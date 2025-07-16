Як вибрати ф'ючерсні торгові пари

Як одна з провідних світових платформ для торгівлі цифровими валютами, MEXC прагне надавати користувачам високоякісні інвестиційні можливості. З огляду на широкий спектр варіантів торгівлі ф'ючерсами, користувачам-початківцям може бути складно вибрати відповідні інвестиційні цілі. Ця стаття має на меті надати користувачам MEXC інформацію, яка допоможе обрати правильні пари для торгівлі ф'ючерсами.









З точки зору торгової поведінки, ф'ючерсних трейдерів можна розділити на дві категорії: "трендові трейдери" та "щоденні трейдери". Фактично, перші роблять більший акцент на довгострокову прибутковість, прагнучи обміняти час на більший потенціал прибутку, в той час як другі зосереджуються на короткострокових прибутках, прагнучи отримати швидкі прибутки і закріпити дохід. Трендові трейдери сподіваються вловити довгострокові тенденції і не займаються щоденною торгівлею, часто утримуючи позиції в одному активі протягом декількох днів, тижнів або навіть місяців. З іншого боку, щоденні трейдери, як правило, укладають угоди протягом одного торгового дня. Таким чином, трендова торгівля підходить для довгострокових інвестицій, в той час як щоденна торгівля краще підходить для короткострокових інвестицій.





Платформа ф'ючерсів MEXC надає ф'ючерсні торгові пари для обох цих типів трейдерів. Ф'ючерсні торгові пари BTC/USDT та ETH/USDT, які лідирують за показниками ліквідності, демонструють дуже сприятливі тенденції до зростання з початку 2024 року. Обидва варіанти підходять для довгострокового інвестування.









Окрім ф'ючерсних торгових пар з токенами, які мають значний вплив на ринок, великий і диверсифікований простір екосистеми криптовалюти включає в себе різні перспективні валюти, що тільки з'являються на ринку. Деякі з цих активів мають невикористаний потенціал завдяки технологічним інноваціям у сфері блокчейну, що є невід'ємним каталізатором зростання їхньої вартості. Більше того, з розширенням ринку альткоїнів торгова активність на ці ф'ючерси різко зросла. Однак на етапі первинного лістингу на ціни криптовалют, можуть впливати ринкові настрої та конкретні події. У той же час, в періоди бокового руху цін провідних ф'ючерсних торгових пар існує ймовірність того, що торгівля ф'ючерсами на такі валюти буде відхилятися від внутрішньоденного тренду. Тому для трейдерів це прибутковий, але пов'язаний з високим ризиком спосіб інвестування. Наприклад, як нова ф'ючерсна торгова пара, STRK/USDT може забезпечити прибуток маржі понад 5% протягом дня.













Однією з переваг торгівлі ф'ючерсами є функція кредитного плеча. На MEXC користувачі можуть торгувати ф'ючерсами з різним максимальним кредитним плечем. Варто зазначити, що кредитне плече збільшує як прибутки, так і ризики. Тому користувачі MEXC повинні вибирати відповідне кредитне плече, виходячи з максимального падіння, яке вони можуть витримати. Наприклад, максимальне кредитне плече для ф'ючерсної торгової пари SOL/USDT становить 300; для ф'ючерсної торгової пари BTC/USDT - 500. Користувачі MEXC можуть використовувати ф'ючерсні торгові пари з високим кредитним плечем для збільшення маржі прибутку або вибирати ф'ючерсні торгові пари з більш консервативним кредитним плечем для виконання угоди (або вибирати менше кредитне плече в межах ф'ючерсної торгової пари, щоб досягти цього ефекту).









Нагадування





Змагання з ф'ючерсів із кредитним плечем": спробуйте кредитне плече від 15x до 500x та отримайте щедрі ф'ючерсні винагороди. Для отримання додаткової інформації, зверніться до MEXC пропонує "": спробуйте кредитне плече від 15x до 500x та отримайте щедрі ф'ючерсні винагороди. Для отримання додаткової інформації, зверніться до Центру подій MEXC









У традиційних фінансових послугах, довгострокове утримання ф'ючерсних позицій часто слугує для хеджування ризиків, пов'язаних з утриманням спотових активів. Аналогічно, у торгівлі ф'ючерсами на цифрові валюти існують відповідні криптовалютні пари. Якщо користувачі утримують певну валюту протягом тривалого часу і у великих кількостях під час ведмежого ринку, утримуючи шорт позиції за ф'ючерсами на цю валютну пару, вони можуть хеджувати ризик зниження вартості спотових активів. У той же час, оскільки коефіцієнт кредитного плеча ф'ючерсних торгових пар можна регулювати, користувачі MEXC можуть вибрати відповідну маржу. Наприклад, якщо ви маєте 1000 MX з кредитним плечем 100x, вам потрібно заплатити приблизно 10 MX як маржу для хеджування.













Ситуація на ринку постійно змінюється, і користувачі повинні оцінити свої інвестиційні цілі, а також такі фактори, як толерантність до ризику, щоб створити раціональний інвестиційний план. Вибираючи відповідні ф'ючерсні торгові пари, користувачі MEXC повинні виконати своє "домашнє завдання": враховуючи свої торгові навички, економічні умови та доступну інформацію, вони повинні вибирати ф'ючерсні торгові пари, які найкраще відповідають їхнім очікуванням.





Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.