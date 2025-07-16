Знайомство з абсолютно новим талісманом від MEXC!





З моменту свого створення у 2018 році MEXC є новатором та впроваджує інновації, щоб надати своїм користувачам більш безпечний та ефективний досвід торгівлі. За останні п'ять років MEXC виросла з "невеликої компанії" у "велике підприємство", обслуговуючи та супроводжуючи мільйони користувачів у 170 країнах та регіонах по всьому світу.





П'ятирічний досвід роботи в галузі можна узагальнити у ключових словах бренду MEXC: безпека та професіоналізм, відкритість, інклюзивність та пошук мрії. Ми хочемо втілити у життя філософію бренду MEXC. Ось чому з нагоди нашої п'ятої річниці ми запускаємо наш оновлений талісман. Пропонуємо: Талісман MEXC!









Зустрічайте талісман MEXC

Народжений у травні талісман MEXC — типовий Телець із теплою особистістю, веселою вдачею, чудовим почуттям гумору та духом авантюриста. Його образ побудований на основі логотипу MEXC, а основний корпус має форму трикутника. Для кольорової гами ми використали новий колір бренду MEXC, присвячений 5-річчю MEXC – "Блакитний океан", а також мінімалістичний "Техно-білий".

Талісман має багато символічних значень. Трикутник - це найстійкіша форма і структура в природі, що має характеристики надійності та стабільності, що символізує безпеку та професіоналізм. "Блакитний океан" означає відкритість та інклюзивність MEXC. "Техно-білий" – білий колір, що підкреслює інновації та прогрес MEXC.









Бренд-амбасадор MEXC

Талісман MEXC – це інтеграція концепцій бренду MEXC. Він буде надавати користувачам MEXC новини індустрії, такі як найактуальніша гаряча інформація та знання. Крім того, талісман виступатиме як амбасадор для випуску офіційних новин MEXC, таких як події MEXC та гарячі лістинги криптовалют. Ми сподіваємося, що талісман підтримуватиме дружні та тісні стосунки з користувачами MEXC по всьому світу, і що він принесе нашим користувачам цінну та якісну інформацію.







