заробляти певний відсоток комісійних зі спотових та ф’ючерсних угод їхніх рефералів. Найвищий коефіцієнт комісійних може досягати 50%.

1. Як запросити друзів


1.1 На вебсайті


Відвідайте офіційний вебсайт MEXC і увійдіть у свій акаунт MEXC. Клацніть на значок користувача у верхньому правому куті та виберіть [Реферальна програма].

На сторінці реферальної програми клацніть на [Запросити друзів]. Скопіюйте реферальний код і поділіться ним з друзями. Під час реєстрації нові користувачі можуть ввести ваш реферальний код, щоб завершити процес запрошення.

Крім того, ви можете скопіювати своє реферальне посилання безпосередньо та поділитися ним із друзями. Коли нові користувачі використовують ваше реферальне посилання, щоб відкрити сторінку реєстрації у своєму браузері, реферальний код буде заповнено автоматично.


1.2 У застосунку


1) У мобільному застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку
2) Виберіть [Реферальна програма], щоб перейти на реферальну сторінку.
3) Торкніться [Запросити друзів]
4) Скопіюйте реферальний код або реферальне посилання та використовуйте їх для запрошення нових користувачів. Або виберіть шаблон на екрані поширення та поділіться реферальним плакатом безпосередньо з друзями.


2. Реферальні винагороди


Коли користувачі запрошують друзів зареєструватися на платформі MEXC, вони отримуватимуть певний відсоток від комісії за торгівлю як комісійні щоразу, коли їхні друзі здійснюють угоду.

2.1 Коефіцієнт комісійних


Ставка комісійних за спот та ф'ючерси для стандартних користувачів становить 40%, а в деяких регіонах може досягати 50%. Якщо користувачі хочуть заробляти вищі комісійні, вони можуть подати заявку, щоб стати партнером MEXC.

Після залучення дійсного реферала, як реферер, так і запрошений отримають винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів.

2.2 Метод розподілу комісійних


Фактичні комісійні, зароблені реферером, будуть перераховані у валюті, яку друг використовував для оплати комісії за торгівлю. Наприклад, якщо друг використовує MX для оплати комісії за торгівлю, фактична сума комісійних, отримана реферером, буде перерахована в MX.

2.3 Час розподілу комісійних


Спотові комісійні будуть розподілені наступного дня після 18:00 або 19:00 (за зимовим або літнім часом відповідно). Ф’ючерсні комісійні будуть зараховані вже наступного дня після 03:00 або 04:00 (за зимовим або літнім часом відповідно). Фактичний розподіл може відбуватися із затримкою, тому, будь ласка, зверніться до фактичного часу розподілу наступного дня. Комісійні винагороди будуть зараховані на спотовий рахунок MEXC. Будь ласка, перегляньте історію комісійних на сторінці реферальної програми MEXC.

Примітка:
1) Право реферера на комісійні діє протягом 1080 днів із дати реєстрації друга.
2) Щоб забезпечити точність і безпеку даних, ми надаємо лише дані про комісійні за останні 18 місяців.

3. Реферальна історія


У розділі [Реферальна історія] та [Комісійні] на сторінці реферальної програми ви можете переглянути більше делатей. Ви можете використати фільтр часу, щоб знайти записи, які ви хочете переглянути або експортувати.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


