Humanity Protocol (H): створення децентралізованої інфраструктури ідентичності з пріоритетом конфіденційності

Ще до масового впровадження та розвитку штучного інтелекту й технологій автоматизації, в інтернеті вже були поширені фейкові особистості, вигадані профілі та активність ботів. Проте зі стрімким розвитком ШІ та суміжних технологій ці проблеми стали ще масштабнішими, ставлячи під загрозу безпеку та довіру в цифрових платформах і екосистемах. Humanity Protocol пропонує вирішення цих викликів як децентралізований протокол верифікації особистості на базі рівня 2 Ethereum з використанням zkEVM. Його мета — створити цифрову систему верифікації особи, орієнтовану на конфіденційність та людину, з використанням неінвазивних біометричних технологій та доведення з нульовим розголошенням.









Humanity Protocol — це блокчейн zkEVM рівня 2, орієнтований на вердифікацію ідентичності людини. Він впроваджує унікальний механізм консенсусу Proof-of-Humanity (PoH), який поєднує технологію розпізнавання долоні та доведення з нульовим розголошенням, щоб забезпечити конфіденційність користувачів під час перевірки їхньої ідентичності. Основна мета протоколу — створити стійку до атаки Сівилли мережу верифікації ідентичності, яка дозволяє користувачам підтверджувати свою унікальність та автентичність без розкриття конфіденційної інформації, тим самим забезпечуючи надійну інфраструктуру ідентифікації для застосунків Web3.













Humanity Protocol використовує технологію розпізнавання долонь як метод біометричної автентифікації, використовуючи унікальність долонь кожної людини для забезпечення унікальності ідентичності. Під час процесу верифікації скани долонь перетворюються на незворотні зашифровані зображення. Поєднуючи це з технологією доведення з нульовим розголошенням, система дозволяє безпечно верифікувати ідентичність, одночасно захищаючи біометричні дані користувачів від розголошення.









Підтвердження людської приналежності (PoH) — це основний механізм консенсусу протоколу Humanity. Він призначений для перевірки того, що кожен учасник мережі є унікальною і реальною людиною. За допомогою децентралізованих нодів перевірки (zkProofers), які автентифікують дані долонь користувачів, система забезпечує безпеку та цілісність мережі, ефективно запобігаючи проникненню ботів і фальшивих особистостей.









Humanity Protocol підтримує створення децентралізованих ідентифікацій (DID) та генерацію верифікованих облікових даних (VC), які використовуються для підтвердження ідентичності та статусу користувачів на різних платформах і в різних застосунках. Ці облікові дані перебувають під контролем користувачів, що забезпечує конфіденційність і переносимість даних та сприяє взаємодії між платформами.









У поточній тестовій мережі використовується RWT (токен винагороди) для стимулювання участі користувачів у тестуванні, щоденних входах, запрошеннях та інших подіях. Після завершення тестування мережі RWT можна буде обміняти на нативний токен основної мережі — H, який буде виконувати функції як механізму стимулювання, так і токена управління.





У майбутньому токен H буде виконувати такі функції:





Стимулювати ноди zkProofer до участі у верифікації.

Підтримувати витрати, пов'язані з верифікованими обліковими даними та автентифікацією ідентичності.

Використовуватися для управління спільнотою та коригування механізму видачі ідентифікаційних даних.

Частина токенів буде виділена на стимулювання екосистеми та винагороди у вигляді аірдропів.









Jump Crypto, Humanity Protocol було засновано в 2023 році, а до складу його основної команди входить засновник і генеральний директор Терренс Квок, який має великий досвід у сфері блокчейну та технологій. З моменту свого створення протокол пройшов кілька раундів фінансування, зібравши в цілому понад 50 мільйонів $. Серед основних інвесторів — такі відомі установи, як Pantera Capital Animoca Brands та Polygon









Заснований у 2023 році, проєкт уже впровадив сканування відбитків долонь, реєстрацію Human ID та механізми тестових винагород RWT.

Тестова мережа відкрита для користувачів і розробників, ведеться активний збір відгуків.









Впровадження розгортання ончейн доведення з нульовим розголошенням.

Залучення нодів zkProofer та проведення тестових запусків аірдропів і винагород

Випуск API та SDK для підтримки інтеграції модуля верифікації долоні (PoH) сторонніми проєктами.









Офіційний запуск основної мережі, що дозволить обмінювати RWT на H основної мережі та розпочне управління публічною мережею.

Розширення випадків використання верифікованих облікових даних (наприклад, KYC , освіта, фінанси, квитки).

Вертикальні партнерства (наприклад, ApeChain приєднався до мережі zkProofer).

Підтримка інтеграції на рівні підприємств (фінансові установи, платформи для проведення подій) та спеціалізованих галузевих застосунків.









Humanity Protocol будує децентралізовану мережу верифікації ідентичності, орієнтовану на людину та конфіденційність, що забезпечує надійну інфраструктуру ідентифікації для світу Web3. За допомогою інноваційних технологій та механізмів стимулювання протокол має на меті вирішити поточні проблеми у сфері верифікації цифрової ідентичності та сприяти здоровому розвитку цифрового суспільства, орієнтованого на людину. Децентралізована система ідентифікації Humanity Protocol має широкі перспективи застосування. Серед них, зокрема:





DeFi та фінансові послуги: забезпечує надійну верифікацію особи для запобігання атакам Сивілли та підвищення безпеки платформи.

Управління Web3: гарантує унікальність та автентичність учасників голосування та управління.

Соціальні мережі та контент-платформи: перевіряє особу користувачів для боротьби з фейковими акаунтами та ботами.

Цифрова ідентифікація та автентифікація: надає користувачам єдину цифрову ідентифікацію для спрощення процесів реєстрації та входу.





У міру зростання популярності та дозрівання екосистеми Humanity Protocol має всі передумови для встановлення нових стандартів безпечної цифрової ідентифікації, що належить користувачам, у всіх застосунках Web3.



