Пояснення щодо обсягу торгівлі ф'ючерсами та зміни відкритого інтересу

ф'ючерсній торгівлі зміни обсягу торгівлі та відкритого інтересу певної ф'ючерсної пари за визначений період часу зазвичай відображають коливання інвесторської активності та руху капіталу. Це важливі ринкові індикатори, які допомагають інвесторам аналізувати ринкові настрої, цінові тренди та потенційні ризики. Правильне тлумачення цих даних може надати цінні орієнтири для торгівлі ф'ючерсами та допомогти оптимізувати торгові стратегії.









Обсяг торгівлі ф'ючерсами — це кількість виконаних контрактів (загальна кількість купівель і продажів) протягом певного періоду часу. Він відображає рівень активності та інтенсивність торгівлі на ринку. А для конкретної ф'ючерсної пари — також рівень уваги інвесторів до неї.





Чим більший обсяг торгівлі за певний період, тим активніший ринок. Раптовий стрибок обсягу торгівлі часто сигналізує про наближення волатильності. Трейдери зазвичай використовують обсяг торгівлі разом із відкритим інтересом для оцінювання поточних ринкових настроїв і розробки інвестиційних стратегій.













Відкритий інтерес — це загальна кількість відкритих контрактів, за якими ще не було проведено розрахунок. Він відображає обсяг капіталу, залученого учасниками ринку, та рівень інтересу до торгівлі. Зростання відкритого інтересу свідчить про приплив капіталу на ринок і про те, що інвестори зацікавлені в поточній ціні або тренді. Зменшення відкритого інтересу означає вихід капіталу з ринку, що вказує на закриття позицій або вихід інвесторів і загальне зниження інтересу до ринку.













Зміни в обсязі торгівлі можуть сигналізувати про активність ринку та силу тренду. Коли обсяг торгівлі зростає, це свідчить про підвищену участь на ринку. Зокрема, якщо обсяг зростає під час висхідного тренду, це може підтверджувати бичачу динаміку. Якщо обсяг зростає під час низхідного тренду, це може підтверджувати ведмежу динаміку. Навпаки, зниження обсягу торгівлі вказує на зменшення активності, що може свідчити про ослаблення або розворот поточного тренду.









Коли ціна ф'ючерсної пари зазнає значних коливань, обсяг торгівлі можна використати для оцінки надійності прориву.

Прорив на високому обсязі: якщо ціна пробиває важливий рівень підтримки або опору з великим обсягом, такий прорив зазвичай вважається надійнішим.

Прорив на низькому обсязі: якщо прорив відбувається за слабкого обсягу, це може бути хибний прорив, і ціна незабаром може повернутися назад.









Зміни відкритого інтересу допомагають оцінити напрямок руху капіталу та силу тренду. Зростання відкритого інтересу вказує на приплив капіталу на ринок, що свідчить про сильну зацікавленість у майбутньому ціновому русі. Якщо відкритий інтерес зростає разом із ціною, це сигналізує про сильні бичачі настрої. Якщо відкритий інтерес зростає під час зниження цін, це свідчить про посилення ведмежих настроїв.





Зменшення відкритого інтересу свідчить про вихід капіталу з ринку внаслідок закриття позицій трейдерами. Це часто вказує на ослаблення або можливе завершення поточного тренду.









Якщо одночасно зростають і відкритий інтерес, і обсяг торгівлі, це свідчить про підвищену активність як з боку биків, так і з боку ведмедів, і може передвіщати підвищену волатильність. Якщо відкритий інтерес зростає, а обсяг торгівлі знижується, це свідчить про режим очікування на ринку, який може передувати продовженню тренду.













Аналіз обсягу торгівлі разом із відкритим інтересом дає повнішу картину ринкових настроїв і сили тренду.





1) Зростання обсягу торгівлі + зростання відкритого інтересу: зазвичай свідчить про активний ринок із припливом капіталу, що вказує на можливе продовження або прискорення тренду. Приклад: під час бичачого ринку, якщо ціна зростає разом з обсягом торгівлі та відкритим інтересом, це свідчить про сильні бичачі настрої та приплив нового капіталу.





2) Зростання обсягу торгівлі + зниження відкритого інтересу: вказує на ринкову активність, але з відпливом капіталу, що може свідчити про завершення тренду. Приклад: на пізньому етапі бичачого ринку, якщо ціни стрімко зростають, а відкритий інтерес знижується, це свідчить про закриття лонг позицій для фіксації прибутку.





3) Зниження обсягу торгівлі + зростання відкритого інтересу: свідчить про зменшення ринкової активності, але з припливом капіталу, що може вказувати на фазу накопичення. Приклад: під час бічної консолідації зростання відкритого інтересу свідчить про те, що інвестори займають позиції в очікуванні можливого прориву.





4) Зниження обсягу торгівлі + зниження відкритого інтересу: вказує на слабку ринкову активність і зниження інтересу, що свідчить про ймовірну зупинку тренду. Приклад: під час ведмежого ринку, якщо ціни падають одночасно зі зменшенням обсягу торгівлі та відкритого інтересу, це відображає низький рівень настроїв і знижену участь.













Коли ціни зростають:

1) Зростання обсягу торгівлі та відкритого інтересу свідчить про сильний тренд, що підходить для відкриття додаткових лонг позицій.

2) Зростання обсягу при зниженні відкритого інтересу може сигналізувати про фіксацію прибутку з боку лонгів, тож варто остерігатися можливого розвороту.





Коли ціни падають:

1) Зростання обсягу торгівлі та відкритого інтересу вказує на сильні ведмежі настрої, і низхідний тренд може тривати.

2) Зниження обсягу при зростанні відкритого інтересу свідчить про те, що шорт позиції все ще накопичуються, що потребує обережності.









Коли ціни пробивають ключові рівні:

1) Одночасне зростання обсягу торгівлі та відкритого інтересу свідчить про надійний прорив, який можна підтримати.

2) Зростання обсягу при зниженні відкритого інтересу може свідчити про хибний прорив, тому безпечніше зачекати.









Коли відкритий інтерес різко зростає:

1) Якщо ціни зростають, це свідчить про домінування биків.

2) Якщо ціни падають, це свідчить про домінування ведмедів, що може призвести до глибшого падіння.





Коли відкритий інтерес різко знижується:

1) Якщо ціни зростають, це свідчить про закриття лонг позицій, після чого може настати відкат.

2) Якщо ціни падають, це свідчить про закриття шорт позицій, після чого може відбутися відскок.









Надто високий відкритий інтерес : коли відкритий інтерес досягає дуже високого рівня, ринок стає схильним до різкої волатильності (наприклад, ліквідації або шорт/лонг сквізи). Для зниження ризику рекомендується зменшити кредитне плече.

Надто низький відкритий інтерес: коли відкритий інтерес дуже низький, ринковий тренд може бути слабким, тому доцільніше здійснювати короткострокові угоди або утриматися від торгівлі.





Ефективне використання цих індикаторів дозволяє інвесторам краще вловлювати тренди, керувати ризиками та підвищувати прибутковість у ф'ючерсній торгівлі.









За допомогою професійних сторонніх платформ ви можете легко відстежувати зміни відкритого інтересу за ф'ючерсами для різних токенів, наприклад, на CoinGlass





Розгляньмо SHIB як приклад. На CoinGlass ви можете переглядати зміни відкритого інтересу SHIB за вибраний період часу. Ці дані чітко відображаються у вигляді графіка. Ви також можете порівнювати відкритий інтерес на різних біржах.













На платформі MEXC, якщо ви хочете переглянути свої поточні ф'ючерсні позиції, вони відображаються під свічковим графіком на сторінці ф'ючерсної торгівлі.









Щоб переглянути історію своїх угод, перейдіть у верхній правий кут і виберіть Ордери → Історія позицій.









Щоб переглянути історію своїх угод, перейдіть у верхній правий кут і виберіть Ордери → Історія позицій.





Криптовалютний ринок характеризується високою волатильністю та непередбачуваністю. Користувачам слід постійно стежити за своїми позиціями: своєчасно їх коригувати збільшуючи або зменшуючи, щоб уникнути збитків через ліквідації, спричинені ринковими коливаннями.













