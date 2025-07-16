Поглиблений аналіз впливу резервів Bitcoin на галузь криптовалют

17 грудня 2024 року Інститутом політики щодо Bitcoin (Bitcoin Policy Institute) був розроблений проєкт виконавчого указу, в якому пропонується створити стратегічний резерв Bitcoin в структурі Валютного стабілізаційного фонду (ESF) Міністерства фінансів США під час правління адміністрації Трампа. Пропозиція рекомендує виділяти 1%-5% активів Казначейства США на купівлю Bitcoin з метою створення довгострокового резерву. Ініціативу очолить Міністерство фінансів у співпраці з Федеральною резервною системою для поступового створення резерву. Ця заява привернула значну увагу світової спільноти і викликала широке обговорення.







Резерв Bitcoin передбачає включення Bitcoin як нового типу резервного активу в портфелі урядів або центральних банків. Його мета в тому, щоб пом'якшити економічні коливання, фінансові кризи та геополітичні ризики. Утримуючи Bitcoin як частину своїх резервів, установи прагнуть диверсифікувати свої активи, хеджувати від інфляції та управляти волатильністю на традиційних фінансових ринках. Децентралізована природа Bitcoin та глобальна доступність роблять його привабливим варіантом для протидії девальвації валют та геополітичній напруженості, які можуть вплинути на традиційні резервні валюти.









Підвищення волатильності ринку: оскільки уряди виходять на ринок Bitcoin як великі покупці, їхні покупки, ймовірно, сприятимуть зростанню цін, залучаючи більше інвесторів. Однак регуляторні зміни можуть спровокувати паніку на ринку, що призведе до підвищеної волатильності. Історичні дані показують, що важливі політичні заяви часто призводять до значних цінових коливань. Тому на ранніх стадіях створення резервів Bitcoin очікується, що волатильність ринку залишатиметься підвищеною.





Залучення інституційних інвесторів: зі зростанням вартості резервів Bitcoin традиційні фінансові установи, такі як банки та інвестиційні компанії, включають Bitcoin до своїх стратегій управління активами. Такі фонди, як Grayscale, вже запустили трастові продукти в Bitcoin, залучаючи інституційних інвесторів. Цей приплив інституційного капіталу, ймовірно, підвищить ліквідність і стабільність ринку, сприяючи стійкому зростанню цін.





Регуляторні зміни: створення резервів Bitcoin спонукає уряди та регуляторні органи переглянути свою політику щодо криптовалют. Все більше країн визнають Bitcoin резервним активом, а деякі з них розглядають його як національний стратегічний резерв. Наприклад, Бразилія та Японія запропонували або обговорюють створення національних резервів Bitcoin, а кандидат у президенти Польщі пообіцяв створити такий резерв. Водночас, регуляторні органи можуть посилити нагляд за управлінням фінансовими ризиками, як це було продемонстровано на прикладі перегляду Комісією з цінних паперів і бірж США спотових ETF Bitcoin в США. Ці регуляторні зміни можуть спричинити деякі короткострокові збої на ринку.









Посилення ролі Bitcoin: оскільки все більше країн додають Bitcoin до своїх резервних активів, його позиція як потенційного світового резервного активу може ще більше зміцнитися. Очікується, що це підвищить визнання Bitcoin та його ринкову ліквідність, сприяючи його поступовій інтеграції з іншими традиційними резервними активами.





Регулювання галузі криптовалют: довгострокове зростання резервів Bitcoin, ймовірно, прискорить дозрівання і регулювання ринку криптовалют. Очікується, що зі збільшенням кількості інституційних та індивідуальних інвесторів конкуренція на ринку посилиться. Очікується, що для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, постачальники послуг, такі як біржі та гаманці, будуть впроваджувати інновації та покращувати якість послуг і технології. Регуляторні органи також, ймовірно, посилять нагляд для забезпечення справедливості та прозорості ринку. У довгостроковій перспективі ці зміни підвищать конкурентоспроможність крипторинку, пропонуючи інвесторам більш безпечні, ефективні та доступні варіанти торгівлі. Крипторинок має всі шанси доповнити традиційну фінансову систему, підтримуючи глобальне економічне зростання.





Трансформація світової фінансової системи: збільшення резервів у Bitcoin може суттєво вплинути на світову фінансову систему. За даними МВФ, золото становить близько 10% світових валютних резервів. Якщо Bitcoin захопить хоча б частину цієї частки, це матиме глибокий вплив на його світовий статус. Крім того, зростаюче прийняття Bitcoin, ймовірно, сприятиме більшій інтеграції на світових фінансових ринках. Оскільки попит на криптовалюти зростає в транскордонних платежах і міжнародній торгівлі, фінансові зв'язки між країнами можуть поглибитися. З часом це може стимулювати діджиталізацію та децентралізацію світової економіки, пропонуючи інвесторам нові можливості та більше варіантів управління ризиками.









Зі зростанням статусу Bitcoin як світового резервного активу та постійним розвитком криптовалютного ринку з'являються нові інвестиційні можливості та значний потенціал зростання.





