Щоб допомогти користувачам MEXC розсудливо торгувати ф’ючерсами, платформа MEXC розробила функцію калькулятора ф’ючерсів. Використання ф’ючерсного калькулятора до чи під час торгівлі може надати вам вЩоб допомогти користувачам MEXC розсудливо торгувати ф’ючерсами, платформа MEXC розробила функцію калькулятора ф’ючерсів. Використання ф’ючерсного калькулятора до чи під час торгівлі може надати вам в
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Як користув...м ф’ючерсів

Як користуватися калькулятором ф’ючерсів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Ф'ючерси#Новачки
MemeCore
M$2.28355+12.70%

Щоб допомогти користувачам MEXC розсудливо торгувати ф’ючерсами, платформа MEXC розробила функцію калькулятора ф’ючерсів. Використання ф’ючерсного калькулятора до чи під час торгівлі може надати вам важливу інформацію для відкриття та закриття позицій. Це допомагає в ефективному управлінні коштами, контролі ризиків і розумній торгівлі. Ця стаття познайомить вас із цією функцією та надасть конкретні інструкції щодо її використання.

1. Огляд



  • Калькулятор ф'ючерсів — це функція на сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC. За допомогою цього калькулятора ви можете розрахувати дані щодо шести параметрів: PNL, цільова ціна, ціна ліквідації, макс. відкриття, ціна входу та комісія за фінансування.

  • Калькулятор ф'ючерсів розроблений на основі формул, що включають ф'ючерсні прибутки/збитки та оцінку поточної комісії за фінансування. Таким чином, якщо ви розумієте відповідні принципи розрахунку, ф’ючерсний калькулятор може допомогти вам швидко отримати відповідні дані, позбавивши вас від клопоту ручних розрахунків.

Примітка

Результати розрахунків наведені лише для довідки. Фактичні цифри можуть відрізнятися.

1.1 [PNL]


  • Якщо ви вирішите використовувати опцію [PNL], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете зрозуміти, який прибуток чи збиток ви зазнаєте, якщо справедлива ціна ф’ючерсу досягне визначеної точки.

  • Тут вам потрібно буде заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу", "Ціна закриття" та "Кількість ф’ючерсів".

1.2 [Цільова ціна]


  • Якщо ви вирішите використовувати опцію [Цільова ціна], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете розрахувати цільову ціну, якої має досягнути ф’ючерс, щоб ви отримали очікуваний прибуток.

  • Тут вам потрібно буде заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу", "Прибутковість" та "Кількість ф’ючерсів".

1.3 [Ціна ліквідації]


  • Якщо ви використовуєте опцію [Ціна ліквідації], це означає, що до або після відкриття позиції ви хочете розрахувати, якою буде справедлива ціна ф'ючерсного контракту на той момент у разі ліквідації.

  • Тут вам потрібно заповнити інформацію про п’ять різних параметрів: [Ізольов./Крос], [Лонг/Шорт], розмір множника, "Ціна входу" та "Кількість ф’ючерсів".

1.4 [Макс. відкриття]


  • Якщо використовується опцію [Макс. відкриття], це означає, що ви хочете зрозуміти, яку максимальну позицію ви можете відкрити за поточних доступних маржинальних умов.

  • Тут вам потрібно заповнити інформацію про чотири різні параметри: [Лонг/Шорт], Розмір множника, "Ціна входу" та "Баланс маржі".

1.5 [Ціна входу]


  • Якщо ви використовуєте опцію [Ціна входу], це означає, що ви хочете зрозуміти, якою буде середня ціна входу у поточних умовах або при відкритті нової позиції.

  • Тут вам потрібно заповнити інформацію про два параметри: "Ціна входу" та "Кількість".

1.6 [Комісія за фінансування]


  • Якщо ви використовуєте опцію [Комісія за фінансування], це означає, що ви хочете зрозуміти якою є ставка комісії за фінансування для ф'ючерсного контракту і чи виплачується вона лонг або шорт стороною в поточних ринкових умовах.

  • Тут вам потрібно заповнити інформацію про чотири різні параметри: [Лонг/Шорт], "Справедлива ціна", "Кількість позицій" та "Ставка фінансування".

2. Посібник з використання


2.1 Вебсайт MEXC


2.1.1 Увійдіть на сторінку [ф'ючерси USDT-M] на офіційному сайті MEXC



2.1.2 Дотримуйтесь інструкцій, щоб знайти калькулятор ф’ючерсів у верхньому правому кутку сторінки торгівлі ф’ючерсами.



2.1.3 Клацніть на кожну із шести різних опцій. Слідуючи змісту розділу "Огляд" цієї статті, введіть відповідні деталі та обчисліть результати для цих шести категорій даних.



2.2 Застосунок MEXC


2.2.1 Перейдіть на сторінку [Ф’ючерси] на головній сторінці застосунку MEXC.



2.2.2 Дотримуйтесь інструкцій, щоб знайти калькулятор ф’ючерсів у верхньому правому кутку сторінки торгівлі ф’ючерсами.





2.2.3 Торкніться кожної із шести різних опцій. Слідуючи змісту розділу "Огляд" цієї статті, введіть відповідні деталі та обчисліть результати для цих шести категорій даних.



3. Висновок


Калькулятор ф’ючерсів MEXC має значні переваги, оскільки він розташований на торговій сторінці, а також надає шість ключових функцій, зокрема "PNL", "Цільова ціна", "Ціна ліквідації", "Макс. відкриття", "Ціна входу" та "Комісія за фінансування". Ці функції базуються на розрахунку прибутку ф’ючерсного контракту та поточної ставки комісії за фінансування, пропонуючи користувачам відповідні дані. Це полегшує точну оцінку PNL, встановлення цілей, контроль ризиків і підвищує загальну ефективність і точність торгівлі. Користувачі можуть приймати більш обґрунтовані та раціональні торгові рішення, зрештою покращуючи свій досвід торгівлі.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT