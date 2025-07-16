Як розрізняти різні типи рахунків MEXC





Нових користувачів, особливо тих, які тільки починають працювати на MEXC, наявність кількох рахунків може збити з пантелику. У цій статті ми пояснюємо різні типи рахунків на MEXC і як вони пов’язані між собою.









На MEXC є чотири типи рахунків: спотовий, ф’ючерсний, фіатний і копі-трейдинговий.









Спотовий рахунок – це рахунок, який використовується для спотової торгівлі. Коли ви займаєтеся спотовою торгівлею на платформі MEXC, криптоактиви, які ви використовуєте, надходять із спотового рахунку.









Ф’ючерсний рахунок – це рахунок, який використовується для торгівлі ф’ючерсами. Коли ви займаєтеся ф’ючерсною торгівлею на платформі MEXC, включаючи контракти USDT-M і Coin-M, криптовалютні активи, які ви використовуєте, надходять із ф’ючерсного рахунку.









Фіатний рахунок – це рахунок, який використовується для депозитів і зняття коштів. Коли ви обмінюєте фіатну валюту на криптовалюту або конвертуєте криптовалюту назад у фіатну валюту, ці транзакції проводяться за допомогою фіатного рахунку.









У ф'ючерсній торгівлі існує такий спосіб торгівлі, який називається копі-трейдинг. Копі-трейдинг означає копіювання інших професійних трейдерів. Коли трейдер розміщує провідну угоду, система розміщує ордер за вас на основі цієї ж стратегії трейдера. В результаті трейдер отримає частину вашого прибутку. Коли ви торгуєте ф’ючерсами за допомогою копі-трейдингу, активи, пов’язані з цим способом, зберігаються на копі-трейдинговому рахунку. Важливо зазначити, що, незважаючи на те, що копі-трейдинг є формою ф’ючерсної торгівлі, активи, пов’язані з копі-трейдингом, зберігаються на окремому копі–трейдинговому рахунку.





Якщо ви хочете дізнатися більше про копі-трейдинг, ви можете прочитати статтю " Посібник MEXC з копі-трейдингу ".









Ми розкажемо про зв’язки між цими рахунками, просліджуючи шлях ваших активів від моменту входу на платформу MEXC і до виходу з неї.





Коли ви починаєте торгувати, вам потрібно конвертувати свою фіатну валюту в криптовалюту. Конвертована криптовалюта зберігається на вашому фіатному рахунку.





Тепер, коли у вас є криптовалюта на фіатному рахунку і ви хочете розпочати спотову торгівлю, вам потрібно переказати кошти зі свого фіатного рахунку на спотовий рахунок. Так само, якщо ви хочете почати торгівлю ф’ючерсами, вам потрібно переказати активи зі свого фіатного рахунку на ф’ючерсний. За переказ комісія не стягуватиметься.





Активи також можна безпосередньо переказувати між спотовим і ф’ючерсним рахунками.





Якщо ви хочете зайнятися копі-трейдингом, вам потрібно переказати криптовалюту зі свого ф'ючерсного або фіатного рахунку на спотовий рахунок. Після того, як ви надасте інформацію про копі-трейдинг, система перекаже кошти, які ви виділили зі свого спотового рахунку, на ваш рахунок для копі-трейдингу.









Якщо ви тимчасово не бажаєте торгувати та плануєте зняти активи, вам потрібно переказати свою криптовалюту зі спотового, ф’ючерсного та копі-трейдингово рахунку на фіатний. Після цього ви можете завершити процес зняття коштів і конвертувати їх у фіатну валюту.













Відкрийте офіційний сайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. Клацніть [Гаманець] у верхньому правому куті та оберіть [>], щоб перейти на сторінку "Огляд гаманця".









Клацніть [Переказ] у правій частині сторінки. Ви можете переказати активи між будь-якими двома із трьох рахунків: фіатним, спотовим і ф’ючерсним.





Виберіть криптовалюту, яку ви хочете переказати, і введіть суму. Потім клацніть [Переказ], щоб завершити переказ.









Переказ коштів на копі-трейдинговий рахунок недоступний на сторінці [Гаманець]. Вам потрібно перейти на головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і клацнути на [Ф'ючерси] - [Копі-трейдинг].









Виберіть трейдера, за яким ви хочете стежити, і клацніть [Підписатися].









На сторінці трейдера праворуч клацніть [Переказ коштів].









Перекажіть кошти зі свого ф'ючерсного або фіатного рахунку на спотовий рахунок. Виберіть "Криптовалюта", введіть "Кількість", а потім клацніть на [Переказ], щоб завершити операцію.





Важливо зауважити, що якщо ви переказуєте криптовалюту лише на копі-трейдинговий рахунок, ваша криптовалюта з’явиться на спотовому рахунку. Після того, як ви налаштуєте параметри копі-трейдингу, система зробить переказ встановленої суми зі спотового на ваш копі-трейдинговий рахунок.













У мобільному застосунку MEXC на панелі швидкого доступу під рекламним банером клацніть [Ще], виберіть [Загальні функції] - [Переказ]. Ви можете вибрати переказ коштів між будь-якими двома з трьох рахунків: фіатним, спотовим і ф’ючерсним.





Ви також можете торкнутися [Гаманці] у нижньому правому куті головної сторінки та вибрати функцію [Переказ]. Обидва варіанти виконують ту саму функцію.









Переказ коштів на копі-трейдинговий рахунок недоступний через вищезазначені канали переказу. Виберіть [Ще] на панелі швидкого доступу на головній сторінці застосунку. Потім торкніться [Торгівля] і виберіть [Копі-трейдинг]. Виберіть трейдера, за яким ви хочете стежити, і торкніться [Підписатися]. Прокрутіть униз сторінки трейдера і виберіть [Переказ коштів].









Виберіть свій фіатний або ф’ючерсний рахунок як "Джерело коштів". Потім виберіть криптовалюту та введіть кількість перед тим, як натиснути [Переказати зараз], щоб завершити операцію.





Важливо зауважити, що якщо ви переказуєте криптовалюту лише на свій копі-трейдинговий рахунок, криптовалюта з’явиться на вашому спотовому рахунку. Після того, як ви налаштуєте параметри копі-трейдингу, система зробить переказ встановленої суми з вашого спотового рахунку на ваш копі-трейдинговий рахунок.

















Перейдіть на офіційний вебсайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. Клацніть [Гаманець] у верхньому правому куті, виберіть [Історія транзакцій], і ви зможете побачити свою історію переказів у вкладці [Переказ]. На цій сторінці ви також можете перевірити історію інших дій у вкладках: [Депозит], [Зняття], [Відправлено] та [Інші].









Якщо ви хочете переглянути деталі окремого рахунку, ви можете клацнути кнопки для кожного з них над [Історія транзакцій]. Відкриється сторінка відповідного рахунку, яку ви зможете переглядати та налаштовувати.





Наприклад, якщо ви клацните [Спот], ви зможете побачити таку інформацію, як поточний загальний баланс активів, криптовалюти, які у вас є, аналіз PNL тощо у вашому спотовому акаунті. Ви також можете виконувати різні операції, такі як депозит, зняття, відправлення, переказ тощо.













Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть у свій акаунт. Потім торкніться [Гаманці] у нижньому правому куті та виберіть [Огляд]. Торкніться [Переказ]. Виберіть значок блокнота у верхньому правому куті сторінки переказу, щоб перейти на сторінку [Історія переказів]. Тут ви можете переглянути записи про перекази між спотовим і ф’ючерсним рахунками.





Якщо ви вирішите здійснити переказ між іншими рахунками на сторінці [Переказ], наприклад із спотового рахунку на фіатний, торкнувшись значка блокнота у верхньому правому куті, ви побачите записи про перекази між спотовим і фіатним рахунками.









Якщо ви хочете переглянути деталі окремого рахунку, ви можете обрати потрібний вам на сторінці [Гаманці]. Відкриється сторінка відповідного рахунку, яку ви зможете переглядати та налаштовувати.





Наприклад, якщо ви виберете [Спот], ви зможете виконувати різні операції на цій сторінці, такі як депозит, зняття та переказ. Коли ви торкнетеся піктограми блокнота у верхньому правому куті, ви потрапите на сторінку [Історія спотової торгівлі], де ви зможете переглянути [Історія фінансування] і [Виписка зі спотового рахунку].









Розуміння різниці між типами рахунків і способів переказу активів між рахунками може допомогти вам мобілізувати свій капітал для повсякденної торгівлі. MEXC Навчання пропонує різноманітні навчальні посібники зі спотової та ф’ючерсної торгівлі. Ви можете звертатися до статей залежно від ваших потреб.



