Як використовувати ШІ для створення торгового grid-бота

6 серпня 2025MEXC
Grid торгівля — це кількісна та автоматизована стратегія торгівлі. Детальний опис та інструкцію для користувача можна знайти в статті «Що таке ф'ючерсна grid торгівля на MEXC».

1. Що таке ф'ючерсна ШІ-grid


Штучний інтелект використовує глибокий аналіз історичних даних ринку та тенденцій цін у реальному часі для певної торгової пари. Він інтелектуально та автоматично встановлює оптимальний діапазон цін, кількість grid та множник плеча для користувача.

2. Як користуватися ф'ючерсною ШІ-grid


Щоб скористатися ШІ: перейдіть на сторінку grid торгівлі і в правій частині під розділом створення grid виберіть режим ШІ.


Виберіть напрямок: виберіть між нейтральною, лонг або шорт стратегією, виходячи з ринкових тенденцій.

  • Нейтральний: найкраще підходить для бічних ринків з частими коливаннями цін і відсутністю чіткої тенденції.
  • Лонг: ідеально підходить для ринків зі загальною тенденцією до зростання.
  • Шорт: підходить для ринків зі загальною тенденцією до зниження.


Виберіть тривалість: виберіть тривалість, яка відповідає вашому торговому плану. Чим довша тривалість, тим ширший діапазон цін і нижча частота виконання.


Створіть grid бота: скопіюйте рекомендовану стратегію, введіть суму інвестицій, і ви зможете швидко запустити бота ф'ючерсної ШІ-grid.


Додаткові налаштування (необов'язково): ви також можете налаштувати такі параметри:

Режим контролю ризику: увімкніть цю опцію, щоб зменшити ризик ліквідації під час роботи бота.

Ціна активації: бот активується тільки тоді, коли остання ринкова ціна досягне цього значення. Якщо не встановлено, бот почне працювати відразу після створення. Ціна активації повинна знаходитися в межах вибраного діапазону цін.

Верхня стоп-ціна: коли ринкова ціна підніметься до цього рівня, бот автоматично припинить торгівлю. Це можна використовувати для цілей TP/SL. Примітка: верхня стоп-ціна повинна бути вищою за поточну ринкову ціну.

Нижня стоп-ціна: коли ціна впаде до цього рівня, бот автоматично припинить торгівлю. Це також можна використовувати для цілей TP/SL. Примітка: нижня стоп-ціна повинна бути нижчою за поточну ринкову ціну.

TP/SL: встановивши ціни тейк-профіту та стоп-лосу, ви можете ефективно зафіксувати прибуток або обмежити збитки під час волатильності ринку, що допоможе уникнути зворотного руху прибутку або великих просадок через раптові коливання цін.


Створити бота: після налаштування всіх параметрів просто натисніть Створити бота, щоб запустити його.


Наразі торгівля за допомогою grid бота підтримує понад 50 ф'ючерсних пар, а згодом буде додано ще більше. Якщо вибраний вами токен не має налаштувань ШІ, це означає, що ця торгова пара ще не підтримується для торгівлі за допомогою grid бота.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

