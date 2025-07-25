Як торгувати токенізованими акціями на MEXC









Токенізовані акції — це цифрові токени, що представляють право власності або права на реальні акції. Зазвичай ці токени випускаються на блокчейні й дозволяють записувати, передавати та керувати правами власності на акції за допомогою технології блокчейн. Інвестори не володіють безпосередньо паперовими акціями, натомість вони утримують цифрові токени, що відповідають конкретним акціям. Деякі токенізовані акції можуть надавати власникам еквівалентні права, як-от зростання вартості, дивіденди та інші вигоди, аналогічні до тих, що надаються власникам базових акцій.









Порівняно з традиційною торгівлею акціями, токенізовані акції мають низку ключових переваг:





Всесвітня доступність: доступні для торгівлі цілодобово без обмежень за регіоном або торговими годинами традиційних ринків.

Висока ліквідність: нижній поріг інвестицій дозволяє користувачам інвестувати навіть невеликі суми.

Прозорість: усі транзакції записуються в незмінному реєстрі, що підвищує рівень довіри та можливість аудиту.

Збільшення ефективності: смартконтракти автоматизують процеси, скорочуючи час розрахунків й операційні витрати.





Токенізовані акції поєднують відкритість блокчейн-технологій з ціннісною основою традиційних цінних паперів, усуваючи географічні та часові бар'єри, а також значно підвищуючи ліквідність і композитність активів. Їх часто описують як «фінансові лего».

Згідно з даними RWA.xyz , ринок токенізованих акцій продовжує зростати з початку 2025 року. Станом на 9 липня сукупний обсяг ринку перевищив 400 млн $, а за прогнозами очікується його зростання до трильйонів доларів у майбутньому.













На сьогодні в галузі існує дві основні моделі реалізації токенізованих акцій:





1) Токени безпеки, забезпечені активами у співвідношенні 1:1: прикладом є платформи на кшталт xStocks. У цій моделі токен (наприклад, TSLAX, що відповідає акціям Tesla) прямо або опосередковано відображає право власності або право на реальні акції (TSLA) в межах чинної юридичної бази. Такий підхід створює ончейн-відображення реальних акцій, зосереджуючись на автентичності та прозорості базового активу.





2) Токени на основі деривативних контрактів: прикладом є платформи на кшталт Robinhood. У цій моделі токенізовані акції не передбачають юридичного права власності на базові акції. Натомість вони відображають контракт деривативу між користувачем і стороною, як Robinhood Europe, що відстежує ціну акції. З юридичного погляду це позабіржовий (OTC) дериватив, а ончейн-токен виконує роль цифрового сертифіката, що підтверджує права в межах цього контракту.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, На MEXC Спот тепер доступний вибір токенізованих акцій США, що підтримуються xStocks, зокрема TSLAX SPYX та інші. Ці токенізовані акції американських компаній можна знайти в розділі Токенізовані акції на сторінці «Ринок» платформи MEXC. Підтримка торгівлі токенізованими акціями на MEXC дозволяє інвесторам зручно отримати доступ до акцій всесвітньо відомих компаній за допомогою USDT, відкриваючи швидкі й гнучкі можливості для глобальних інвестицій.









Ви можете перейти безпосередньо до розділу Токенізовані акції та клацнути на кнопку Торгівля, щоб опинитися на сторінці спотової торгівлі. Або ж ви можете ввести назву токена (наприклад, «TSLAX») у рядок пошуку, щоб перейти безпосередньо на сторінку його спотової торгівлі.













Виберіть тип ордера, який найкраще відповідає вашим потребам торгівлі, щоб придбати токенізовані акції та завершити транзакцію. Наразі MEXC пропонує торгівлю токенізованими акціями без комісії, що значно спрощує вхід на ринок та полегшує участь в інвестуванні в якісні глобальні акції для ширшого кола користувачів.





