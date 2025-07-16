Як зареєструвати акаунт на MEXC





Етапи реєстрації акаунту MEXC ідентичні для користувачів iOS і Android. У цій статті ми продемонструємо цей процес за допомогою інтерфейсу iOS.





Відкрийте ваш застосунок MEXC. Для нових користувачів перший вхід вважається реєстрацією. Ви можете зареєструватися або увійти за допомогою адреси електронної пошти або номера мобільного телефону. У цьому прикладі ми продемонструємо використання електронної адреси.





Введіть свою електронну адресу та пароль, а потім торкніться [Зареєструватись]. Пароль має містити принаймні 10 символів, а також мати великі та малі літери, цифри та символи.





Якщо у вас є реферальний код, ви можете торкнутися позначки [▾] і ввести його у поле, яке з'явиться. Якщо ви хочете дізнатися більше про реферальну програму, ви можете прочитати статтю " Як запросити друзів зареєструватися на MEXC ".









Торкніться [Отримати код]. Увійдіть до системи за адресою електронної пошти, яка використовувалася для реєстрації, перевірки коду підтвердження. Введіть його в полі коду підтвердження електронної пошти і торкніться [Підтвердити].









На екрані з'явиться повідомлення про успішну реєстрацію. Увійдіть на сторінку MEXC і почніть свій торговий шлях.





Ви також можете відсканувати QR-код на офіційному сайті MEXC, щоб завантажити застосунок.









Якщо у вас виникнуть будь-які питання під час реєстрації, ви можете звернутися по допомогу до нашої служби підтримки клієнтів.





Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.