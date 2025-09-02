Посібник з торгівлі ф'ючерсами на MEXC (застосунок)





Торгівля ф'ючерсами на MEXC надає користувачам розширений спосіб торгівлі цифровими валютами. На відміну від спотової торгівлі, ф'ючерсна має особливу торгову логіку і методи відкриття угод. Ця стаття допоможе користувачам MEXC, які тільки починають торгівлю ф'ючерсами, зробити стрибок від 0 до 1. Вона слугує посібником для початківців з торгівлі ф'ючерсами, полегшуючи новачкам перехід на ф'ючерсну торгівлю.









Платформа для торгівлі ф'ючерсами MEXC поділяється на ф'ючерси USDT-M та ф'ючерси Coin-M:





Ф'ючерсні контракти USDT-M розраховуються в USDT: якщо ви маєте USDT, то у вас є можливість брати участь у торгівлі ф'ючерсами великої кількості криптовалют на MEXC.





Ф'ючерсні контракти Coin-M розраховуються в криптовалютах, таких як BTC, ETH тощо.





У цій статті ми розглянемо ф'ючерси USDT-M як приклад.









Перед початком торгівлі ф'ючерсами необхідно мати достатню кількість активів (наприклад, USDT) на своєму ф'ючерсному рахунку.









1）Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Гаманці] - [Переказ].

2）Підтвердьте переказ: переказ зі [Спот] до [Ф'ючерси].

3）Виберіть криптовалюту. (Для прикладу ми використовуємо [USDT]).

4）Введіть суму переказу.

5）Торкніться кнопки [Переказ].













Оскільки [Режим позиції], [Режим маржі] і [Режим кредитного плеча] можуть впливати на ваші прибутки і збитки в процесі торгівлі ф'ючерсами, MEXC рекомендує дотримуватися наступної послідовності дій при розміщенні ордерів:





Встановіть [Режим позиції], [Режим маржі] та [Режим кредитного плеча] → виберіть режим ордера → встановіть параметри → підтвердьте ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].









[Режим хеджування]: можна одночасно відкрити лонг і шорт позицій за однією ф'ючерсною торговою парою.





[Односторонній режим]: можна утримувати тільки один тип позиції (лонг або шорт) для однієї ф'ючерсної торгової пари.





Наприклад, в режимі хеджування можна утримувати як лонг, так і шорт позиції за ф'ючерсною парою BTC/USDT. В односторонньому режимі ви можете утримувати лише лонг або шорт позицію за ф'ючерсною парою BTC/USDT.





Взаємозв'язок між режимом позиції та існуючими позиціями / відкритими ордерами: якщо у вас є вже існуючі позиції або відкриті ордери, то буде неможливо змінити режим позиції.









1）Торкніться позначки [...] у верхньому правому куті сторінки торгівлі ф'ючерсами.

2）Торкніться [Налаштування].

3）Торкніться [Режим позиції].

4）Виберіть [Режим хеджування] або [Односторонній режим].













Ізольована маржа: у цьому режимі позиція для кожного ордера розраховується незалежно, коли ордер спрацював. Якщо необхідно додати до позиції, навіть якщо у вас достатньо активів на іншому акаунті ізольованої маржі або крос-маржі, автоматичного додавання за цією торговою парою не буде. Потрібно буде додати позиції вручну.





Наприклад: у режимі ізольованої маржі користувач має 1000 USDT на ф'ючерсному рахунку, використовує лише 200 USDT як початкову маржу і відкриває лонг позицію BTC. У разі ліквідації користувач втратить лише 200 USDT, а не всі активи на балансі рахунку.





Крос-маржа: у цьому режимі весь доступний баланс рахунку у відповідній валюті розрахунку використовується як маржа для підтримки вашої позиції, а також для запобігання ліквідації. У крос-маржі, якщо чиста вартість активів є недостатньою для задоволення вимог підтримуючої маржі, спрацює примусова ліквідація. Якщо позиція буде ліквідована, користувач втратить всі активи у відповідній валюті розрахунку.





Наприклад: у режимі крос-маржі користувач має 1000 USDT на ф'ючерсному рахунку, використовує тільки 200 USDT як початкову маржу і відкриває лонг позицію в BTC. У разі ліквідації користувач втратить всі USDT на балансі рахунку.





Зв'язок між режимом маржі та існуючими позиціями / відкритими ордерами: коригування режиму маржі не впливає на існуючі позиції та відкриті ордери.









1）Торкніться позначки маржі [Ізольована] у верхньому лівому куті сторінки торгівлі ф'ючерсами.

2）Проведіть вліво або вправо, щоб вибрати відповідний режим маржі: [Ізольована] або [Крос].

3）Встановіть прапорець [Застосувати коригування режиму маржі до всіх ф'ючерсів].

4）Торкніться [Підтвердити].













[Простий режим]: у цьому режимі для лонг і шорт позицій використовується однакове кредитне плече й однаковий режим маржі.





[Розширений режим]: у цьому режимі для лонг і шорт позицій використовується різне кредитне плече та різні режими маржі.





Наприклад: У [Простий режим] безпосередньо можна встановити маржу ([Ізольована] / [Крос]) і множник кредитного плеча.









У [Розширений режим] можна окремо встановити маржу ([Ізольована] / [Крос]) і множник кредитного плеча як для лонг, так і для шорт позицій.









Взаємозв'язок між режимом кредитного плеча та існуючими позиціями /відкритими ордерами: якщо вже є існуючі позиції або відкриті ордери за будь-якою ф'ючерсною парою, то змінити кредитне плече буде неможливо. Зміна режиму кредитного плеча застосовується однаково до всіх ф'ючерсних торгових пар.









1）Торкніться позначки [...] у верхньому правому куті сторінки торгівлі ф'ючерсами.

2）Торкніться [Налаштування].

3）Торкніться [Режим кредитного плеча].

4）Виберіть [Простий режим] або [Розширений режим].













Щоб покращити процес розміщення ордерів для користувачів MEXC, можна налаштувати положення графіка K-лінії на сторінці торгівлі ф'ючерсами перед тим, як приступити до операцій.





1）Торкніться [...] у верхньому правому куті сторінки торгівлі ф'ючерсами.

2）Торкніться [Налаштування].

3）Торкніться [Графік K-лінії на сторінці торгівлі].

4）Виберіть [Зверху] або [Знизу].

5）Торкніться [Підтвердити].









Для більш детальної інформації, ознайомтесь зі статтею " Як налаштувати параметри ф'ючерсів ".









Послідовність дій: встановити ціну → встановити базову одиницю ф'ючерсів → вказати суму → налаштувати [Строк дії] (необов'язково) → розмістити ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].





Лімітні ордери: фактично, коли трейдери використовують лімітні ордери, вони мають на меті "купити дешево і продати дорого", тобто вони відкривають лонг за ціною, нижчою за останню ринкову ціну, і шорт за ціною, вищою за останню ринкову ціну.





Коли вибираєте [Лімітний ордер], ви можете встановлювати тільки ордери [Відкрити Лонг] за ціною, нижчою за останню ринкову ціну, і [Відкрити Шорт] за ціною, вищою за останню ринкову ціну; в іншому випадку ордер буде виконаний як маркет ордер.





Базові одиниці ф'ючерсів: BTC, USDT і Конт. (скорочення від "Контракт").





Строк дії: залежно від простоти виконання, існують три типи строку дії:





GTC (Good Till Cancelled або "Діє до скасування" — такий ордер буде дійсним до повного виконання або скасування).

IOC (Immediate or Cancel або "Виконати відразу або скасувати" — якщо такий ордер не може бути виконаний негайно за вказаною ціною, його буде скасовано).

FOK (Fill or Kill або "Виконати або анулювати" — такий ордер буде негайно скасовано, якщо він не буде виконаний у повному обсязі).









1）Встановіть ціну.

2）Вкажіть базову одиницю ф'ючерсів.

3）Зазначте суму.

4）Налаштуйте [Строк дії].

5）Розмістіть ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].













Послідовність дій: встановити базову одиницю ф'ючерсів → вказати суму → зазначити MTL (Від маркет ордера до лімітного ордера) (необов'язково) → розмістити ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].





Маркет ордери: такі ордери є найлегшими, бо виконуються за найкращою доступною ринковою ціною.





Базові одиниці ф'ючерсів: BTC, USDT і Конт. (скорочення від "Контракт").





MTL (Від маркет ордера до лімітного ордера): ордер буде виконано за поточною найкращою ціною, а будь-яка невиконана частина буде перетворена у лімітний ордер. Цей тип ордерів підходить для ситуацій, коли неможливо виконати весь ордер у межах маркет ордера.









1）Встановіть базову одиницю ф'ючерсів.

2）Вкажіть суму.

3）Зазначте MTL [Від маркет ордера до лімітного ордера] (необов'язково).

4）Розмістіть ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].













Послідовність дій: встановити тип ціни (Остання, Справедлива або Індексна ціна) та спосіб спрацювання (Ліміт або Маркет) → вказати значення у полі [Тригерна ціна] → встановити значення у полі [Ціна] → встановити базову одиницю ф'ючерсів → встановити суму → (необов'язково) обрати [Час] → розмістити ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].





Тригерні ордери подібні до стоп-лімітних ордерів у спотовій торгівлі: вказавши значення у полях [Тригерна ціна] і [Ціна], можете відкрити лонг або шорт за ціною, вищою за останню ринкову ціну, або за ціною, нижчою за останню ринкову ціну.





[Тригерна ціна] і [Ціна] можуть бути встановлені на Останню, Справедливу або Індексну ціну. Тригерна ціна та ціна виконання виконання можуть бути [Ліміт] або [Маркет].





Базові одиниці ф'ючерсів: BTC, USDT і Конт. (скорочення від "Контракт").





Час: Довгострокові, 7 днів і 24 години.









1）Встановіть тип ціни: Остання, Справедлива та Індексна ціна.

2）Оберіть спосіб спрацювання: Ліміт або Маркет.

3）Вкажіть значення у полі [Тригерна ціна].

4）Встановіть значення у полі [Ціна].

5）Зазначте базову одиницю ф'ючерсів.

6）Вкажіть суму.

7）Оберіть [Час] (необов'язково).

8）Розмістіть ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].













Послідовність дій: виберіть [Коефіцієнт] або [Цінова відстань] → вкажіть значення у полі [Коефіцієнт] або [Цінова відстань] → зазначте базову одиницю ф'ючерсів → введіть суму → вкажіть значення у полі [Ціна активації] (необов'язково) → розмістіть ордер [Відкрити Шорт / Відкрити Лонг].





Трейлінг-стоп ордери схожі на стоп-лімітні ордери з функцією трейлінгу, тобто це означає відкриття лонг та/або шорт за ціною, вищою та/або нижчою за останню ринкову ціну. [Тригерна ціна] розраховується на основі найвищої або найнижчої ціни за проміжок часу в 10 хвилин.





Коли відкриваєте лонг ("Відкрити Лонг"): Тригерна ціна = (1 + Цінова відстань) * Історична найвища ціна (10-хвилинний період). Коли відкриваєте шорт ("Відкрити Шорт"): Тригерна ціна = (1 - Цінова відстань) * Історична найнижча ціна (10-хвилинний період).





[Ціна активації] — це умова спрацювання трейлінг–стоп ордера. Якщо ви не встановите значення у полі [Ціна активації], тригерний ордер буде негайно розміщений як маркет ордер, коли остання ціна (або ринкова ціна) досягне тригерної ціни. Якщо ви вкажете ціну активації, то тригерна ціна буде згенерована після активації ордера.





Ціною активації може бути встановлена Остання, Справедлива або Індексна ціна.









1）Виберіть [Коефіцієнт] або [Цінова відстань].

2）Встановіть значення у полі [Коефіцієнт] або [Цінова відстань].

3）Зазначте базову одиницю ф'ючерсів.

4）Вкажіть суму.

5）Встановіть значення у полі [Ціна активації] (необов'язково).

6）Розмістіть ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].













Послідовність дій: встановити ціну → встановити базову одиницю ф'ючерсів → встановити суму → розмістити ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].





Ордери "Тільки розміщення" гарантують, що трейдер завжди є мейкером. Коли угода виконується, трейдер, як постачальник ліквідності, заробляє комісії за торгівлю.





Базові одиниці ф'ючерсів: BTC, USDT і Конт. (скорочено від "Контракт).









1）Встановіть ціну.

2）Зазначте базову одиницю ф'ючерсів.

3）Встановити суму.

4）Розмістіть ордер [Відкрити Шорт] / [Відкрити Лонг].











3.5 Як визначається максимальний розмір позиції

На торговій панелі ви можете переглянути максимальний розмір позиції, доступний для відкриття лонг або шорт позиції.

Як розраховується максимальний розмір позиції: коли ви розміщуєте ф’ючерсний ордер, система спочатку обчислює максимальний розмір позиції, яку ви можете відкрити. Якщо ви зміните одиницю позиції на USDT або токен, що використовується в торговій парі, система перетворить кількість в еквівалентну вартість USDT або суму токена. Максимальна сума, яку можна відкрити на сторінці, означає максимальну суму, яку ви можете відкрити в лонг або шорт позиції згідно з поточним вибраним кредитним плечем.



Спосіб розрахунку для різних одиниць позиції (сума токена, USDT, кількість)

Макс. відкрита лонг/шорт позиція (контракт, "конт." скорочено) = доступна маржа / [орієнтовна ціна виконання * розмір конт. * (початкова ставка маржі + 2 * орієнтовна ставка комісії)] Макс. відкриття (значення USDT) = конт. * розмір ф’ючерсів * ціна Макс. відкриття (сума токена) = конт. * розмір ф’ючерсів

Примітка: 1) Орієнтовна ціна входу та орієнтовна ставка комісії (використовується для розрахунку орієнтовних комісій за відкриття та закриття) залежать від типу ордера (маркет чи лімітний) і напрямку угоди (лонг чи шорт). 2) Лімітні ордери: система використовує вашу введену ціну як орієнтовну ціну входу (виконуються як ордери мейкера). 3) Маркет ордери: система використовує найкращу доступну ціну з книги ордерів — бід 1 для відкриття шорт позиції та аск 1 для відкриття лонг позиції.

Кількість конт. має бути цілим числом. Якщо обчислене значення містить десятковий дріб, воно буде округлено в меншу сторону.













Якщо ваш ордер не спрацював, перевірте [Відкриті ордери] та [Історія ордерів].













Якщо ваш ордер спрацював, перевірте у розділі [Позиції].













Якщо ваш ордер спрацював і був отриманий прибуток або збиток, ви можете закрити позицію в потрібний момент, виходячи зі своїх очікувань. Крім того, можна закрити позицію, встановивши параметри тейк-профіт і стоп-лос до або після розміщення ордера. Для отримання додаткової інформації зверніться до статті: " Налаштування тейк-профіт і стоп-лоc при торгівлі ф'ючерсами ".









Примусова ліквідація — це пасивне закриття. Щоб гарантувати, що збитки не будуть перевищувати депоновану маржу, MEXC примусово розрахує відкриті позиції, що залишилися, коли наявна маржа буде нижчою за необхідну суму для підтримки позиції. Для отримання додаткової інформації зверніться до статті: " Що таке примусова ліквідація? ".









У цій статті надається детальний огляд трьох основних етапів торгівлі ф'ючерсами: переказ коштів, розміщення (5 типів) ордерів та моніторинг ордерів. Враховуючи перший досвід торгівлі ф'ючерсами, для кожного способу розміщення ордерів наведено базову послідовність дій, що зменшує складність торгівлі ф'ючерсами. Деяка інформація також представлена у стислій формі у вигляді зображень. Ознайомившись з торгівлею ф'ючерсами, можете розглянути можливість спрощення необхідних торгових дій на основі свого досвіду, наприклад, класифікувати 5 типів ордерів за складністю їх виконання. Якщо бажаєте обмінятися досвідом торгівлі з іншими користувачами, приєднуйтеся до нашої офіційної групи в Telegram або слідкуйте за офіційним акаунтом у Twitter.





Відмова від відповідальності: ця стаття не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь-ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.