Як використовувати ШІ для створення торгового grid-бота





Grid торгівля — це кількісна та автоматизована стратегія торгівлі. Детальний опис та інструкцію для користувача можна знайти в статті « Що таке ф'ючерсна grid торгівля на MEXC ».









Штучний інтелект використовує глибокий аналіз історичних даних ринку та тенденцій цін у реальному часі для певної торгової пари. Він інтелектуально та автоматично встановлює оптимальний діапазон цін, кількість grid та множник плеча для користувача.









Щоб скористатися ШІ: перейдіть на сторінку ШІ. перейдіть на сторінку grid торгівлі і в правій частині під розділом створення grid виберіть режим









Виберіть напрямок: виберіть між нейтральною, лонг або шорт стратегією, виходячи з ринкових тенденцій.





Нейтральний: найкраще підходить для бічних ринків з частими коливаннями цін і відсутністю чіткої тенденції.

Лонг: ідеально підходить для ринків зі загальною тенденцією до зростання.

Шорт: підходить для ринків зі загальною тенденцією до зниження.









Виберіть тривалість: виберіть тривалість, яка відповідає вашому торговому плану. Чим довша тривалість, тим ширший діапазон цін і нижча частота виконання.









Створіть grid бота: скопіюйте рекомендовану стратегію, введіть суму інвестицій, і ви зможете швидко запустити бота ф'ючерсної ШІ-grid.









Додаткові налаштування (необов'язково): ви також можете налаштувати такі параметри:





Режим контролю ризику: увімкніть цю опцію, щоб зменшити ризик ліквідації під час роботи бота.





Ціна активації: бот активується тільки тоді, коли остання ринкова ціна досягне цього значення. Якщо не встановлено, бот почне працювати відразу після створення. Ціна активації повинна знаходитися в межах вибраного діапазону цін.





Верхня стоп-ціна: коли ринкова ціна підніметься до цього рівня, бот автоматично припинить торгівлю. Це можна використовувати для цілей TP/SL. Примітка: верхня стоп-ціна повинна бути вищою за поточну ринкову ціну.





Нижня стоп-ціна: коли ціна впаде до цього рівня, бот автоматично припинить торгівлю. Це також можна використовувати для цілей TP/SL. Примітка: нижня стоп-ціна повинна бути нижчою за поточну ринкову ціну.





TP/SL: встановивши ціни тейк-профіту та стоп-лосу, ви можете ефективно зафіксувати прибуток або обмежити збитки під час волатильності ринку, що допоможе уникнути зворотного руху прибутку або великих просадок через раптові коливання цін.









Створити бота: після налаштування всіх параметрів просто натисніть Створити бота, щоб запустити його.









Наразі торгівля за допомогою grid бота підтримує понад 50 ф'ючерсних пар, а згодом буде додано ще більше. Якщо вибраний вами токен не має налаштувань ШІ, це означає, що ця торгова пара ще не підтримується для торгівлі за допомогою grid бота.



