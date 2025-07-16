Як розпізнати шахрайство через електронну пошту





Шахрайство через електронну пошту — це форма шахрайства, коли одержувачів обманом змушують надати конфіденційну інформацію або гроші через електронну пошту. На ринку криптовалют фішингові атаки через електронну пошту стають все більш поширеними. Користувачі повинні бути пильними щодо шахрайства через електронну пошту, з обережністю ставитися до листів з невідомих джерел, не переходити за підозрілими посиланнями і утримуватися від завантаження незнайомих вкладень, щоб захистити свої особисті активи.













Фішингові електронні листи часто видають себе за біржу MEXC, намагаючись обманом змусити користувачів натиснути на шахрайські посилання, увійти на сторонні вебсайти і ввести інформацію про свій акаунт, тим самим викрадаючи їхні кошти. Деякі електронні листи містять шкідливі скрипти або програмне забезпечення, відкриття яких може дозволити хакерам отримати доступ до вашого пристрою, викрасти конфіденційну інформацію або навіть переказати кошти без дозволу.









У шахрайських електронних листах може стверджуватися, що у вашому акаунті є проблеми з безпекою, і міститися заклик негайно перевірити інформацію або змінити пароль. Насправді ці запити призначені для отримання вашої конфіденційної інформації. Коли ви будете дотримуватися інструкцій в електронному листі для зміни пароля, ваш новий пароль може стати доступним для хакерів.









Шахраї створюють фейкові домени та імена відправників, які дуже схожі на офіційні електронні адреси MEXC, щоб обдурити користувачів. Використовуючи ці імітаційні електронні листи, вони обманом змушують користувачів розкривати особисту інформацію.









Фішингові електронні листи поширюють неправдиву інвестиційну інформацію, обіцяючи високі прибутки від інвестиційних вкладень. Вони спонукають користувачів переказувати криптовалюту для участі, що призводить до втрати активів користувачів.









У шахрайських електронних листах стверджується, що MEXC проводить подію з винагородою і що користувачам потрібно сплатити певну суму у криптовалюті, щоб отримати відповідний приз.













Якщо ви маєте сумніви щодо походження електронного листа, скопіюйте адресу відправника та перевірте її через офіційний канал верифікації MEXC. Як показано в прикладі фішингового листа нижче, перевірка показує, що адреса відправника не є офіційним джерелом.









Зверніть увагу: деякі фішингові листи можуть маскуватися під імена або адреси електронної пошти справжніх відправників, що робить їх особливо оманливими. Для підвищення безпеки вашого акаунту ми наполегливо рекомендуємо використовувати надійні служби електронної пошти, такі як Gmail, Outlook або Yandex. Ці платформи пропонують розширені функції безпеки, які можуть автоматично ідентифікувати та фільтрувати підозрілі листи, зменшуючи ризик шахрайства та гарантуючи безпечніше спілкування.









Після успішного встановлення антифішінгово коду , всі електронні листи, які ви отримаєте від MEXC, будуть містити антифішинговий код. Якщо він не відображається або відображається неправильно, це може свідчити про те, що ви отримали фішинговий лист від шахраїв.













Увімкніть двофакторну аутентифікацію , щоб підвищити рівень безпеки вашого акаунту. Переконайтеся, що ваш пристрій і програмне забезпечення завжди в актуальному стані, і не переходьте за невідомими посиланнями, не завантажуйте та не встановлюйте незнайоме програмне забезпечення, щоб захистити свої активи.









У світі криптовалют захист особистих активів і запобігання атакам — це постійна робота. Користувачі повинні залишатися пильними щодо вмісту електронних листів. Команда MEXC ніколи не попросить вас перевести кошти на невідомі адреси. Перш ніж виконувати будь-які інструкції з шахрайського електронного листа, користувачі повинні ретельно перевірити автентичність вмісту. Офіційні співробітники MEXC ніколи не запитують дані вашого акаунту, пароль або будь-яку іншу приватну інформацію в будь-якій формі. Якщо ви отримали такий лист, будь ласка, будьте обережні, щоб уникнути втрати активів.









Якщо ви отримали підозрілий електронний лист, ви також можете зв'язатися зі службою підтримки клієнтів MEXC, щоб перевірити, чи є цей лист офіційним, для запобігання втрати активів.



