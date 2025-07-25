Як користуватися функцією експорту даних акаунту MEXC





Щоб допомогти користувачам швидко експортувати свою особисту історію торгівлі та фінансування, на MEXC запущено функцію самообслуговування для експорту даних акаунтів, що дозволяє користувачам легко експортувати дані за останні 540 днів.









Універсальне рішення: усі завдання з експорту даних доступні на одній сторінці, що робить його простим і зручним для самостійного виконання.

Гнучкий вибір: підтримується експорт даних за період до 540 днів з можливістю налаштування параметрів фільтрації.

Швидкий доступ: можливість завантаження данних вручну або надсилання їх на вказану електронну адресу для зручного доступу в будь-який час.









Довідковий центр. Перейдіть на офіційний сайт MEXC і ввійдіть в акаунт. На головній сторінці прокрутіть сторінку донизу і клацніть на









На сторінці довідкового центру клацніть на Експорт даних акаунту в розділі Самообслуговування.









На сторінці експорту даних акаунту виберіть причину експорту даних відповідно до вашої ситуації, а потім клацніть Далі.









Виберіть тип даних для експорту: ф'ючерси, спот, історія фінансування, фіат, Earn. У цьому прикладі ми продемонструємо експорт ф'ючерсних даних.

1) Виберіть ф'ючерсні дані, які ви бажаєте експортувати, зокрема історії позицій, ордерів, торгівлі, потоку капіталу, виписку з ф'ючерсного рахунку та історію копі-трейдингових ордерів. 2) Встановіть часовий діапазон для експорту даних. Кожен звіт підтримує дані за останні 540 днів (до попереднього дня). 3) Виберіть формат експорту: Excel або PDF, залежно від вашого конкретного випадку використання. Примітка: формат Excel підтримує шифрування файлів.

Надіслати на ел. пошту після створення, щоб експортовані дані були надіслані на електронну пошту, пов'язану з вашим акаунтом. Якщо ви не вибрали цю опцію або якщо електронна пошта не прив'язана, ви можете завантажити дані зі сторінки Історія експорту. 4) Виберіть опцію, щоб експортовані дані були надіслані на електронну пошту, пов'язану з вашим акаунтом. Якщо ви не вибрали цю опцію або якщо електронна пошта не прив'язана, ви можете завантажити дані зі сторінки

5) Після того, як ви заповнили необхідну інформацію на сторінці ф'ючерсних даних, клацніть Експорт. Ви можете експортувати дані вашого акаунту до 10 разів на календарний місяць для історій спотової торгівлі, ф'ючерсної торгівлі та фінансування відповідно.









Після експорту MEXC повідомить вас електронною поштою або SMS. Посилання для завантаження буде дійсне протягом 7 днів, тому, будь ласка, не забудьте завантажити його протягом цього періоду.









Функція експорту даних акаунту MEXC дозволяє вам легко експортувати історію торгівлі та фінансування в спрощеному процесі. Якщо ви хочете експортувати більш персоналізовані дані, такі як конкретні пари або типи ордерів, ви можете перейти на сторінки експорту історій спотових ордерів, ф'ючерсних ордерів або фінансування.









3.1 Що робити, якщо запис не вдається створити?

Ви можете спробувати оновити сторінку і повторити спробу експорту, або звернутися до служби підтримки клієнтів, щоб отримати допомогу з експортом вручну.





3.2 Де можна завантажити файл експортованих даних?

Перейдіть до Довідкового центру → Експорт даних акаунту → Історія експорту. Посилання дійсне протягом 7 днів.





3.3 Як можна надіслати запит для експорту даних, які наразі недоступні?





3.4 Що робити, якщо мені потрібно експортувати дані за період, що перевищує 540 днів? Ми щиро розуміємо важливість доступу до ваших історичних торгових даних. Наразі платформа підтримує експорт записів за останні 540 днів. Дані, що перевищують цей термін, наразі недоступні. Ми рекомендуємо періодично створювати резервні копії ваших записів, щоб забезпечити постійний доступ до вашої повної історії торгівлі. Для отримання допомоги з експортом персоналізованих даних, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів. На MEXC ми цінуємо ваші відгуки та вітаємо ваші пропозиції щодо покращення наших послуг.



