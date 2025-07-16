Як здійснювати спотову торгівлю на графіку K-лінії





На сторінці спотової торгівлі MEXC запущено функцію "Швидкий ордер" на графіку К-лінії, що дозволяє розміщувати лімітні ордери безпосередньо з графіка К-лінії.





Ви можете використовувати цю функцію незалежно від того, якому режиму графіка К-лінії ви віддаєте перевагу (Базовий або TradingView). Незалежно від режиму графіка К-лінії, до якого ви найбільше звикли, ця функція працює однаково для обох. У цій статті ми використаємо "Базовий" графік К-лінії для демонстрації. Наразі ця функція доступна лише на вебсайті та не підтримується в режимі кількох графіків









Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, на панелі навігації у вкладці "Спот" зверху виберіть [Спот] зі спадного списку, щоб перейти на сторінку торгівлі.





На сторінці торгівлі над графіком К-лінії виберіть опцію "Швидкий ордер" в налаштуваннях відображення, щоб увімкнути функцію швидкого ордера на графіку К-лінії.













Увімкнувши функцію "Швидкий ордер", перемістіть курсор на графік K-лінії, і праворуч з’явиться позначка [⊕]. Коли курсор знаходиться під поточною останньою ціною, клацніть на позначку [⊕], щоб побачити кнопку [Лімітна купівля].





Введіть потрібну кількість купівлі, а потім клацніть на зелену кнопку [Лімітна купівля], щоб розмістити лімітний ордер. З’явиться спливне вікно, що вказує на успішне розміщення ордера, як показано на анімації нижче.









Щоб переглянути лімітний ордер на купівлю, який ви щойно розмістили, прокрутіть сторінку вниз і перегляньте секцію "Відкриті ордери".









Якщо курсор розташований над поточною останньою ціною, клацніть на позначку [⊕], щоб побачити кнопку [Лімітний продаж]. Введіть потрібну кількість продажу, а потім клацніть на червону кнопку [Лімітний продаж], щоб розмістити лімітний ордер на продаж. З’явиться спливне вікно, що вказує на успішне розміщення ордера, як показано на анімації нижче.









Щоб переглянути лімітний ордер на продаж, який ви щойно розмістили, прокрутіть сторінку вниз і перевірте секцію "Відкриті ордери".





Розміщення лімітних ордерів на графіку К-лінії дозволяє користувачам відстежувати поточні зміни ринкової ціни та підвищувати ефективність ордерів. Наразі на сторінці спотової торгівлі підтримується лише розміщення лімітних ордерів на графіку К-лінії. Якщо ви хочете виконати складніші торгові операції, вам потрібно перейти до панелі ордерів.





Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.