Як взяти участь у стейкінгу TON на MEXC Заощадження





На MEXC Заощадження офіційно запущено фінансові продукти, що дозволяють користувачам брати участь у фіксованому стейкінгу TON для отримання прибутку. Відвідайте офіційний вебсайт MEXC, щоб спробувати.









Зараз на MEXC є три різні терміни фіксованого стейкінгу TON, кожен з яких має відповідну ставку дохідності, індивідуальний ліміт стейкінгу й загальний ліміт пулу стейкінгу, як показано в таблиці нижче:

Тривалість стейкінгу (дні) Орієнтовна річна відсоткова ставка (APR) Ліміт стейкінгу (на особу) Ліміт стейкінгу (Сукупний) 30 5,0% 500 000 TON 10 000 000 TON 60 7,5% 500 000 TON 10 000 000 TON 120 10,0% 500 000 TON 10 000 000 TON





Фіксовані заощадження, як описано в правилах на сторінці послуги, передбачають блокування ваших застейканих активів, наприклад, TON, на певний період. Протягом цього періоду блокування ви не можете торгувати, депонувати або знімати активи. Інвестори, які віддають перевагу довгостроковому утриманню активів, часто обирають цей тип фінансових послуг.









Нижче ми покажемо приклад фіксованого стейкінгу TON на 30 днів.









Відкрийте офіційний вебсайт MEXC й увійдіть в систему. У верхній навігаційній панелі виберіть [Спот], а потім [Заощадження], щоб перейти на сторінку стейкінгу.









У вікні пошуку у вкладці "Заощадження" введіть "TON", щоб переглянути орієнтовну річну відсоткову ставку (APR) й різні терміни стейкінгу TON. Клацніть [Стейкати], щоб відкрити сторінку підписки.









Введіть суму TON, яку ви бажаєте стейкати, прочитайте і поставте галочку біля "Я прочитав(ла) і розумію ризики, пов'язані з інвестиціями. Попередження про ризики MEXC", а потім клацніть [Підтвердити початок стейкінгу], щоб розпочався стейкінг TON.





Будь ласка, зверніть увагу на підказку про мінімальну суму стейкінгу, яка відображається на сторінці під час стейкінгу TON. Наразі для окремих користувачів максимальний ліміт стейкінгу становить 500 000 TON.





У правій частині сторінки підписки відображається детальна інформація про вашу підписку на TON, зокрема дата підписки, дата розрахунку, дата розподілу відсотків, дата викупу, дата розблокування викупу і відповідні примітки. Будь ласка, уважно прочитайте цю вкладку.









Після успішного стейкінгу ви можете клацнути [Розблокування / Історія] на сторінці MEXC Заощадження, щоб знайти останню транзакцію зі стейкінгу TON.









Після досягнення мінімальної тривалості стейкінгу, ви можете вибрати, викупити або продовжити стейкінг. Остаточний прибуток буде розрахований на основі фактичної кількості днів стейкінгу. Після викупу ваша основна сума буде розблокована в той самий день.









Відкрийте застосунок MEXC, торкніться [Ще] на головній сторінці, потім виберіть [Заощадження MEXC] в розділі "Earn", щоб перейти на сторінку стейкінгу.





На сторінці стейкінгу в полі пошуку в розділі "Заощадження" введіть "TON", щоб переглянути орієнтовну APR і тривалість стейкінгу TON. Торкніться [Стейкати], щоб відкрити сторінку підписки.





Введіть суму TON, яку ви бажаєте інвестувати, у поле "Сума заощаджень", прочитайте та поставте галочку біля "Я прочитав(ла) та розумію ризики, пов'язані з інвестиціями. Попередження про ризики MEXC", а потім торкніться [Підтвердити початок стейкінгу], щоб розпочати стейкінг TON.





Зверніть увагу на підказку про мінімальну суму стейкінгу, яка відображається на сторінці під час стейкінгу TON. Наразі для окремих користувачів максимальний ліміт стейкінгу становить 500 000 TON.





Коли ви прокручуєте сторінку підписки вниз, там відображатиметься детальна інформація щодо вашого стейкінгу TON, зокрема дата підписки, дата розрахунку, дата розподілу відсотків, дата викупу, дата розблокування викупу і відповідні примітки. Будь ласка, уважно прочитайте цю вкладку.









Після успішного стейкінгу ви можете торкнутися [Розблокування / Історія] на сторінці MEXC Заощадження, щоб знайти останню транзакцію зі стейкінгу TON.









Після досягнення мінімальної тривалості стейкінгу, ви можете вибрати, чи викупити, чи продовжити стейкінг. Остаточний прибуток буде розрахований на основі фактичної кількості днів стейкінгу. Після викупу ваша основна сума буде розблокована в той самий день.





TON (The Open Network) є стратегічним інвестиційним партнером MEXC. MEXC Заощадження пропонують власникам TON просте, швидке й різноманітне рішення для заробітку. Запрошуємо інвесторів випробувати і насолодитися високоякісними послугами і безпекою, що надаються на платформі MEXC. Якщо ви хочете дізнатися більше про MEXC Заощадження, ви можете прочитати статтю " Що таке MEXC Заощадження ".





Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.