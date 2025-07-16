Як керувати спотовими позиціями





Управління позицією – це концепція, з якою трейдери обов'язково мають бути добре ознайомлені. Вона означає розподіл коштів для різних типів криптовалют як частки від загальної кількості доступних коштів. Наприклад, якщо ваша загальна сума становить 10 000 USDT, і ви розподіляєте 3000 USDT на BTC, 3000 USDT на ETH, 2000 USDT на MX і 2000 USDT на USDT, то ваша позиція становитиме 10 000 USDT з 30% у BTC, 30% в ETH, 20% в MX і 20% в USDT.





Це лише простий приклад. Перш ніж вийти на ринок, ми повинні розглянути більше факторів, таких як кількість позицій, розмір угоди, очікуваний ризик та умови виходу. Підготовка до управління позицією та складання торгового плану має важливе значення для мінімізації ризику.









① Правильне управління позицією може зменшити ризик.





В інвестиційному процесі правильне управління позицією має вирішальне значення. Управління позиціями визначає ваш розподіл та розмір позиції. Розмір і розподіл позицій безпосередньо впливають на ризик і прибутковість ваших інвестицій. Правильний розмір позиції та відповідальний розподіл позицій може зменшити ризик. І навпаки, невідповідний розмір позиції та розподіл однієї позиції можуть збільшити ризик.





② Відсутність емоційного втручання.





Заздалегідь складіть план управління позицією та дотримуйтеся його, щоб усунути емоційні перешкоди. Ринок криптовалют дуже волатильний, і досвідчені трейдери часто використовують новини, щоб створити ажіотаж і спричинити значні коливання ринку. Якщо в такі моменти ви дозволите емоціям керувати вашими торговими рішеннями, це може призвести до збитків. Однак дотримання заздалегідь розробленого плану управління позицією може ефективно зменшити збитки, спричинені емоційною торгівлею.









Правильні методи управління позицією можуть допомогти інвесторам контролювати ризик і максимізувати прибутки від інвестицій. Ось кілька практичних порад щодо управління позиціями:





①Скоригуйте розмір позиції відповідно до ринкових умов.





Необхідно розумно оцінити поточні ринкові тенденції. Якщо більшість криптовалют зростає, ринок може бути "бичачим", і ви можете відповідно збільшити розмір своєї позиції. Якщо більша частина ринку падає, це може бути "ведмежим" ринком, і ви можете зменшити розмір своєї позиції. Однак вам слід контролювати розподіл позицій і уникати розподілу всіх ваших коштів на одну інвестиційну ціль.





②Виберіть відповідні інвестиційні цілі та відповідно розподіліть свої позиції.





Криптовалюти можна класифікувати на основі ринкової капіталізації як з великою, середньою та низькою капіталізацією. Криптовалюти з великою капіталізацією мають загальну ринкову капіталізацію понад 10 млрд $, криптовалюти із середньою капіталізацією мають загальну ринкову капіталізацію від 1 до 10 млрд $, а криптовалюти з низькою капіталізацією мають загальну ринкову капіталізацію нижче 1 млрд $. Загалом, криптовалюти з великою капіталізацією демонструють нижчу волатильність, криптовалюти із середньою капіталізацією знаходяться по середині, а криптовалюти з низькою капіталізацією, як правило, мають вищу волатильність. Зазвичай більша волатильність пов’язана з більшою потенційною прибутковістю та ризиками. Ви можете розумно розподілити свої позиції на основі характеристик різних типів криптовалют. Наприклад, розподіліть 60% на криптовалюти з великою капіталізацією, 30% на криптовалюти із середньою капіталізацією та 10% на криптовалюти з низькою капіталізацією.









Визначте свою толерантність до ризику, оскільки це індивідуальна річ. Більш зухвалі трейдери можуть мати вищу толерантність до ризику та готові зазнавати збитків при торгівлі. Загалом, кваліфіковані трейдери прагнуть обмежити збитки в торгівлі спотом певним відсотком, наприклад 2%. Тобто загальні збитки від однієї спотової угоди не повинні перевищувати 2% від загального капіталу.









Після визначення трьох ключових факторів, згаданих вище, вам потрібно сформулювати план управління позицією. Зокрема, це включатиме наступні кроки: ① Розмір вашої позиції та інвестиційна ціль ② Конкретний розмір кожної позиції для різних інвестиційних цілей ③ Ваші умови входу ④ Ваші налаштування стоп–лосу, які пов’язані з управлінням ризиками ⑤ Ваші умови для додавання або скорочення позиції ⑥ Умови повного виходу.



