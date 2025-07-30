Як торгувати безстроковими ф'ючерсами крипто-форекс на MEXC





Безстрокові ф'ючерси крипто-форекс — це фінансові деривативи, які дозволяють інвесторам спекулювати на цінових коливаннях криптовалют, як вгору, так і вниз, без фактичного володіння або передачі цифрових активів, на основі яких вони створені.









У порівнянні з традиційною торгівлею форекс, безстрокові ф'ючерси крипто-форекс мають наступні переваги:





Низький вхідний бар'єр: просте налаштування акаунту з можливістю торгувати невеликими сумами.

Висока ліквідність та торгівля 24/7: крипторинки ніколи не закриваються, що дозволяє торгувати у будь-який час.

Режим хеджування: відкривайте лонг (бичачі) або шорт (ведмежі) позиції, щоб отримувати прибуток за будь-яких ринкових умов.

Підтримка кредитного плеча: дозволяє відкривати більші позиції за меншого обсягу інвестованого капіталу, збільшуючи потенційний прибуток.









На головній сторінці MEXC клацніть на вкладку Ринки у верхній навігаційній панелі. Прокрутіть сторінку «Ринки» вниз, і під категорією Ф'ючерси ви знайдете розділ Форекс.









Наразі MEXC підтримує безстрокові ф'ючерси форекс для основних валют, зокрема євро ( EUR ), британський фунт ( GBP ), австралійський долар ( AUD ), турецька ліра ( TRY ), швейцарський франк ( CHF ), бразильський реал ( BRL ), японська єна ( JPY ) та канадський долар ( CAD ).





Зверніть увагу: торгівля безстроковими ф'ючерсами форекс може бути недоступна в деяких країнах або регіонах. Щоб отримати найточнішу та найактуальнішу інформацію щодо доступності, будь ласка, звертайтеся до даних, вказаних на сторінці торгівлі.









Клацніть на кнопку Торгувати, щоб перейти на відповідну сторінку торгівлі безстроковими ф'ючерсами форекс. На панелі ордерів виберіть бажаний тип ордера, налаштуйте кредитне плече, введіть кількість і виберіть Відкрити лонг або Відкрити шорт, щоб відкрити позицію.





Для отримання детальної інформації про торгівлю ф'ючерсами, будь ласка, зверніться до наступних посібників:









Крім того, ви можете безпосередньо ввести назву безстрокових ф'ючерсів форекс, якими хочете торгувати, в рядок пошуку. Клацніть на відповідну пару, щоб перейти на її сторінку торгівлі, а потім розмістіть ордер.









На платформі MEXC торгівля крипто-форекс доступна як на ф'ючерсному, так і на спотовому ринку. Якщо вас насторожує волатильність ф'ючерсної торгівлі, ви можете обрати спотову торгівлю, яка зазвичай має нижчий рівень ризику. Незалежно від обраного способу торгівлі, MEXC пропонує широкий вибір інструментів та детальні інструкції, що допоможуть вам скористатися ринковими можливостями та примножити свої активи.



