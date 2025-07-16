Тлумачення Звіту про фінансову стабільність Китаю (2024): центральний банк надсилає новий сигнал?

Народний банк Китаю (НБК) нещодавно опублікував Звіт про фінансову стабільність Китаю за 2024 рік , в якому висвітлюються останні події на світовому ринку криптовалют і відповідне законодавство. У звіті міститься детальне обговорення регуляторної практики Гонконгу в криптовалютному секторі. Примітно, що це перший раз, коли центральний банк застосував відносно об’єктивний підхід до обговорення криптоактивів.









Порівняно зі звітом за 2023 рік, Народний банк Китаю помітно змінив формулювання у Звіті про фінансову стабільність Китаю за 2024 рік. У 2023 році центральний банк зосередився на фінансових і технологічних ризиках криптоактивів, наголошуючи на їхній потенційній загрозі для фінансової стабільності та закликаючи до суворішого регулювання. Однак звіт за 2024 рік має більш об’єктивний і нейтральний тон. Попри те, що PBoC продовжує попереджати про високу волатильність і відсутність прозорості ринку криптоактивів, він також визнає відновлення ринку та прогрес глобальної нормативної бази.





У звіті підкреслюється, що великі економіки, такі як Сполучені Штати та Європейський Союз, запровадили регулювання криптовалюти, що свідчить про глобальний зсув у бік відповідності. Це свідчить про те, що хоча регулятивна позиція материкового Китаю щодо криптовалют залишається суворою, політики уважно стежать за міжнародними тенденціями та, можливо, залишають місце для майбутніх коригувань політики. Ця зміна відображає зміну підходу PBoC від зосередження виключно на запобіганні ризикам до прийняття більш обережного та комплексного погляду на крипторинок.









У звіті підкреслюється інноваційний підхід Гонконгу до регулювання криптовалюти. Останніми роками Гонконг запровадив нормативну базу «подвійного ліцензування», класифікуючи платформи для торгівлі віртуальними активами на категорії, пов'язані й не пов'язані з цінними паперами, кожна з яких регулюється окремими нормативними вимогами. Ця модель не тільки забезпечує впорядковану роботу ринку, але й покращує нормативну відповідність галузі.





Нормативна база Гонконгу привернула значну увагу як внутрішнього, так і міжнародного ринків. Його система подвійного ліцензування, яка сприяє дотриманню вимог і прозорості, також служить орієнтиром для інших юрисдикцій у всьому світі. Оскільки Гонконг продовжує удосконалювати свої правила торгівлі криптовалютою, питання про те, чи вплине ця модель на регуляторну політику материкового Китаю, залишається ключовим, і на це слід звернути увагу в майбутньому.









На додаток до вивчення практики регулювання криптовалюти Гонконгу, у звіті часто обговорюється розробка та регулювання глобальних стейблкоїнів, вказуючи на те, що Народний банк Китаю (НБК) уважно стежить за цим сектором. Завдяки стабільності цін стейблкоїни стали ключовим напрямком досліджень на світових фінансових ринках, демонструючи значний потенціал у транскордонних платежах і децентралізованих фінансах (DeFi). У результаті регулювання стейблкоїнів привернуло підвищену увагу центральних банків у всьому світі. Наприклад, Федеральна резервна система США та Європейський Союз уже запровадили нормативні рами для забезпечення законності та стабільності стейблкоїнів у транскордонних транзакціях та управлінні фінансовою ліквідністю.





Зосередження НБК на стейблкоїнах свідчить про те, що він активно шукає баланс між фінансовою стабільністю та фінтех-інноваціями, готуючись до потенційних коригувань політики в майбутньому. Як ключовий компонент ринку криптовалют, стейблкоїни та їх регулятивні рами, що розвиваються, формуватимуть майбутнє глобальних фінансів. Постійна увага Китаю до цього сектору вказує на те, що його вивчення регулювання криптовалют не припиниться і що він поступово братиме участь у глобальних дискусіях щодо нагляду за стейблкоїнами.









Попри те, що Народний банк Китаю (НБК) у своєму звіті за 2024 рік продовжує наголошувати на ризиках, пов'язаних з криптоактивами, він вийшов за межі простого запобігання ризикам і почав зосереджуватися на розвитку глобального ринку та регулятивних тенденціях. Ця зміна свідчить про те, що підхід Китаю до регулювання криптовалюти може стати більш витонченим у майбутньому, відходячи від шаблонної стратегії. Для учасників галузі та інвесторів це сигналізує про дві ключові тенденції:





У короткостроковій перспективі правила залишатимуться жорсткими. Хоча ринок поступово відновлюється, шлях до регулювання криптоактивів залишається неясним. Регуляторна позиція материкового Китаю щодо криптовалют все ще сувора, а це означає, що гравці галузі та інвестори повинні залишатися дуже обережними та не надто покладатися на короткострокове відновлення ринку як на сигнал для більш масштабних змін у політиці.





У довгостроковій перспективі приклад нормативно-правової бази Гонконгу може слугувати орієнтиром для материкового Китаю. Оскільки система подвійного ліцензування Гонконгу продовжує розвиватися, її досвід регулювання може надати цінну інформацію для політиків у материковому Китаї. Майбутні правила можуть поступово ставати більш уточненими та чітко визначеними, одночасно забезпечуючи стабільність ринку та відповідність.





Загалом звіт НБК свідчить про те, що, хоча регуляторне середовище для криптоактивів залишається невизначеним, політики зараз застосовують більш прагматичний підхід до цього ринку. У міру того як глобальна криптоіндустрія рухається до більшої відповідності нормативним вимогам, нормативна політика Китаю також може зазнати змін у майбутньому з тенденцією до більш детальних і чітких правил. І для інвесторів, і фінансових установ і державних органів буде важливо постійно покращувати розуміння та адаптацію до нових фінансових продуктів, щоб орієнтуватися у фінансовому ландшафті, що швидко розвивається.









Звіт про фінансову стабільність Китаю за 2024 рік свідчить про зміну підходу Народного банку Китаю до ринку криптоактивів. Хоча центральний банк продовжує наголошувати на ризиках, пов'язаних з криптоактивами, звіт також відображає його зростальну увагу до розвитку ринку, зокрема еволюції глобальних регуляторних тенденцій. Зокрема, інноваційна нормативно-правова база Гонконгу та глобальне регулювання стейблкоїнів стали ключовими напрямками.





Заглядаючи вперед, у міру вдосконалення регуляторної політики та зрілості ринку, сфера криптовалют Китаю може поступово узгоджуватися з глобальними рамами відповідності. Однак учасники ринку повинні залишатися обережними щодо невизначеності політики, тоді як професіонали галузі повинні адаптуватися до глобальних регулятивних тенденцій і посилити обізнаність щодо відповідності, щоб скористатися майбутніми можливостями.





