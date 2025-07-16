Під час певних свят чи важливих подій друзі часто збираються, щоб подарувати та отримати червоні конверти, що може надати атмосфері відчуття захоплення. Для користувачів web3 на MEXC також доступна цяПід час певних свят чи важливих подій друзі часто збираються, щоб подарувати та отримати червоні конверти, що може надати атмосфері відчуття захоплення. Для користувачів web3 на MEXC також доступна ця
Як надсилати та отримувати криптовалютні подарунки на MEXC

16 липня 2025
Під час певних свят чи важливих подій друзі часто збираються, щоб подарувати та отримати червоні конверти, що може надати атмосфері відчуття захоплення. Для користувачів web3 на MEXC також доступна ця функція. Ви можете використати функцію "Подарунки" у застосунку MEXC, щоб поділитися із друзями радістю надсилання та отримання подарунків.

Функція "Подарунки" на MEXC наразі доступна лише у застосунку та не підтримується на вебсайті. Перш ніж скористатися функцією "Подарунки" на MEXC, вам потрібно прив’язати свій номер мобільного телефону та пройти верифікацію KYC, інакше ви не зможете використовувати цю функцію.


Як користуватися функцією подарунків MEXC


Після завершення необхідних приготувань, на головній сторінці застосунку MEXC торкніться кнопки [Ще] під рекламними банерами та виберіть [Подарунки] на вкладці [Подаруки і акції]. Потім торкніться кнопки [Відправити] під червоним конвертом.


1. Звичайний подарунок


На сторінці "Подарунки" виберіть "Токен", введіть загальну суму у поле "Всього", введіть "Кількість" подарункових пакетів, напишіть вітальне повідомлення, виберіть постер для обкладинки, і за бажанням виберіть опцію [Тільки для нових користувачів ]. Після завершення цих кроків, торкніться кнопки [Відправити] у нижньому правому куті.

Якщо ви вибрали [Тільки для нових користувачів], цей подарунок можуть отримати лише нещодавно зареєстровані користувачі, і нові користувачі автоматично стануть рефералами особи, яка надсилає подарунки, тобто вони стануть вашими рефералами.

Якщо подарунок не буде отримано протягом 24 годин або не буде отримано повністю, залишок буде повернено на початковий рахунок.


2. Розіграш подарунка


На сторінці "Подарунки" виберіть "Токен", введіть суму кожного подарунка у "Кількість одиниці", введіть "Кількість" подарункових конвертів, напишіть вітальне повідомлення, виберіть постер для обкладинки та за бажанням поставте виберіть опцію [Тільки для нових користувачів ]. Після завершення цих кроків, торкніться кнопки [Відправити] у нижньому правому куті.

Якщо ви вибрали [Тільки для нових користувачів], цей подарунок можуть отримати лише нещодавно зареєстровані користувачі, і нові користувачі автоматично стануть рефералами особи, яка надсилає подарунки, тобто вони стануть вашими рефералами.

Якщо подарунок не буде отримано протягом 24 годин або не буде отримано повністю, залишок буде повернено на початковий рахунок.


3. Різниця між звичайним подарунком і розіграшем подарунка


Функція "Подарунки" на MEXC поділяється на два види: "Звичайний подарунок" та "Розіграш подарунка". Ключові відмінності між ними полягають у наступному:

1. Для користувачів, які надсилають подарунки: для звичайних подарунків ви вводите суму для кожного подарункового конверта, а загальна сума подарункового конверта – це кількість, помножена на суму окремого подарункового конверта. Для розіграша подарунків ви вводите загальну суму, а загальна сума подарункового пакета – це сума, яку ви вводите.

2. Для користувачів, які отримують подарунки: для звичайних подарунків кожна особа отримує однакову кінцеву суму, тоді як для розіграша подарунків у разі розіграшу кінцева сума, отримана кожною особою, повністю залежить від її удачі, і отримані суми можуть бути неоднаковими.

