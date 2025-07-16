Аналіз звіту Ethereum Foundation за 2024 рік: прийняття нових тенденцій у регулюванні криптовалют

Зі стрімким розвитком індустрії криптовалют регуляторна політика постійно змінюється. Нещодавно Ethereum Foundation опублікувала свій річний звіт за 2024 рік, в якому детально описала свою організаційну структуру, фінансові активи та фінансові дані, а також продемонструвала, як вона реагує на все більш жорсткі регуляторні тенденції. Цей звіт надає важливі уявлення щодо відповідності вимогам для Web3-проєктів, зокрема в контексті майбутнього впровадження Закону США про фінансові інновації та технології для 21-го століття (FIT21). Нижче ми проаналізуємо три ключові аспекти того, як Ethereum Foundation встановлює стандарт відповідності для Web3-проєктів.









Закон про фінансові інновації та технології для 21-го століття (FIT21), ініційований Республіканською партією, має на меті вирішення тривалої регуляторної невизначеності, з якою стикається криптоіндустрія, встановлюючи чіткі регуляторні межі для криптоактивів і Web3-проєктів. Однією з головних особливостей закону є перерозподіл криптоактивів, чітко визначаючи, які активи можна класифікувати як "товари" (commodities), а не "цінні папери" (securities). Ця класифікація безпосередньо визначає, які регуляторні органи здійснюватимуть нагляд за криптоактивами. Закон FIT21 встановлює наступні три основні стандарти, щоб допомогти визначити регуляторні межі для криптоактивів:





Поріг контролю 20%: якщо одна організація або афільована сторона контролює більше ніж 20% токена, проєкт буде класифіковано як цінний папір і підлягатиме суворому регулюванню з боку SEC (Комісії з цінних паперів і бірж США).

Вимога до децентралізованого управління: проєкти повинні забезпечити, щоб влада прийняття рішень не була зосереджена в руках кількох великих власників або команд, і повинні досягти справжнього децентралізованого управління.

Розкриття інформації та прозорість: проєкти, які відповідають вимогам децентралізації, повинні регулярно розкривати ключову інформацію, таку як розподіл токенів і фінансові дані, забезпечуючи прозорість проєкту.









Річний звіт Ethereum Foundation за 2024 рік містить детальну інформацію про структуру управління, фінансові активи та стратегії управління фінансами. Як один з найбільших світових фондів Web3, те, як Ethereum Foundation виконує вимоги закону FIT21, пропонує цінні уроки для інших проєктів Web3.









Одним з найбільш вартих уваги аспектів звіту є те, як Ethereum Foundation впроваджує децентралізоване управління. Фонд створив кілька ключових функціональних команд, включаючи розробку, дослідження, підтримку екосистеми та управління ризиками, щоб забезпечити функціональний розподіл і прозорість управління. Кожна команда працює незалежно, наглядаючи одна за одною, щоб запобігти надмірній централізації процесу прийняття рішень. Наприклад, команда розробників зосереджується на оновленні основних протоколів, дослідницький відділ працює над майбутніми технологічними інноваціями, а команда підтримки екосистеми займається просвітницькою діяльністю та розширенням екосистеми.





Крім того, фонд активно децентралізує процес прийняття рішень, дозволяючи власникам токенів та учасникам екосистеми голосувати за рішення та подавати відкриті пропозиції. Це дає можливість спільноті по-справжньому брати участь у подальшому розвитку проєкту. Така модель управління не тільки забезпечує дотримання основного принципу децентралізації, а й посилює участь спільноти та довіру завдяки прозорому процесу прийняття рішень, що відповідає суворим вимогам FIT21 до децентралізації.













У звіті Ethereum Foundation за 2024 рік також розкривається інформація про великий пул фондів: наразі фонд володіє приблизно 789 мільйонами $ у криптоактивах, з яких 99,45% складають ETH. Хоча ця пропорція і є високою, враховуючи, що Ethereum Foundation володіє близько 261 000 ETH, або 0,22% від загальної пропозиції Ethereum, його активи є достатньо розподіленими і значно нижчими за поріг контролю у 20%, встановлений Законом FIT21. Таким чином, активи фонду в ETH не матимуть надмірного впливу на ринок, ефективно уникаючи ризиків ліквідності, пов'язаних з концентрацією активів.





Окрім криптоактивів, фонд також володіє близько 300 мільйонами $ у традиційних фінансових активах, включаючи фіатну валюту та облігації, що забезпечує більшу здатність до зниження ризиків. Завдяки цій фінансовій стратегії «легкі активи + диверсифікований розподіл» Ethereum Foundation не тільки знижує ризик волатильності будь-якого окремого активу, але й зміцнює свою стабільність в умовах ринкових коливань, закладаючи міцний фундамент для свого довгострокового розвитку. Ця диверсифікована стратегія розподілу активів пропонує важливі уроки для проєктів Web3. У регуляторному середовищі, що постійно змінюється, розумний розподіл активів та уникнення надмірної концентрації в одному виді активів може ефективно знизити ринкові ризики та забезпечити фінансову стабільність проєкту.













Фінансова прозорість Ethereum Foundation є ще одним важливим елементом її стратегії відповідності. У звіті детально розкриваються річні витрати фонду за 2022 і 2023 роки, які в першу чергу спрямовані на розробку основного протоколу, фінансування екосистеми та операційні резерви. Ці витрати охоплюють оновлення безпеки основного протоколу Ethereum, технології масштабування рівня 2, розробку доведення з нульовим розголошенням, а також фінансування екосистеми, підтримку спільноти розробників та створення нових проєктів.





Такий прозорий підхід до розкриття інформації не тільки відповідає вимогам закону FIT21, а й сприяє підвищенню довіри ринку до фінансового менеджменту компанії. Якщо проєкти Web3 зможуть застосувати подібний підхід до Ethereum Foundation, регулярно розкриваючи ключову інформацію, таку як потоки коштів проєкту, розподіл токенів і механізми управління, вони, безсумнівно, підвищать довіру інвесторів і спільноти, знизивши потенційні юридичні та репутаційні ризики.









Звіт Ethereum Foundation за 2024 рік надає важливі орієнтири для побудови відповідності у Web3-індустрії. Завдяки децентралізованому управлінню, фінансовій диверсифікації та прозорому розкриттю інформації, Ethereum Foundation успішно досягнув сталого розвитку в межах нормативно-правової бази. Оскільки Закон FIT21 та інші регуляторні політики поступово вступають в силу, Web3-проєкти повинні оперативно адаптувати свої стратегії для забезпечення відповідності новим вимогам, щоб рухатися вперед на конкурентному ринку. Цей звіт не лише пропонує модель відповідності для галузі, а й практичні рекомендації для проєктів Web3 щодо того, як вирішувати дедалі суворіші регуляторні виклики.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.