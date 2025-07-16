Як користуватися калькулятором ф’ючерсів





Щоб допомогти користувачам MEXC розсудливо торгувати ф’ючерсами, платформа MEXC розробила функцію калькулятора ф’ючерсів. Використання ф’ючерсного калькулятора до чи під час торгівлі може надати вам важливу інформацію для відкриття та закриття позицій. Це допомагає в ефективному управлінні коштами, контролі ризиків і розумній торгівлі. Ця стаття познайомить вас із цією функцією та надасть конкретні інструкції щодо її використання.













Калькулятор ф'ючерсів — це функція на сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC. За допомогою цього калькулятора ви можете розрахувати дані щодо шести параметрів: PNL, цільова ціна, ціна ліквідації, макс. відкриття, ціна входу та комісія за фінансування.





Калькулятор ф'ючерсів розроблений на основі формул, що включають ф'ючерсні прибутки/збитки та оцінку поточної комісії за фінансування. Таким чином, якщо ви розумієте відповідні принципи розрахунку, ф’ючерсний калькулятор може допомогти вам швидко отримати відповідні дані, позбавивши вас від клопоту ручних розрахунків.





Примітка





Результати розрахунків наведені лише для довідки. Фактичні цифри можуть відрізнятися.









Якщо ви вирішите використовувати опцію [PNL], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете зрозуміти, який прибуток чи збиток ви зазнаєте, якщо справедлива ціна ф’ючерсу досягне визначеної точки.





Тут вам потрібно буде заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу", "Ціна закриття" та "Кількість ф’ючерсів".









Якщо ви вирішите використовувати опцію [Цільова ціна], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете розрахувати цільову ціну, якої має досягнути ф’ючерс, щоб ви отримали очікуваний прибуток.





Тут вам потрібно буде заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу", "Прибутковість" та "Кількість ф’ючерсів".









Якщо ви використовуєте опцію [Ціна ліквідації], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете розрахувати, якою буде справедлива ціна ф'ючерсного контракту на той момент у разі ліквідації.





Тут вам потрібно заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Ізольов./Крос], [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу" та "Кількість ф’ючерсів".









Якщо використовується опцію [Макс. відкриття], це означає, що ви хочете зрозуміти, яку максимальну позицію ви можете відкрити за поточних доступних маржинальних умов.





Тут вам потрібно заповнити інформацію про чотири різні параметри: [Лонг/Шорт], Розмір множника, "Ціна входу" та "Баланс маржі".









Якщо ви використовуєте опцію [Ціна входу], це означає, що ви хочете зрозуміти, якою буде середня ціна входу у поточних умовах або при відкритті нової позиції.





Тут вам потрібно заповнити інформацію про два параметри: "Ціна входу" та "Кількість".









Якщо ви використовуєте опцію [Комісія за фінансування], це означає, що ви хочете зрозуміти якою є ставка комісії за фінансування для ф'ючерсного контракту і чи виплачується вона лонг або шорт стороною в поточних ринкових умовах.





Тут вам потрібно заповнити інформацію про чотири різні параметри: [Лонг/Шорт], "Справедлива ціна", "Кількість позицій" та "Ставка фінансування".













































































Калькулятор ф’ючерсів MEXC має значні переваги, оскільки він розташований на торговій сторінці, а також надає шість ключових функцій, зокрема "PNL", "Цільова ціна", "Ціна ліквідації", "Макс. відкриття", "Ціна входу" та "Комісія за фінансування". Ці функції базуються на розрахунку прибутку ф’ючерсного контракту та поточної ставки комісії за фінансування, пропонуючи користувачам відповідні дані. Це полегшує точну оцінку PNL, встановлення цілей, контроль ризиків і підвищує загальну ефективність і точність торгівлі. Користувачі можуть приймати більш обґрунтовані та раціональні торгові рішення, зрештою покращуючи свій досвід торгівлі.



