Як користуватися тестовою мережею Nillion: покроковий посібник





Nillion докорінно змінює безпеку даних, уможливлюючи "сліпі обчислення", що дозволяє обробляти зашифровані дані без розшифрування. В межах свого розвитку тестова мережа Nillion вже функціонує, пропонуючи користувачам можливість взаємодіяти з екосистемою, купуючи й використовуючи тестові токени NIL.





У цьому посібнику ми розповімо все, що вам потрібно знати про тестову мережу Nillion, зокрема про те, як отримати тестові токени NIL, надсилати токени NIL і здійснювати їх стейкінг.









Nillion Network (NIL) — це децентралізована мережа, розроблена для підвищення конфіденційності даних за допомогою передових криптографічних методів, таких як багатосторонні обчислення (MPC). Мережа дозволяє безпечно обробляти дані на безлічі нодів, не розкриваючи їхній зміст, що робить її ідеальною для застосування у сферах фінансів, охорони здоров'я та навчання штучного інтелекту.





Токен NIL займає центральне місце в екосистемі Nillion і використовується для різних цілей, зокрема стейкінгу, управління і комісій за транзакції. Поки проєкт знаходиться на стадії тестування, користувачі можуть вивчити його функціональність, отримавши тестові токени NIL і здійснюючи транзакції.









Взаємодія з тестовою мережею Nillion дозволяє вам:

випробувати інфраструктуру мережі з погляду безпеки ще до запуску основної мережі;

тестувати транзакції й механізм стейкінгу без фінансового ризику;

отримати потенційні переваги раннього доступу до майбутніх розробок;

дослідити, як працюють "сліпі обчислення" і зрозуміти їхній вплив на конфіденційність даних.













Перш ніж взаємодіяти з тестовою мережею Nillion, вам потрібен підтримуваний гаманець. Наразі сумісними є гаманці Keplr і Leap. Якщо у вас немає гаманця Keplr, дотримуйтесь цієї інструкції з його встановлення.









Після того, як ваш гаманець Keplr налаштовано, виконайте наступні кроки, щоб додати тестову мережу Nillion:

Перейдіть до списку блокчейнів Keplr. 1)

2) Знайдіть "Nillion Testnet" і клацніть, щоб додати.









3) Скопіюйте вашу адресу Nillion Testnet із Keplr.









Тепер, коли ваш гаманець готовий, запросіть безплатні тестові токени NIL від Nillion Faucet.









2) Клацніть на кнопку Start.

3) Вставте адресу вашого гаманця Nillion Testnet (скопійовану з Keplr).

4) Пройдіть перевірку капчі та клацніть на кнопку Continue.

5) Зачекайте кілька хвилин, поки транзакція буде оброблена – і ваші токени NIL будуть надіслані на ваш гаманець.

Примітка: ви можете отримувати тестові токени NIL раз на 24 години.









Щоб протестувати транзакції в тестовій мережі Nillion, ви можете надіслати NIL іншим користувачам тестової мережі:









Перейдіть на оглядач тестової мережі Nіillion. 1)

2) Прокрутіть вниз і клацніть на ім'я будь-якого валідатора, щоб переглянути адресу його гаманця.









3) Скопіюйте адресу його гаманця.

4) Відкрийте свій гаманець Keplr, клацніть на Send і введіть адресу одержувача.

5) Виберіть суму NIL для надсилання і підтвердьте транзакцію.









Стейкінг токенів NIL допомагає захищати мережу і є ключовою функцією екосистеми Nillion. Ось як почати стейкінг ваших тестових NIL:









Перейдіть на сторінку стейкінгу Nillion. 1)

2) Клацніть на Connect Wallet у верхньому правому кутку.

3) Виберіть Delegate і виберіть валідатора зі запропонованого списку.

4) Введіть суму токенів NIL, стейкінг якої ви хочете здійснити, й підтвердьте транзакцію.









MEXC Airdrop+ — це ексклюзивна платформа, на яку користувачі можуть здійснити депозит токенів NIL і виконувати завдання, щоб заробити більше винагород. Отримуйте доступ до проєктів на ранніх стадіях і заробляйте на величезному призовому пулі, просто здійснючи депозит своїх токенів NIL і торгуючи. Спробуйте і позмагайтеся за частку від 270 000 USDT!













Тестова мережа Nillion — це унікальна можливість випробувати інноваційну криптографічну технологію в дії. Користуючись нею, ви зможете вивчити механізми стейкінгу, швидкість транзакцій і функції безпеки власноруч, і все це під час підготовки до запуску майбутньої основної мережі.





Ніяких фінансових ризиків: транзакції використовують тестові токени NIL.

Практичний досвід роботи з безпекою на основі MPC.

Потенційні переваги для перших користувачів після запуску основної мережі.



